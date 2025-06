নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

গত 50 বছরের জাতীয় সুরক্ষা সংকট থেকে মুষ্টিমেয় বাক্যাংশ রয়েছে যা দাঁড়িয়ে আছে।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন সেই তালিকায় তাঁর স্বাক্ষর রেখাটি যুক্ত করেছেন।

২২ শে মে, ১৯ 1977 সালে রাষ্ট্রপতি কার্টার নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে “আমরা এখন কমিউনিজমের সেই অসাধারণ ভয় থেকে মুক্ত, যা একবার আমাদের সেই ভয়ে যোগদানকারী যে কোনও স্বৈরশাসককে জড়িয়ে ধরতে পরিচালিত করেছিল।”

1987 সালের 12 জুন, রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান ব্র্যান্ডেনবার্গের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন: “মিঃ গর্বাচেভ, এই প্রাচীরটি ছিঁড়ে ফেলুন!”

“এটি দাঁড়াবে না,” রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচডাব্লু বুশ তিন দিন আগে কুয়েতের ইরাকি আক্রমণ সম্পর্কে ৫ আগস্ট, ১৯৯০ সালে বলেছিলেন।

“আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি! বাকি পৃথিবী আপনাকে শুনেছে। এবং যারা এই বিল্ডিংগুলি ছিটকে পড়েছিল তারা শীঘ্রই আমাদের সবার কথা শুনবে,” রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ ১৪ ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেছিলেন যেখানে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি ১১/১১ -এ পড়েছিল সেখানে ধ্বংসস্তূপ থেকে ঘোষণা করেছিলেন।

তারপরে বার্লিনে ২২ শে জুলাই, ২০০৮ সালে সিনেটর বারাক ওবামা: “আমি আপনার সাথে রাষ্ট্রপতির প্রার্থী হিসাবে নয়, নাগরিক হিসাবে – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গর্বিত নাগরিক এবং বিশ্বের সহকর্মী নাগরিক হিসাবে কথা বলি।”

আরেকটি প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছ থেকে ২০ শে আগস্ট, ২০১২ এ এসেছে: “আমরা আসাদ সরকারের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছি, তবে মাটির অন্যান্য খেলোয়াড়দের কাছেও, আমাদের জন্য একটি লাল রেখা হ’ল আমরা পুরো গুচ্ছ রাসায়নিক অস্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াতে বা ব্যবহার করা শুরু করতে শুরু করি। এটি আমার ক্যালকুলাসকে বদলে দেবে। এটি আমার সমীকরণকে পরিবর্তন করবে।”

প্রেসিডেন্ট বিডেনের প্রবেশ তার প্রথম বছর থেকে অফিসে, জুলাই 8, 2021 -এ এসেছে: “আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি দূতাবাসের ছাদ থেকে মানুষকে তুলে নেওয়া হচ্ছে এমন কোনও পরিস্থিতি নেই।”

এখন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের তার উদ্ধৃতি রয়েছে:

“তাদের এই চুক্তি করা উচিত ছিল।”

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ান -এ সাংবাদিকদের ১ June ই জুন, ২০২৫ -এ বলেছিলেন।

পরিস্থিতি কক্ষের অভ্যন্তরে যেখানে ট্রাম্প ইরানের উপর ‘দর্শনীয়’ সাফল্য পর্যবেক্ষণ করেছেন

রাষ্ট্রপতি গত সপ্তাহে এই বাক্যাংশটি প্রায় পুনরাবৃত্তি করেছেন যতটা তিনি বলেছিলেন যে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের চেইন-অফ-প্রযোজনায় কমপক্ষে তিনটি সাইটে প্রকৃত আমেরিকান আঘাত হানার আগে বছরগুলিতে “ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে না”।

নোট করুন যে তালিকাটিতে রাষ্ট্রপতি কার্টার, ওবামা এবং বিডেনের ইতিবাচক কিছু অন্তর্ভুক্ত নেই। বরং এগুলি ইতিমধ্যে স্মরণীয় এবং বিশ্ব মঞ্চে ব্যর্থতা হিসাবে চিরকাল থাকবে এবং বিশ্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে ব্যর্থতা হিসাবে থাকবে। ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের 16 বছরের একক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব যা কার্টার, ওবামা এবং বিডেন বছরগুলিকে কভার করে এমন ক্যাম্প ডেভিড অ্যাকর্ডস ছিল যা রাষ্ট্রপতি কার্টারের সভাপতিত্ব করেছিলেন, তবে এই যুগান্তকারী চুক্তিগুলি মেনাচামের কাঁধে বিশ্রামে এবং আনোয়ার সাদাত।

President Clinton presided over America’s “holiday from history” after the collapse of the Soviet Union, and thus over the “peace dividend,” the hollowing out of our military, the failure to take out Osama bin Laden when it was possible, and the breakout to nuclear power status of North Korea (in which then former President Carter also had a hand.) But President Clinton doesn’t have an entry in the notable presidential quotations about national security.

ক্লিনটন বুস্টাররা অপারেশন অ্যালাইড ফোর্সের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে, কসোভো যুদ্ধের সময় ২৪ শে মার্চ থেকে ১০ ই জুন, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত একটি ন্যাটো সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল, তবে খুব কম লোকই এটিকে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হিসাবে ধরে রাখতে চলেছে, ২০১১ সালের মার্চ মাসে লিবিয়ায় বা তার পরবর্তী উন্নয়নগুলির জন্য বিমান চালনার কৌশল অবলম্বন করে এমন অনেক কম রাষ্ট্রপতি ওবামার “নেতৃত্বে” নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

যদি আমরা এই শতাব্দীর দিকে মনোনিবেশ করি, তবে ওবামা-বিডেন অফিসে 12 বছরের রেকর্ডটি জাতীয় সুরক্ষা অপব্যবহারের রেকর্ড যা অন্য যে কোনও 12 বছর দ্বারা অতুলনীয়, আট বছর সহ যা কেনেডি-জনসন দীক্ষা এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং কার্টারের চারটি ভয়াবহ বছরকে বাড়িয়ে তোলে including

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দীর্ঘস্থায়ী নীতি, এবং এখন ইরানের উপর আক্রমণ আমার সম্ভবত আমেরিকান রাজনৈতিক শক্তির কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্তমূলক সাফল্যের কলামে যেতে পারে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ দ্বারা পরিচালিত ইরাকি স্বাধীনতার মিশনটি শেষ করতে পারে একটি নিউট্রেড ইরান হিসাবে মোল্লাদের ম্যালিগন মেশিনেশন মুক্ত একটি ইরাকের জন্য দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতার বানান করতে পারে।

ওমরি সেরান এক্স রবিবার পোস্ট করেছেন, “ট্রাম্প সর্বদা জিসিপিওএর দুর্বলতাগুলি মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, হয় এটিকে শক্তিশালী করে বা এটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে,” ওমরি সেরান এক্স রবিবার পোস্ট করেছেন। সেরান মার্কিন সিনেটর টেড ক্রুজ এবং ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরান সম্পর্কিত বেল্টওয়ের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা। “ইরান কিপ (আইএনজি) ফোর্ডো ওপেন ছিল অন্যতম প্রধান দুর্বলতা।”

“2017 সালে, (ট্রাম্প) একটি শক্তিশালী চুক্তির জন্য আলোচনার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অংশীদারদের খুঁজে পেল না, তাই তিনি প্রত্যাহার করে সর্বাধিক চাপ চাপিয়ে দিয়েছিলেন,” সেরান আরও বলেছিলেন:

বিডেন কার্যকরভাবে এই চুক্তিটি বাস্তবায়ন করেছেন: তিনি জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলি বাতিল করেছেন, কংগ্রেসনাল-পারমাণবিক বিরোধী নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ রোধে মওকুফ জারি করেছেন এবং ইরানকে জিসিপিওএ পর্যায়ে তেল বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর প্রশাসনের শেষে ইরান নগদ-প্রবাহিত ছিল এবং একটি পারমাণবিক অস্ত্রাগার নাগালের মধ্যে ছিল।

ট্রাম্প আবার একটি শক্তিশালী চুক্তির আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন যা কূটনৈতিকভাবে আপডেট হওয়া পরিস্থিতিটিকে সমাধান করবে এবং আবার কোনও অংশীদার ছিল না। আলোচনার 60 দিনের পরে, ইরান ঘোষণা করেছিল যে তারা ফোর্ডোতে আরও উন্নত সেন্ট্রিফিউজ ইনস্টল করবে। তাই ট্রাম্প অন্যভাবে এটি করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ইতিমধ্যে আমেরিকান ইতিহাসের সত্য, কেন্দ্রীয় আখ্যানের একটি বৃহত অংশকে সিমেন্টের দিকে চেয়েছিলেন, ২০১ 2016 সালে রাষ্ট্রপতি প্রচার প্রচারে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় এবং তারপরে ২০২৪ সালে আমেরিকান রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রত্যাবর্তন অর্জনের জন্য।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এখন আমেরিকার জাতীয় সুরক্ষাকে একই, গভীর, অসম্ভব-মিসযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছেন যেহেতু তিনি তার প্রথম মেয়াদে তিনটি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং আমেরিকান জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসে অপারেশন ওয়ার্প গতির সাথে আমেরিকান সাংবিধানিক আইন করেছিলেন যা ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের জন্য অভূতপূর্ব সাফল্য কোভিডের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার জন্য তৈরি করেছিলেন।

এমনকি ট্রাম্প ২০২৫ সালে ওভাল অফিসে ফিরে না এসে থাকলেও, তাঁর প্রথম মেয়াদ থেকে আব্রাহাম চুক্তিগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগের কোনও কূটনৈতিক কৃতিত্বের সাথে মিলে যেত।

যদিও এখন একটি “ট্রাম্পের মতবাদ” রয়েছে এবং এটি মিস করা যায় না: একজন আমেরিকান রাষ্ট্রপতি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলিকে পারমাণবিক অস্ত্র উত্পাদন থেকে বিরত রাখতে অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারেন এবং ব্যবহার করতে পারেন।

ট্রাম্পের মতবাদের প্রতি সমঝোতাও স্পষ্ট: “রেজিম পরিবর্তন” “আমেরিকান সামরিক শক্তির ব্যবহারের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত নয়। ট্রাম্পের মতবাদটি “পাওয়েল মতবাদ” এর “তাই আপনি যদি এটি ভাঙ্গেন তবে আপনি এটির মালিক হন” প্রত্যাখ্যান করে।

সেই “ব্রেক/নিজস্ব” সূত্রটি আমেরিকান জাতীয় সুরক্ষা নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে পারমাণবিক অস্ত্র উত্পাদন সুবিধাগুলি ধ্বংস করার এবং একটি সরকারকে উৎখাত করার জন্য একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা বা একটি উন্মুক্ত প্রচেষ্টা না কিনে দেওয়া যেতে পারে। ট্রাম্পের মতবাদ আবারও প্রমাণ করেছে যে আমেরিকান সামরিক বাহিনী সার্জিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র উত্পাদন সুবিধার ধ্বংসাত্মকতা কেবল আমেরিকান ইতিহাস নয়, স্পষ্টতই বিশ্ব ইতিহাসকেও পরিবর্তিত করেছে।