মর্মস্পর্শী: ট্রাম্প প্রশাসন উভয় হাত দিয়ে তৃতীয় রেলটি ধরেছে

আমাদের দাদা -দাদি আমাদের সকলকে সামাজিক সুরক্ষা রক্ষা এবং শক্তিশালী করার জন্য অনুরোধ করবেন।
গত সপ্তাহে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সামাজিক সুরক্ষার 90 তম জন্মদিন উদযাপন করে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিলেন, যার পরামর্শ দিয়েছিল যে তার “একটি বড় সুন্দর বিল” হবে “আগত প্রজন্মের জন্য সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করুন। “
দুর্ভাগ্যক্রমে, ট্রাম্পের মেগা বিল ঠিক বিপরীত কাজ করে। এটি 2035 সালে সামাজিক সুরক্ষার প্রবণতা অন্তর্নিহিততা মোকাবেলায় একেবারেই কিছুই করে না এবং পরিবর্তে $ 1.6 স্তন্যপান করবে ট্রিলিয়ন পরের দশক ধরে এর ট্রাস্ট ফান্ডের বাইরে, অনিয়ন্ত্রিতদের মতে, দু’বছরের মধ্যে এর অবিচ্ছিন্নতা ত্বরান্বিত করে ট্যাক্স ফাউন্ডেশন।
“আগত প্রজন্মের” বিষয়ে সত্যই কী হওয়া উচিত তা হ’ল ট্রাম্পের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের মর্মস্পর্শী বিবৃতি যে মেগা বিলে অন্তর্ভুক্ত শিশু সঞ্চয় অ্যাকাউন্টগুলি একটি “সামাজিক সুরক্ষা বেসরকারীকরণের জন্য পিছনের দরজা। “
সামাজিক সুরক্ষা দীর্ঘকাল ধরে বর্ণনা করা হয়েছে “আমেরিকান রাজনীতির তৃতীয় রেল” – এটি টানুন এবং মারা যান। 2023 সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মাইক পেন্স প্রস্তাবিত বেসরকারীকরণ এটি, এবং তার রাষ্ট্রপতি প্রচার তাত্ক্ষণিকভাবে মারা গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ ২০০৫ সালে বেসরকারীকরণকে তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, তবে এমনকি রিপাবলিকানরাও এটি ভোটের জন্য সামনে আনতেন না। ভাল জিনিস। যদি এটি সফল হয় তবে আমেরিকান অবসরপ্রাপ্তরা মহা মন্দায় তাদের অবসর গ্রহণের অর্ধেকেরও বেশি হারাতে পারতেন। ভোটাররা পরের বছর কংগ্রেসের উভয় বাড়ির ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি আইজেনহওয়ার সতর্ক যাতে এমন রাজনীতিবিদদের “একটি ক্ষুদ্র স্প্লিন্টার গ্রুপ” থাকতে পারে যারা সামাজিক সুরক্ষার সাথে গণ্ডগোল করতে চান, তবে “তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং তারা বোকা।”
যদিও বেসেন্ট দ্রুত তার গ্যাফটি বুঝতে পেরেছিল এবং হোয়াইট হাউস ব্যাকট্র্যাক করার চেষ্টা করেছিল, বিড়ালটি ব্যাগের বাইরে ছিল।
বর্তমান সমস্যা
রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এবং মন্ত্রিসভা যা আমাদের দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয়, কার্যকর সরকারী কর্মসূচি তৈরি করেছে, আমরা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাই: বেসরকারী বিনিয়োগ সংস্থাগুলিতে সামাজিক সুরক্ষা ফিরিয়ে দেওয়া এবং ওয়াল স্ট্রিটের কোমল করুণা আমেরিকান শ্রমিকদের আয়ের সুরক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান গ্যারান্টি লঙ্ঘন হবে।
সামাজিক সুরক্ষার অস্পৃশ্য দীর্ঘায়ু এর কাঠামোর জন্য দায়ী – কোনও সরকারী ছাড় নয়, তবে একটি উপার্জিত বীমা বেনিফিট। শ্রমিকরা তাদের জীবনের প্রতিটি পেচেক থেকে এটিতে অর্থ প্রদান করে। প্রায় 75 মিলিয়ন আমেরিকান পুরানো যুগের সুরক্ষা, অক্ষমতা বীমা এবং বেঁচে থাকা লোকদের সুবিধার জন্য এটির উপর নির্ভর করে। বেসরকারীকরণ তার জন্মদিন উদযাপনের একটি বোকা উপায় হবে।
২০২৪ সালের মতে দশজন আমেরিকান নয় জন আমেরিকান সামাজিক সুরক্ষা জাতির পক্ষে অগ্রাধিকার হিসাবে থাকতে চান অবসর সুরক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় ইনস্টিটিউটের জন্য অধ্যয়ন। এবং এটি নিরপেক্ষ: সমর্থনটি ডেমোক্র্যাটদের 90 শতাংশ, 86 86 শতাংশ রিপাবলিকান এবং 88 শতাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছ থেকে সমর্থন আসে।
যদিও ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে তিনি সামাজিক সুরক্ষার মাথায় কোনও চুলের ক্ষতি করবেন না, তবে তাঁর নিজের ইতিহাস তার চলমান ব্লিথ আশ্বাসকে বিশ্বাস করে। তাঁর প্রথম মেয়াদ শেষে তাঁর আলিঙ্গনহীন সামাজিক নীতি লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ সমাপ্তি সামাজিক সুরক্ষার প্রধান তহবিলের উত্স, বেতনভিত্তিক কর। এবং ২০২০ সালে পুনর্নির্বাচনের জন্য দৌড়ানোর সময় তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামকে বলেছিলেন যে দ্বিতীয় ট্রাম্পের মেয়াদ অর্থ হবে সামাজিক সুরক্ষা, মেডিকেয়ার এবং মেডিকেডে কাটা– পরবর্তীকালে ইতিমধ্যে তার মেগা বিলে সাফল্যের সাথে ডেসিমিটেড ছিল ধনী লোকদের ট্রিলিয়ন ডলার ট্যাক্স কাটা দেয়।
প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক সুরক্ষার বেসরকারীকরণ কর-কাটা আইনের সাথে করুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এটি শেয়ার বাজারে অবসর গ্রহণের সুরক্ষা হারাতে ঝুঁকিতে সাধারণ কর্মরত লোকের ব্যয়ে ধনী মানি ম্যানেজার এবং ওয়াল স্ট্রিট টাইকুনগুলির জন্য সোনার খনি হবে। ট্রাম্পের রিগ্রসিটিভ শুল্ক একইভাবে শ্রমজীবী পরিবারগুলিকে ধনীদের চেয়ে আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি শক্ত করে তোলে।
আমেরিকানরা 2025 এর সমীক্ষা অনুসারে, দলীয় লাইন জুড়ে সামাজিক সুরক্ষা সংরক্ষণ করতে চায় সামাজিক বীমা জন্য জাতীয় একাডেমি। পরবর্তী দশকে রাজস্বের ঘাটতি মোকাবেলায়, বিশাল বৃহত্তরতা সুবিধা হ্রাস করার জন্য ক্রমবর্ধমান রাজস্ব পছন্দ করে। তাদের প্রিয় উপার্জন-উত্থাপন বিকল্পটি পে-রোল ট্যাক্স ক্যাপটি সরিয়ে দিচ্ছে, যা কর থেকে $ 176,100 এর উপরে উপার্জনকে ছাড় দেয়। সাধারণ কর্মীদের বোঝার সিংহের অংশটি বহন করার জন্য সাধারণ কর্মীদের ছেড়ে যাওয়ার সময় এটি অবশ্যই ধনী ব্যক্তিদের উপকার করে। সাধারণ আমেরিকান সিইও (মিডিয়ান বেতন: । 16.8 মিলিয়ন) নতুন বছরের চতুর্থ দিনের পরে সামাজিক সুরক্ষায় অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয় (এলন কস্তুরী) চার পরে থামে মিনিট) – ১ 160০ মিলিয়ন আমেরিকান যারা পুরো বছর জুড়ে সামাজিক সুরক্ষায় .2.২ শতাংশ প্রদান করে তাদের প্রতি অবিচারীয় অবিচার।
সামাজিক সুরক্ষার অর্থ সুরক্ষার জন্য শ্রমিকদের দ্বিতীয় প্রিয় রাজস্ব রাইজার হ’ল, চিত্তাকর্ষকভাবে, প্রত্যেকে যে বেতনভিত্তিক কর প্রদান করে – শ্রমিক, নিয়োগকর্তা, ধনী বা না – 6.2 থেকে 7.2 শতাংশে। নাসির সমীক্ষায় যেমন দেখা গেছে, সামাজিক সুরক্ষা সমাপ্তকরণ, বেসরকারীকরণ, বা কাটানোর চেয়ে রাজস্ব আদায়ের অগ্রাধিকারটি বয়স, আয়, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক দলের সমস্ত লাইন অতিক্রম করে – চারটি রিপাবলিকানদের মধ্যেও তিনটি সহ।
সামাজিক সুরক্ষার উপর নির্ভর করে এমন সমস্ত আমেরিকানদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা আমাদের এটি তৈরি করা আমাদের বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের চ্যানেল করতে বাধ্য করে। সামাজিক সুরক্ষা শ্রমিক, শিশু, সিনিয়র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতি। এফডিআর এটি সেরা বলেছে: “বাড়ির সুরক্ষা, জীবিকা নির্বাহের সুরক্ষা এবং সামাজিক বীমা সুরক্ষা – এটি আমার কাছে মনে হয়, ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি যা আমরা আমেরিকান জনগণের কাছে দিতে পারি।”
আসুন ট্রেজারি সেক্রেটারি বেসেন্টকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে যাই। তারা যেমন ওয়াশিংটনে বলেছেন, একজন “গাফ” হ’ল যখন কোনও রাজনীতিবিদ দুর্ঘটনাক্রমে সত্য কথা বলেন। কোনও ওয়াক-ব্যাক নেই। টিউবটিতে টুথপেস্ট ফিরিয়ে রাখছেন না। আমাদের দাদা -দাদি আমাদের সকলকে সামাজিক সুরক্ষা রক্ষা এবং শক্তিশালী করতে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করবেন।
