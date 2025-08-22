আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা উডি অ্যালেন মস্কোর মেয়রের অফিস ফিল্ম ফেস্টিভালটির শিরোনাম করবেন যা এই সপ্তাহান্তে খোলে, আয়োজকরা জানিয়েছেন।
চারবারের অস্কারজয়ী পরিচালক, 89, আইএস বিলেড রাশিয়ান মিডিয়া সহ 23-27 আগস্ট মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহে সম্মানের প্রধান অতিথি হিসাবে রিপোর্টিং তিনি ব্যক্তিগত না হয়ে অনলাইনে উপস্থিত হবেন।
২০২৪ সালে চালু করা, এই উত্সবটিতে ফিল্ম নির্মাতারা এবং সিনেমাফিলগুলির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসাবে মস্কোকে প্রচার করার লক্ষ্যে স্ক্রিনিং, বক্তৃতা এবং ব্যবসায়িক ফোরামগুলির বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
অ্যালেন রবিবার মোসকিনোর স্টুডিওতে “কিংবদন্তি অফ ওয়ার্ল্ড সিনেমা” প্রোগ্রামটি শিরোনাম করার কথা রয়েছে, নগরীর সংস্কৃতি বিভাগ ড। রাশিয়ার পরিচালক ফায়োডর বন্ডারচুক কথোপকথনটি মাঝারি করবেন।
“উডি অ্যালেন, যার রচনাগুলি সাংস্কৃতিক চিহ্ন এবং অটিউর চলচ্চিত্র নির্মাণের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে, প্রথমবারের মতো এই ফর্ম্যাটে রাশিয়ান শ্রোতাদের কাছে উন্মুক্ত হবে,” উত্সবের ওয়েবসাইটটি বলেছে। এটি আলাপটিকে একটি “বক্তৃতা-ডায়ালগ” হিসাবে বর্ণনা করে “ফিল্ম এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি, পছন্দ, পেশায় অনুপ্রেরণা এবং সততা সম্পর্কে প্রতিচ্ছবি।”
আয়োজকদের মতে আমেরিকান অভিনেতা এবং মার্শাল আর্টিস্ট মার্ক ড্যাকাস্কোস এবং ক্রেমলিন প্রো-ক্রেমলিন সার্বিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা আমির কাস্টুরিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
অ্যালেনের এজেন্ট তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার জন্য কোনও অনুরোধে সাড়া দেয়নি।