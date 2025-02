দর্শকদের দিকে ফিরে মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবায়ানিন বলেছিলেন: “আমি প্রিমিয়ামের আকার দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা 2019 সাল থেকে সূচী করা হয়নি।” সুতরাং, বোনাসগুলি 2 থেকে 4 মিলিয়ন রুবেল বৃদ্ধি পেয়েছে।

শহরের প্রধান যেমন উল্লেখ করেছেন, প্রতিযোগিতায় 1332 টি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। Replar 78 গবেষক ছিলেন বিজয়ী, যার বিকাশ ইতিমধ্যে অনুশীলনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মেয়র জোর দিয়েছিলেন যে আমাদের দেশের প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলি আগের চেয়ে আরও তীব্র। সুতরাং, তাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার চাহিদা বেশি।

পুরষ্কার প্রাপ্তদের মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ, বাউমন এমএফটিআই থেকে সোফ্যা মোরোজোভা, যেখানে 34 বছর বয়সে তিনি ইতিমধ্যে একটি পরীক্ষাগারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি তার থিসিসকে রক্ষা করেছেন, একটি ডক্টরাল লিখেছেন। I also developed methods for obtaining nanostructured polymeric materials, from which you can make key elements for electric vehicles.

ইনেসা লুগোভায়া প্রাণী এবং ফিডের জন্য ওষুধের গুণমান এবং মানককরণের জন্য অল -রুশিয়ান স্টেট সেন্টারে কাজ করে। ইনেসা দ্বারা প্রস্তাবিত বায়োস্টিমুল্যান্টগুলির সংমিশ্রণটি পোল্ট্রি চাষে রসায়ন ব্যবহার না করে স্বাস্থ্যকর তরুণ প্রাণী গ্রহণ করতে সহায়তা করে। এর জন্য ধন্যবাদ, হাঁস -মুরগির খামারগুলি আরও বেশি হাঁস -মুরগির মাংস উত্পাদন করে, ক্রেতাদের জন্য একেবারে নিরাপদ। রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় হাঁস -মুরগির খামারগুলি যা লুগোভয়ের বিকাশের প্রবর্তন করেছিল ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে।

শেডা কুরবাতোভা কেবল মোরোজভ সিটি ক্লিনিকাল হাসপাতালের একজন ডাক্তার নন, 34 বছর বয়সে তিনি এই বিখ্যাত ক্লিনিকের রিউম্যাটোলজিকাল বিভাগের প্রধান। সিএডিএ কাওয়াসাকির চিকিত্সায় সাফল্য অর্জন করেছে – এটি একটি গুরুতর অটোইমিউন রোগ, যা রক্তনালীগুলির ক্ষত নিয়ে আসে এবং এটি হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যার কারণ হতে পারে। আরজি সিডা কুরবতোভাকে বলেছেন, “চিকিত্সক যে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে আয়ত্ত করেছেন, সেইসাথে রাশিয়ায় আগে ব্যবহৃত হয়নি এমন ওষুধের ব্যবহার এই রোগের মারাত্মক রূপগুলির বিকাশ এড়াতে সহায়তা করে,”

মেডিসিনে, রাশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের অনন্য উপকরণের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কেন্দ্রের প্রকৌশলী মিলানা শারিকোভা দ্বারা বিকাশিত ইনফ্রারেড রেঞ্জে পরিচালিত যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতিগুলিও কার্যকর হতে পারে। মিলান বলেছিলেন, “এই জাতীয় ডিভাইসের সাহায্যে, উদাহরণস্বরূপ, বায়োপসি এবং অন্যান্য বিশ্লেষণগুলি ছাড়াই, কোনও ব্যক্তির মধ্যে একটি তিল বা ম্যালিগন্যান্ট নির্ধারিত হয়,” মিলান বলেছিলেন। “বা গাছটি কেন চলছে তা জানতে বাস্তুশাস্ত্রে, প্রতিটি পাতা একেবারেই অনুসন্ধান করা উচিত নয় – ডিভাইসটি আর্দ্রতার অভাব এবং কীটপতঙ্গ এবং কীটপতঙ্গ, যদি আপনি শুরু করেন তবে কীটপতঙ্গ হবে এবং কীটপতঙ্গ হবে। “এবং তার সহকর্মী পাভেল নিকিতিন টেরার্টসেভস্কি পরিসরে একটি তথ্য প্রসেসিং ডিভাইস তৈরি করেছিলেন This এটি 6 জি -র একটি পদক্ষেপ, যা ব্যবহার করে কোনও পরিমাণ তথ্য সংক্রমণে কোনও সমস্যা হবে না, যা কেবল পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য সংযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে মহাকাশেও, উদাহরণস্বরূপ, উপগ্রহের মধ্যে।

আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য পুরষ্কারটি মৌলিক এবং প্রয়োগ গবেষণার অসামান্য ফলাফলের জন্য ২০১৩ সাল থেকে মস্কোতে পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে। 35 বছরের কম বয়সী মূলধন বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানের চিকিত্সকরা – 40 টি পর্যন্ত এটির জন্য আবেদন করতে পারেন।