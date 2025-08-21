মস্তিষ্কের ইমপ্লান্ট পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীদের চিন্তাভাবনা সহ অ্যাপল ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
একটি নতুন মস্তিষ্কের ইমপ্লান্ট এখন লোকেরা কেবল তাদের চিন্তাভাবনা ব্যবহার করে অ্যাপল ডিভাইসগুলি যেমন আইপ্যাড, আইফোন এবং ভিশন প্রো নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। নিউইয়র্ক ভিত্তিক একটি এন্ডোভাসকুলার ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (বিসিআই) সংস্থা সিঙ্ক্রন অ্যাপলের অফিসিয়াল প্রোটোকলের সাথে কাজ করে এমন প্রথম ওয়্যারলেস বিসিআই প্রদর্শন করেছিল।
দশ জন রোগী ইমপ্লান্ট পেয়েছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয় এবং অস্ট্রেলিয়ায় চারটি। এই প্রযুক্তির সাহায্যে, গুরুতর পক্ষাঘাতের সাথে বসবাসকারী ব্যবহারকারীরা অ্যাপ্লিকেশনগুলি নেভিগেট করতে, বার্তা প্রেরণ করতে এবং ডিভাইসগুলি হ্যান্ডস-ফ্রি পরিচালনা করতে পারে। এই অগ্রগতি স্বাধীনতা প্রসারিত করে, কারণ এটি রোগীদের তাদের পরিবেশ পরিচালনা করতে, স্ট্রিম শো এবং স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করে, কেবল তাদের মন ব্যবহার করে।
বিসিআই প্রযুক্তিতে সিঙ্ক্রনের অগ্রগতি ভবিষ্যতে কীভাবে আমরা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারি সে সম্পর্কে সহায়ক ডিভাইস এবং ইঙ্গিতগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। ডিভাইসের হ্যান্ডস-ফ্রি, ভয়েস-মুক্ত অপারেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং স্বায়ত্তশাসনের একটি শক্তিশালী নতুন স্তরের সরবরাহ করে।
ননবিন্যাসিভ ব্রেন টেক এবং এআই চিন্তার সাথে রোবোটিক হাত সরিয়ে দেয়
আমার বিনামূল্যে সাইবারগুই রিপোর্টের জন্য সাইন আপ করুন
আমার সেরা প্রযুক্তি টিপস, জরুরি সুরক্ষা সতর্কতা এবং সরাসরি আপনার ইনবক্সে বিতরণ করা একচেটিয়া ডিলগুলি পান। এছাড়াও, আপনি আমার চূড়ান্ত কেলেঙ্কারী বেঁচে থাকার গাইডে তাত্ক্ষণিক অ্যাক্সেস পাবেন – আপনি যখন আমার সাথে যোগ দেন সাইবারগুই। Com/নিউজলেটার
মস্তিষ্ক-প্রযুক্তি এবং আপেলের জন্য প্রথম
সিঙ্ক্রন হ’ল প্রথম সংস্থা যা অ্যাপলের অফিসিয়াল বিসিআই হিউম্যান ইন্টারফেস ডিভাইস (এইচআইডি) প্রোটোকল ব্যবহার করে সরাসরি অ্যাপল ডিভাইসে একটি মস্তিষ্কের ইমপ্লান্টকে সংযুক্ত করে। এর অর্থ কোনও কাস্টম হ্যাক বা ওয়ার্কআরাউন্ড নেই। সিস্টেমটি কেবল কীবোর্ড বা মাউসের মতোই ব্লুটুথের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং আইফোন, আইপ্যাড এবং এমনকি অ্যাপল ভিশন প্রো এর সাথে কাজ করে। সিঙ্ক্রন দ্বারা ভাগ করা একটি শক্তিশালী ভিডিওতে, এএলএস রোগী মার্ক জ্যাকসন প্রযুক্তিটিতে প্রযুক্তিটি প্রদর্শন করেছেন। তার হাতের ব্যবহার হারানোর পরে, তিনি এখন তার আইপ্যাডটি পুরোপুরি চিন্তার সাথে নেভিগেট করতে সক্ষম। এর মধ্যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি খোলার, বার্তা রচনা করা এবং পেশী না নিয়েই তিনি যাদের সাথে সমস্ত পছন্দ করেন তাদের সাথে সংযুক্ত থাকা অন্তর্ভুক্ত।
পর্দার আড়ালে, সিঙ্ক্রনের সিস্টেম মস্তিষ্কের সংকেতগুলি ডিকোড করতে এবং তাদেরকে রিয়েল-টাইম ডিজিটাল কমান্ডে পরিণত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। মেশিন লার্নিং মডেলগুলি মোটর অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করে, যেমন আপনার আঙুলটি আলতো চাপ দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা এবং আইপ্যাডে ক্রিয়াকলাপে এটি অনুবাদ করা। এই এআই-চালিত ডিকোডিং সিস্টেমটিকে মসৃণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল বোধ করতে সহায়তা করে কারণ ব্যবহারকারীরা একা ফোকাস দিয়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেন।
গেম-চেঞ্জিং সিগন্যাল শক্তি মিটার
একটি আশ্চর্যজনক নতুন বৈশিষ্ট্য হ’ল অন্তর্নির্মিত সিগন্যাল শক্তি মিটার। এই ভিজ্যুয়াল কিউ রোগীদের দেখায় যে তাদের মস্তিষ্কের সংকেত বাস্তব সময়ে কতটা শক্তিশালী। একটি আইকন বা অ্যাপের উপরে একটি নীল বাক্স উপস্থিত হয় এবং সিস্টেমটি ব্যবহারকারীর অভিপ্রায়টি কতটা স্পষ্টভাবে পড়ে তার উপর ভিত্তি করে পূরণ করে। এটি সহজ শোনাতে পারে তবে এটি একটি বিশাল চুক্তি। এটি ব্যবহারকারীদের তাদের মানসিক ফোকাসকে সূক্ষ্ম-টিউন করতে, তাদের ভঙ্গি সামঞ্জস্য করতে এবং বাইরের সহায়তা ছাড়াই তাদের মিথস্ক্রিয়া উন্নত করতে সহায়তা করে। এটি আপনার মস্তিষ্ককে অ্যাকশনে দেখার এবং এটি আরও ভালভাবে চালানো শেখার মতো। “আমি যখন আমার হাতের ব্যবহার হারিয়েছি তখন আমি ভেবেছিলাম যে আমি আমার স্বাধীনতা হারিয়েছি,” মার্ক ভিডিওতে বলেছেন। “এখন, আমার আইপ্যাডের সাহায্যে আমি আমার প্রিয়জনদের বার্তা দিতে পারি, সংবাদটি পড়তে পারি এবং কেবল চিন্তাভাবনা করেই বিশ্বের সাথে যুক্ত থাকতে পারি” “
নতুন মস্তিষ্কের থেরাপি পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীদের আবার হাঁটতে দেয়: ‘আমি আমার পা অনুভব করি’
কি সিঙ্ক্রন আলাদা করে দেয়
বিসিআইএস সিঙ্ক্রনের স্টেন্ট্রোড এবং এলন মাস্কের মতো নিউজেবল এর আগে ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত রয়েছে তবে এটি কখনও পছন্দ করেন না। পূর্ববর্তী সেটআপগুলির জন্য কাস্টম সফ্টওয়্যার বা শারীরিক অ্যাডাপ্টারগুলির প্রয়োজন। এখন, অ্যাপলের নতুন বিসিআই এইচআইডি প্রোটোকলের জন্য ধন্যবাদ, মস্তিষ্ক-কম্পিউটার ইন্টারফেসগুলি অন্য কোনও আনুষাঙ্গিকগুলির মতো অ্যাপল বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সরাসরি প্লাগ করতে পারে। এই অফিসিয়াল ইন্টিগ্রেশন আরও বৈশিষ্ট্য, আরও ভাল পারফরম্যান্স এবং কম সেটআপ বাধাগুলির দরজা উন্মুক্ত করে। সিঙ্ক্রনের সিওও, কার্ট হ্যাগস্ট্রোম এটিকে রোগী এবং পুরো বিসিআই শিল্প উভয়ের জন্যই “গেম চেঞ্জার” বলে অভিহিত করে।
এটি আপনার জন্য কি বোঝায়
এই প্রযুক্তিটি কেবল পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য নয়, কমপক্ষে, চিরকাল নয়। আজ, এটি একটি চিকিত্সা সরঞ্জাম যা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। আগামীকাল, এটি আপনার স্থানীয় অ্যাপল স্টোরে আপনি যে ভোক্তা পণ্য কিনেছেন তা হয়ে উঠতে পারে। অ্যাপল বিসিআইকে বৈধ ইনপুট পদ্ধতি হিসাবে আলিঙ্গন করার সাথে সাথে আপনার ফোন থেকে আপনার স্মার্ট হোম পর্যন্ত সমস্ত কিছু চিন্তাভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য হতে পারে। এটি আরও অ্যাক্সেসযোগ্যতা, আরও কাস্টমাইজেশন এবং প্রযুক্তির সাথে কথোপকথনের সম্পূর্ণ নতুন উপায়গুলির জন্য দরজা উন্মুক্ত করে।
পক্ষাঘাতগ্রস্থ মানুষ এআই মস্তিষ্ক-কম্পিউটার ইন্টারফেসের সাথে কথা বলে এবং গান করে
আমার কুইজ নিন: আপনার অনলাইন সুরক্ষা কতটা নিরাপদ?
আপনার ডিভাইস এবং ডেটা সত্যই সুরক্ষিত মনে হয়? আপনার ডিজিটাল অভ্যাসগুলি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা দেখতে এই দ্রুত কুইজটি নিন। পাসওয়ার্ড থেকে ওয়াই -ফাই সেটিংস পর্যন্ত, আপনি কী করছেন তা আপনি একটি ব্যক্তিগতকৃত ব্রেকডাউন পাবেন – এবং কী কী উন্নতির প্রয়োজন। আমার কুইজ এখানে নিন: সাইবারগুই। Com/কিউইজ
কার্টের কী টেকওয়েস
সিঙ্ক্রনের অ্যাপল ডেমো মস্তিষ্ক-কম্পিউটার মিথস্ক্রিয়ায় একটি নতুন যুগ চিহ্নিত করে। এটি আপনার সম্ভবত ইতিমধ্যে মালিকানাধীন মূলধারার প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিন্তাভাবনাগুলিকে ক্রিয়াতে পরিণত করে। যদিও এটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, দিকনির্দেশটি স্পষ্ট: বিসিআই ল্যাব থেকে এবং বাস্তব জীবনে চলে যাচ্ছে এবং অ্যাপল চার্জকে নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করছে।
আপনার ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে আপনি কি আপনার মস্তিষ্ককে বিশ্বাস করবেন? নাকি এই এক ধাপ খুব দূরে? আমাদের কাছে লিখে আমাদের জানান সাইবারগুই। Com/contact
আমার বিনামূল্যে সাইবারগুই রিপোর্টের জন্য সাইন আপ করুন
আমার সেরা প্রযুক্তি টিপস, জরুরি সুরক্ষা সতর্কতা এবং সরাসরি আপনার ইনবক্সে বিতরণ করা একচেটিয়া ডিলগুলি পান। এছাড়াও, আপনি আমার চূড়ান্ত কেলেঙ্কারী বেঁচে থাকার গাইডে তাত্ক্ষণিক অ্যাক্সেস পাবেন – আপনি যখন আমার সাথে যোগ দেন সাইবারগুই। Com/নিউজলেটার
কপিরাইট 2025 সাইবারগুই.কম। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।