মহিলা অ্যাকোয়ারিয়ামে তার ছেলের উপরে অক্টোপাস ল্যাচিংয়ের হারোয়িংয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন

একটি অক্টোপাস তার উপরে গ্লোম করার পরে একটি 6 বছর বয়সী ছেলেটি তার বাহুতে ওয়েল্টস রেখে গিয়েছিল, তার মা ব্রিটনি ট্যারিন, টেক্সাস অ্যাকোয়ারিয়ামে একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিওতে টেক্সাস অ্যাকোয়ারিয়ামে ক্ষতিকারক অভিজ্ঞতার কথা বলার সময় উল্লেখ করেছিলেন যা টিকটোকের উপর কয়েক মিলিয়ন ভিউ আকর্ষণ করেছে।
ট্যারিন অন্তর্ভুক্ত ভিডিও ফুটেজ তার বগল পর্যন্ত তার ছেলের বাহুর দৈর্ঘ্য বিন্দুযুক্ত চিহ্নগুলি দেখানো হচ্ছে।
তিনি ভিডিওতে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার ছেলে প্রায়শই অতীতে সান আন্তোনিও অ্যাকোয়ারিয়ামে অক্টোপাস পরিদর্শন করে। তাকে এই প্রাণীটিকে স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এটি সাধারণত তার ছেলের কাছে স্তন্যপান করে এবং তারপরে মুক্তি দেয়।
এবার, এটি ল্যাচ করে এবং মুক্তি দেয়নি, তিনি বলেছিলেন।
তিনি যখন তার ছেলেকে প্রাণী থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন এটি “ট্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসা” শুরু হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন।
ট্যারিন তার ভিডিও বিবরণে লিখেছিলেন যে অক্টোপাস তাকে আজ অবধি “তার পুত্র” পছন্দ করত, যখন সে তাকে ট্যাঙ্কে টানতে চেষ্টা করেছিল। তাকে ছাড়তে 3 অ্যাকোয়ারিয়াম কর্মচারী লেগেছিল। আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি মিষ্টি পশুর বন্ধন … যতক্ষণ না এটি আঘাত না ফেলে। “
সান আন্তোনিও অ্যাকোয়ারিয়াম পোস্ট করেছে ভিডিও টিকটকে যেখানে একজন মহিলা অক্টোপাসের সাকশন কাপ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছেন যে লোকেরা “হিকিজ” বা “অক্টোপাস চুম্বন” পেতে পারে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ফিডিং ইন্টারঅ্যাকশনগুলি কেবল কর্মীদের তদারকির সাথে কঠোরভাবে অনুমোদিত, যেমনটি প্রদর্শনীতে পোস্টের স্বাক্ষর দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যা জানিয়েছে যে অতিথিদের অবশ্যই সমস্ত নিয়ম এবং নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। এই উদাহরণস্বরূপ, অতিথি তার সন্তানের প্রদর্শনী বাধার উপর ঝুঁকিয়েছিলেন, তাকে কর্মীদের তদারকি ছাড়াই আবাসে পৌঁছানোর অনুমতি দিয়েছিলেন,” ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“অক্টোপাসটি সন্তানের বাহু স্পর্শ করে এবং ধরে রেখে সাধারণ, কৌতূহলী আচরণ প্রদর্শন করেছিল। কোনও পর্যায়ে অক্টোপাস আক্রমণাত্মক বা সন্তানের ক্ষতি করার চেষ্টা করা ছিল না। আমাদের কর্মীরা তাত্ক্ষণিকভাবে সহায়তা করার জন্য প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, শিশুটিকে নিরাপদে মিথস্ক্রিয়া থেকে সরানো হয়েছে তা নিশ্চিত করে। শিশুটি জুড়ে শান্ত ছিল, এবং মায়ের দ্বারা চিকিত্সা সহায়তা দেওয়া হয়েছিল তবে মায়ের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
“আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের দৈত্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অক্টোপাস একটি স্বাস্থ্যকর, সুসজ্জিত জন্য প্রাণী যা তার আবাসে সাফল্য অর্জন করে এবং অতিথি বা কর্মীদের প্রতি ক্ষতিকারক আচরণ প্রদর্শন করে না। অক্টোপাসগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং কৌতূহলী প্রাণী এবং মানুষের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া প্রায়শই খেলাধুলাপূর্ণ এবং অনুসন্ধানী হয়।
“তবে, যে কোনও প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার মতোই অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, এ কারণেই আমাদের সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর প্রোটোকল রয়েছে।”