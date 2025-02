মাইকেলিন আমাদের প্রত্যাশার জন্য দোষী নয় মতামত

পূর্ববর্তী বিষয়: এটি কোনও মাইকেলিন প্রতিরক্ষা পাঠ্য নয়। এটি বরং আমার কাছে মৌলিক বলে মনে হচ্ছে তার একটি উপলব্ধি: মাইকেলিন তারকারা একটি খেলা এবং আমরা (এই ক্ষেত্রে, পর্তুগাল) আমরা এটি খেলতে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমাদের নিয়মগুলি গ্রহণ করতে হবে। এবং ধরে নিন যে প্রত্যাশাগুলি আমাদের দ্বারা নির্মিত এবং তাই আমাদের একচেটিয়া দায়িত্ব।

আমরা হতাশ হয়েছি যে তৃতীয় তারকা জয়ের জন্য কোনও পর্তুগিজ রেস্তোঁরা নেই? হ্যাঁ, আমরা সবাই ছিলাম। তবে মাইকেলিন কখনও বলেননি যে এটি ঘটতে চলেছে। আমরা এই বছরটি গত বছর হিসাবে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম যে এটি ঘটতে চলেছে। এটা ঘটেনি। অন্যায়? হতে পারে, তবে এটি একেবারে বিষয়গত।

মিশেলিন পরিষ্কার: মানদণ্ডগুলি পরিদর্শকদের কাছ থেকে, সিদ্ধান্তগুলি পরিদর্শকদের কাছ থেকে, এবং তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের ব্যাখ্যা নয়। খেলা কি ব্যয়বহুল? হ্যাঁ। তুরিসমো ডি পর্তুগাল একচেটিয়াভাবে পর্তুগিজ গালা পেতে প্রায় 400 হাজার ইউরোর অর্থ প্রদান করে এবং এটি গালাটি যে অঞ্চলগুলিকে স্থান দেয় সেখানে কী অর্থ প্রদান করে তা যুক্ত করে। এটা কি মূল্যবান? এটি একটি থিম এবং আলোচনা করা যেতে পারে। তবে আমরা স্প্যানিয়ার্ডস থেকে পৃথক করা একটি গালা এবং একটি গাইডের জন্য জিজ্ঞাসা করছিলাম – এটি আমাদের কাছে আজ এটি।

এই সব কি ব্যবসা? মিশেলিনের জন্য অবশ্যই। অন্যথায়, এটি টায়ার বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। পর্তুগালের জন্য অর্থ প্রদানের বিষয়ে বিতর্কটি করা যেতে পারে, তবে তার জন্য আমাদের প্রতিটি রেস্তোঁরাটির জন্য তারকা (বা বাইবেল গুরমন্ড বা প্রস্তাবিত) মূল্য কী তা গণনা করতে সক্ষম হতে হবে, সবকিছু যুক্ত করুন এবং দেশটির জন্য কী মূল্যবান তা উপলব্ধি করতে হবে এবং আমি যতটা জানি, এই অ্যাকাউন্টগুলি এখনও কঠিন এবং এখনও করা হয়নি।

আমরা যা করতে পারি না তা বিশ্বাস করে যে তারাগুলি একে অপরকে কিনতে পারে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, গাইড তার সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা নীতিতে তৈরি করে চলেছে যে তারা সংজ্ঞায়িত মানদণ্ডগুলি ছাড়া আর কিছুই পরিদর্শকদের প্রভাবিত করতে পারে না (এবং যখন আমরা খুব প্রভাবশালী তবে বিশ্বের 50 সেরা রেস্তোঁরাগুলির মতো বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে কম ield ালিত হলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য)।

আমরা কি স্পেনের প্রতি ন্যায়বিচার বোধ করছি? হ্যাঁ। তবে এটি কি বাস্তবতা বা উপলব্ধি? যারা মিশেলিন গালা দেখেন তাদের জন্য যা স্পষ্ট তা হ’ল সুসংবাদ হওয়ার জন্য দায়ী যে গাইড হ’ল অনেক পর্তুগিজদের জন্য, এক বালতি ঠান্ডা জলের।

একটি তারকা সহ আটটি নতুন রেস্তোঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুসংবাদ। দেশ এটি থেকে জিতেছে। উপায় ধীর তবে করা হচ্ছে। এবং তবুও, পোর্তো কাস্টমসে অনুষ্ঠানের পরে মঙ্গলবার রাতে যা ওজন হয়েছিল তা হ’ল নতুন দুটি তারা এবং তথাকথিত তৃতীয় তারকা অনুপস্থিতি।

যারা অর্জন করেছেন তাদের সুখ হ’ল (নতুন বাইবেল গুরমন্ডের অন্যতম লিসবনে পিগমেইউ থেকে মিগুয়েল পেরেসের মুখ জ্বালিয়ে দেওয়া সংক্রামক হাসি ভুলে যাওয়া অসম্ভব) তবে হতাশার ওজনও স্পষ্ট। আমি যদি আমাকে পুনরাবৃত্তি করি তবে দুঃখিত, তবে প্রত্যাশাগুলি আমাদের প্রত্যেকের একটি নির্মাণ – এবং সেগুলি ভয়াবহ ফাঁদ।

কে সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ডিল করে শেফ এই প্রক্রিয়াটি তাদের জন্য প্রতিনিধিত্ব করে এমন ভয়াবহ মনস্তাত্ত্বিক চাপের সাক্ষী। এটি হিংস্র এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আসল ব্যয় রয়েছে। তবে যারা এখানে আছেন তারা খেলতে সম্মত হন। হতাশা, উদ্বেগ, অপছন্দ মোকাবেলার জন্য তাদের সম্ভবত আরও ভাল সরঞ্জামের প্রয়োজন। এই গেমটি এটি স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় মানসিক প্রতিরোধের কথা বলা প্রয়োজন।

মাইকেলিনের কি অন্যান্য দেশে আলাদা মানদণ্ড রয়েছে? এশিয়াতে স্ট্রিট ফুড প্রতিষ্ঠানে তারা দেয়? ছোট হলে কিছু মনে হয় না তার নিজের মধ্যে জাপানিদের তোয়ালে নেই? এবং পর্তুগালে থালা বাসন প্রয়োজন Xpto এবং পাগল বিনিয়োগ? মাইকেলিন কিছুই দাবি করেন না, আমরা আবারও যারা পরিদর্শকদের কী খুশি করবেন তা কল্পনা করার চেষ্টা করি। খেলায় যাওয়া ব্যয়বহুল।

Traditional তিহ্যবাহী খাবারটি যেমন করা উচিত তেমন মূল্যবান নয়? আমি তাই মনে করি এবং আমি তার জন্য একটি বিভাগকে পৃথক করে বিশ্বাস করি, এটি প্রতিযোগিতায় এটি রাখে না ভাল ডাইনিংএটি একটি ভাল সমাধান হবে। গাইডে রেফারেন্সযুক্ত কোনও রেস্তোঁরা নেই এমন আজোরস কি অন্যায়ের শিকার হচ্ছে? এটা আমার কাছে হ্যাঁ মনে হচ্ছে। তবে আমি পরিদর্শকদের সাথে তর্ক করতে পারি না বা তাদের যুক্তি শুনতে পারি না, সুতরাং এই বাদ দেওয়া কী ন্যায়সঙ্গত তা উপলব্ধি করা কঠিন। এটি আমার পক্ষে এখনও আশা করা যায় যে 2026 সালের মধ্যে এটি ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে।

And yes, it’s true, I’m falling into the trap of expectations. কে না? আমরা সবাই শিখছি।