মাইকেল পেনিক্স জুনিয়র ফ্যালকনসের অপরাধ সম্পর্কে একটি বড় বিবৃতি দেয়

আটলান্টা ফ্যালকনসের এই মরসুমে একটি নতুন প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাক থাকবে।
এটি শুরু থেকেই মাইকেল পেনিক্স জুনিয়র, এবং উত্তেজিত হওয়ার কারণ রয়েছে।
এই অপরাধ সম্পর্কে জানতে চাইলে দ্বিতীয় বর্ষের সমর্থক তার সতীর্থদের প্রশংসা করেছিলেন।
পেনিক্স সিবিএস -এ এনএফএল -এর মাধ্যমে বলেছিলেন, “দক্ষতার স্তরটি আছে। এটি এখনই ঘটানোর বিষয়ে।
“লীগের সেরা অপরাধ হওয়া থেকে আমাদের কিছুই থামানো উচিত নয়।”
ফ্যালকনদের যুক্তিযুক্তভাবে এনএফএল -এর অন্যতম স্ট্যাকড আক্রমণাত্মক রোস্টার রয়েছে।
তবুও, আক্রমণাত্মক মনের প্রধান কোচ আর্থার স্মিথ থাকা সত্ত্বেও, এটি তাদের কারণকে সহায়তা করার জন্য খুব বেশি কিছু করেনি।
তারপরে, রহিম মরিসের অধীনে প্রথম বছরটি কার্ক কাজিনদের অদক্ষতার দ্বারা আহত হয়েছিল।
এখন, অজুহাতের জন্য আর কোনও জায়গা নেই।
এটি কাইল পিটসের পক্ষে একটি মেক-অর-ব্রেক মরসুম হবে, যিনি সম্ভবত এনএফএল ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শেষ সম্ভাবনা হিসাবে লিগে প্রবেশ করেছিলেন তবে এটি এখনও হাইপকে ধরে রাখতে পারেনি।
স্মিথের পাস ক্যাচার হিসাবে তাকে প্রায়শই ব্যবহার করতে অস্বীকারের সাথে প্রচুর পরিমাণে সম্পর্ক ছিল, তবে পিটস গত মৌসুমে খুব বেশি ভাল লাগেনি।
ওয়াইড রিসিভার ড্রেক লন্ডন লিগের অন্যতম আন্ডাররেটেড খেলোয়াড় এবং তিনি খোলা মাঠে অমিল হিসাবে কী সক্ষম তা তিনি দেখিয়েছেন।
বিজান রবিনসনের ক্ষেত্রে, তিনি চূড়ান্ত দ্বৈত-হুমকি ফিরে দৌড়াদৌড়ি এবং যে কেউ সহজেই লিগকে স্ক্রিমেজেজ টাচডাউনগুলিতে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে খ্রিস্টান ম্যাকক্যাফ্রে-টাইপের মরসুমে থাকতে পারে।
পেনিক্সের বাহু প্রতিভা চিত্তাকর্ষক, এবং সর্বদা কিছুটা আঘাতের উদ্বেগ থাকলেও ফ্যালকনসের অপরাধ তার দক্ষতার জন্য দর্জি দ্বারা তৈরি দেখায়।
তার অস্ত্র এবং আত্মবিশ্বাস রয়েছে। এখন তাকে ফলাফল উত্পাদন করতে হবে।
