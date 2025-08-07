মাইক বন্যা – টাউন হলে বুডেড – এখনও ট্রাম্পের এজেন্ডা: এনপিআর দ্বারা দাঁড়িয়ে আছে

প্রতিনিধি মাইক বন্যা এই সপ্তাহে নেব্রাস্কা লিংকনে একটি টাউন হল সভায় রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের “ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল” এর সমর্থন নিয়ে তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রের পুরো ক্রোধ অনুভব করেছিলেন।
বন্যা-দ্বিতীয়-মেয়াদী রিপাবলিকান-সোমবার রাতে জনসমাবেশের আয়োজন করেছিল যেখানে উপস্থিতরা তাকে উচ্চস্বরে উদ্বেগের বিষয়ে উদ্বিগ্ন করেছিলেন যে সামাজিক সুরক্ষা নেট কর্মসূচি, যথা মেডিকেড, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর আইন দ্বারা প্রভাবিত হবে।
700০০ এরও বেশি জনতার ভিড়ের অংশগ্রহণকারীরাও ট্যাক্স এবং ব্যয়ের ব্যবস্থা রক্ষা করার চেষ্টা করার সাথে সাথে ইমিগ্রেশন প্রয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির বিতর্কিত পদ্ধতির বিষয়েও প্রশ্ন করেছিলেন এবং বারবার বন্যা হেকিল করেছিলেন। এক পর্যায়ে শ্রোতাদের অনেকে “ধনী কর!” উচ্চারণ করেছিলেন
টাউন হলটি ভাইরাল হয়ে গেছে, “তাকে ভোট দিন!”
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে সকালের সংস্করণবন্যা বলেছিল “টাউন স্কোয়ারে দাঁড়ানো এবং আপনার ভোটগুলি এবং ভুল তথ্য দূরীকরণ এবং প্রশ্ন করা এর অর্থ কী তা ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ,” উল্লেখ করে যে “সর্বাধিক উত্সাহিত” অংশগ্রহণকারীরা তাঁর টাউন হল এবং শহরের বাসিন্দাদের নিয়মিত রয়েছেন।
এনপিআরের স্টিভ ইনস্কিপের সাথে কথা বলার সময়, বন্যা ট্রাম্পের কর এবং ব্যয় পরিমাপের পরিবর্তনকে রক্ষা করেছিল মেডিকেডে – যেমন টাউন হল চলাকালীন বন্যা বারবার হয়েছিল।
“আপনি যদি কাজ করতে সক্ষম হন তবে আপনি কাজ করতে পারেন এবং আপনি কাজ না করা বেছে নিতে পারেন, তবে আপনি নিখরচায় স্বাস্থ্যসেবা পাবেন না,” বন্যা সুরক্ষার নেট প্রোগ্রামটি প্রসারিত করেছে এমন রাজ্যগুলিতে যুক্ত মেডিকেড কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন।
তিনি মেডিকেড, ট্রাম্পের শুল্কগুলিতে কেন পরিবর্তনগুলি সমর্থন করেন এবং কীভাবে তিনি আশা করেন যে তারা আগামী বছরের মধ্যে তার রাজ্যের উপকার পাবেন তা কীভাবে তিনি সমর্থন করেন তা আরও বিস্তারিতভাবে বিস্তারিত জানায়।
এই সাক্ষাত্কারটি দৈর্ঘ্য এবং স্পষ্টতার জন্য সম্পাদিত হয়েছে।
সাক্ষাত্কার হাইলাইট
স্টিভ ইনস্কিপ: আপনি মেডিকেড কাটগুলি সম্পর্কে সত্য হিসাবে কথা বলেছেন, যা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সম্প্রতি স্বাক্ষরিত বড় বাজেটের বিলের অংশ এবং আপনি যে ভোট দিয়েছেন। আপনি জোর দিয়েছিলেন যে কেবলমাত্র মেডিকেডের জন্য যোগ্য নয় এমন লোকেরা বা যারা কাজ করেন না তাদের স্বাস্থ্যসেবা রোলগুলি থেকে সরানো হবে। কী আপনাকে নিশ্চিত করে তোলে?
রেপ। মাইক বন্যা: ঠিক আছে, আপনি জানেন, রাষ্ট্রপতি আসলে খুব স্পষ্ট ছিলেন। তিনি চাননি যে আমরা মেডিকেডের সাথে গণ্ডগোল করি। তিনি এটি আরও কিছুটা জোরালো উপায়ে বলেছিলেন। আমি এটি টাউন হল চলাকালীন বলেছিলাম। আপনি যদি দেহ করতে সক্ষম হন তবে আপনাকে কাজ করতে হবে। আপনি যদি কাজ না করতে চান। আপনি বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন না। আপনি বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন না। মেডিকেড হ’ল সুরক্ষা জাল। এটি আমাদের বেশিরভাগ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের দক্ষ যত্নের প্রয়োজনের জন্য, নার্সিংহোমে শেষ হওয়া দুর্বলদের পক্ষে। এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য। এবং আমি মনে করি প্রচুর ভুল তথ্য এমন কিছু হিস্টিরিয়া ড্রাম করেছে যা আমি মনে করি যে তারা নিষ্পত্তি করা দরকার।
ইনস্কিপ: আমি এই ধারণাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যারা যোগ্য নয় তাদের রোলগুলি থেকে দূরে রাখা হয়। এটি যুক্তিসঙ্গত শোনাচ্ছে। তবে আমাদের বাতাসে আমরা জুলি রোভনার কেএফএফ হেলথ নিউজের সাথে শুনেছি, যিনি গভীরভাবে, এই বিষয়ে গভীরভাবে দক্ষ। এবং তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে লোকেরা তাদের বীমা থেকে পৃথক করা হবে তার প্রাথমিক উপায়টি কাগজপত্র বাড়ানো হয়েছে। প্রত্যেককে অসুস্থ বা দুর্বল থাকলেও তারা যোগ্য যে তারা আরও বেশি প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে। এবং আমি মনে করি আমরা সকলেই জানি যে কীভাবে কাগজপত্র বীমা সংস্থাগুলির সাথে কাজ করে। তারা একটি ভুল খুঁজে পায় এবং আপনাকে লাথি মেরে ফেলে। আপনি কি অর্থ সাশ্রয়ের উপর নির্ভর করছেন?
বন্যা: ঠিক আছে, আমি যা ভোট দিয়েছি তা নয়। আপনি যদি অক্ষম হয়ে থাকেন তবে আপনি যদি অবিচ্ছিন্নভাবে মানসিকভাবে অসুস্থ হন তবে আমি চাই না যে আপনি প্রোগ্রামগুলিতে অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হবেন। এবং তাই বাস্তবায়ন যেমন উদ্ঘাটিত হয়, যদি এমন টুইটগুলি তৈরি করা দরকার, তবে যে কোনও উপায়ে, আসুন এটি তৈরি করা যাক। এটি আমার উদ্দেশ্য নয় যে তাদের পক্ষে সুবিধাগুলি পাওয়া বা অ্যাক্সেস করা কঠিন।
ইনস্কিপ: তবে এটাই গণিত, তাই না? আমি বলতে চাইছি, এখন এটি কাজ করে।
বন্যা: ঠিক আছে। তবে আমি নেব্রাসকার মেডিকেড প্রোগ্রামটি নিয়ে চিন্তিত নই। আপনি জানেন, নেব্রাস্কা -র একটি মেডিকেড প্রোগ্রামের চেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আলাদা, যেখানে আমরা আমার মতে, আমাদের ত্রুটির হার এবং আমরা যেভাবে প্রক্রিয়াটি প্রক্রিয়া করি তার দিক থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে। এগুলি হ’ল ধরণের জিনিস যা ঘটতে হবে।
ইনস্কিপ: টাউন হল সভায় আপনি আরও একটি জিনিস বলেছেন। আপনি বলেছিলেন, আমরা চিকিত্সা গবেষণায় বিশ্বাস করি এবং লোকেরা বিরক্ত হয়েছিল। লোকেরা বুড করেছে। এমনকি পরবর্তী সময়েও একজন উপাদান জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি একতরফাভাবে স্বাস্থ্য ও কংগ্রেসের জাতীয় ইনস্টিটিউটগুলিতে মেডিকেল রিসার্চকে স্ল্যাশ করেছেন। কংগ্রেস কেন কিছুই করবে না?
বন্যা: ঠিক আছে, কংগ্রেস কিছু করছে। আমরা একটি বাজেট পাস করতে যাচ্ছি। আমি একটি অব্যাহত রেজোলিউশন চাই না। আমি উদ্ধার সম্পর্কে কথা বলতে চাই না। আমি এমন একটি বাজেট চাই যা সিনেটে 60 টি ভোট পেতে পারে। এবং আমি চিকিত্সা গবেষণা তহবিল অন্তর্ভুক্ত চাই। আমি এটি নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে করতে চাই। স্পষ্টতই, হার্ভার্ড এবং এই অন্যান্য শীর্ষ স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে একটি সারি রয়েছে। তবে আমি চিকিত্সা গবেষণা চাই। আমি সেখানে এটি চাই। আমি চাই আমেরিকা এখানে পথে নেতৃত্ব দেবে। এবং তাই আমি একটি বাজেট চাই।
ইনস্কিপ: আমি বুঝতে পারি। বাজেটের প্রত্যাশায়, তবে সরকারী দক্ষতা অধিদফতর ডোগ এই সমস্ত কাট করেছেন এবং মনে হয় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠরা এ সম্পর্কে কিছুই করেনি।
বন্যা: ঠিক আছে, সেখানে প্রচুর বর্জ্য, জালিয়াতি এবং অপব্যবহার রয়েছে। আসুন একটি জিনিস যা ডোগে স্পর্শ করেছিল এবং এটিই জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা। আমি যখন এই অবসর গ্রহণের মাধ্যমে সেখানে যে কাটগুলি তৈরি করা হয়েছিল তা জানতে পেরেছিলাম, তখন আমি অবিলম্বে কাজ করতে গিয়েছিলাম। এবং আমি তখন থেকে জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবার জন্য 500 টি কাজ পুনরায় অনুমোদিত করতে সক্ষম হয়েছি। কংগ্রেসে আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন যারা আমাদের সরকার দক্ষতার সাথে চলমান তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে এবং আমরা পতাকা বর্জন করছি না, নিজের দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা কেবল আমাদের কাজ করছি। এবং আমি আশা করি লোকেরা এটি দেখতে পারে।
ইনস্কিপ: একজন উপাদান আপনাকে শুল্ক নির্ধারণ, কর আমদানি করতে, রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে “আপনার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার” করতে বলেছিল, যেমন তারা এটি রেখেছিল। এবং একটি ট্রেড কোর্টের মতে, এই উপাদানটি সঠিক বলে মনে হবে কারণ আদালত রাষ্ট্রপতি শুল্ক নির্ধারণের ক্ষমতা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির পক্ষে কেন আপনার ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং প্রায় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে কর বাড়ানো এবং কম করা গ্রহণযোগ্য?
বন্যা: ঠিক আছে, রাষ্ট্রপতিরা 50 বছরের ভাল অংশের জন্য এই ক্ষমতা রেখেছেন। এবং ২০১৩ সালে যখন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প প্রথমবারের মতো অফিসে ছিলেন, তখন তিনি এই শুল্কগুলি খুব কার্যকরভাবে চীন, কানাডা এবং মেক্সিকোয়ের সাথে ভাল চুক্তি করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।
ইনস্কিপ: 2017 সালে বিভিন্ন আইনী যুক্তি He তিনি এমন একটি আইন ব্যবহার করছেন যা আমি জানি যতদূর এইভাবে ব্যবহার করা হয়নি।
বন্যা: ঠিক আছে, এটি এখনও একটি শুল্ক চালিত বাণিজ্য নীতি। আমি মনে করি এখানে কিছু বাজার খোলার সুযোগ রয়েছে এবং এভাবেই আমরা নেব্রাস্কায় অর্থনীতি বাড়িয়ে তুলছি।
ইনস্কিপ: এটি কি আপনাকে রক্ষণশীল হিসাবে মোটেও ঝামেলা করে যে একজন ব্যক্তি প্রতি কয়েক দিন ধরে কর বাড়িয়ে তুলছেন এবং হ্রাস করছেন?
বন্যা: ঠিক আছে, এই দেশে আমাদের সবচেয়ে বড় ক্রিসমাস উপহারটি হ’ল আমাদের বাণিজ্য অংশীদারিত্ব এবং আমাদের বাণিজ্য নীতি এবং ক্রিসমাসের সময় দ্বারা আবৃত সমস্ত কিছু। আমাদের খুব স্থিতিশীল হতে হবে। আমাদের খুব অনুমানযোগ্য হতে হবে। আমাদের বিশ্বের সেরা আর্থিক বাজার রয়েছে। আমাদের জায়গায় আমাদের ট্যাক্স কাটা থাকবে। এটি সেই ভিত্তি যা আমরা প্রবৃদ্ধি তৈরি করতে যাচ্ছি। আমাদের এখনই এটি নেই, তবে আমি এটি কিনছি কারণ আমি এই বাণিজ্য চুক্তিগুলি সম্পন্ন করতে চাই। আসুন 2026 শুরু করুন এবং আসুন কাজে যাই।
ইনস্কিপ: আমি কি এই টাউন হল সভা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারি? প্রচুর বুয়িং ছিল। অনেক চিৎকার ছিল। অনেক কঠিন প্রশ্ন ছিল। আপনি পুরো সময়টি বেশ শান্ত মনে হচ্ছে। আপনি কি উপভোগ করেন?
বন্যা: ঠিক আছে, আপনি জানেন, আমার সম্প্রচারের দিনগুলিতে, লোকেরা যখন আমার প্রোগ্রামটি উপভোগ করেছিল তখন আমি এটি পছন্দ করি। ঠিক আছে। সুতরাং লোকেরা এত মন খারাপ করে দেখে সন্তোষজনক নয়। আমি মনে করি এটি সেখানে থাকা আমার কাজ এবং আমি মনে করি যে আমি আমাদের সরকারকে মডেল করতে চাই যে আচরণটি আমার মডেল করা উচিত। এবং এখানে একটি জিনিস। আমি এর জন্য কৃতিত্ব পেয়েছি কিনা তা আমি জানি না, তবে আমি এমন কিছু লোককে জানি যারা কখনই আমাকে ভোট দেয় না এই বিষয়গুলিতে আসে। আমি মনে করি তাদের প্রতিনিধি সরকারকে সম্বোধন করার সুযোগ পেতে সক্ষম হওয়া তাদের পক্ষে কিছুটা ক্যাথারিক। এবং আমি শুরু করার আগে পুলিশকে বলি, আমি এখান থেকে কারও ড্রাগ চাই না। আমি চাই না যে কাউকে অপসারণ বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি চাই তারা তাদের কী বলতে হবে তা বলতে সক্ষম হোক। চুক্তির এই অংশটি, এখনই লোকেরা এইভাবে অনুভব করে। আসুন তাদের তাদের জিনিসটি করতে দিন এবং চালিয়ে যেতে দিন।