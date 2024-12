মাইয়া মিউনিসিপ্যাল ​​লাইব্রেরি: গাছের গুঁড়ির প্রাণ | ক্রনিকল

মাইয়া মিউনিসিপ্যাল ​​লাইব্রেরি সম্প্রদায়ের উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব সহ বেশ কয়েকটি উদ্যোগ তৈরি করেছে, যা “অনুষ্ঠান যা তথ্য ও সংস্কৃতির অ্যাক্সেস প্রদান করে, কিন্তু সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করে, অন্তর্ভুক্তির প্রচার করে এবং লাইব্রেরির জীবনে সক্রিয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে”। লাইব্রেরি বিভাগের প্রধান প্যাট্রিসিয়া লরিরো ঘোষণা করছেন। একটি হাইলাইট হিসাবে, তিনি হিস্টোরিয়াস ফিয়াডাসকে বেছে নেন, যা প্রতি শনিবার সকালে, শিশু এবং পরিবারগুলিকে গল্প বলা উপভোগ করার জন্য একত্রিত করে। “আমরা এই ক্রিয়াকলাপে শিশুদের এবং পরিবারের একটি ভাল অংশগ্রহণ লক্ষ্য করেছি, যা একটি স্বাগত এবং মজার পরিবেশ তৈরি করে যা শিশুদের এবং তাদের সাথে আসা প্রাপ্তবয়স্কদের উভয়কেই আকর্ষণ করে।”

পারিবারিক সভা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যাখ্যা করে, “পড়ার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে এবং পরিবার ও সম্প্রদায়ের বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য মৌলিক, যার অর্থ এই গল্পগুলি শিশুদের কল্পনাশক্তিকে উত্সাহিত করে এবং তাদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই পড়ার প্রতি ভালবাসা জাগ্রত করে৷ এছাড়াও, এই ইভেন্টের নিয়মিততা রুটিন এবং প্রত্যাশার অনুভূতি তৈরি করে যা লাইব্রেরীকে সম্প্রদায়ের জন্য একটি অপরিহার্য সমাবেশস্থলে রূপান্তরিত করে।”

বাচ্চাদের মধ্যে পড়ার প্রচারের জন্য তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে এমন গল্প এবং গল্পগুলির একটি যত্নশীল পছন্দের প্রয়োজন, তবে যে দলটি কার্যকলাপের নেতৃত্ব দেয় তারা অন্যান্য কৌশলগুলিও ব্যবহার করে, বইটির শারীরিক বিন্যাস বিশদভাবে অন্বেষণ করে এবং কভার, পিছনের কভার, মেরুদণ্ড এবং কোটা বিশ্লেষণ করে। লাইব্রেরির তথ্য সহ লেবেল, যাতে বাচ্চাদের কৌতূহল জাগ্রত করা যায় এবং একটি বইয়ের গঠন এবং তাকে কীভাবে সাজানো হয় তা বোঝার জন্য।

মিউনিসিপ্যাল ​​লাইব্রেরিতে উপস্থিতি সকল বয়সের জন্য সাধারণ, যারা তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা এবং আগ্রহ অনুযায়ী সরঞ্জাম ব্যবহার করে: “শিশুরা খুব উপস্থিত থাকে, বিশেষ করে স্কুলের সাথে সংগঠিত পরিদর্শনের মাধ্যমে, যেখানে তারা ‘গল্প কন্টিগো কনটো’ কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে এবং অন্যান্য গল্প বলার সেশন, যেমন পূর্বোক্ত ‘ফিয়াদা স্টোরিজ'”, তিনি চালিয়ে যান। চরমে আছে প্রবীণ জনতা। “আমাদের সাময়িকপত্রের নিয়মিত পাঠক রয়েছে এবং এই বয়সের মধ্যে খুব ঘন ঘন কম্পিউটার ব্যবহারকারী রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে আমরা বিস্তৃত পরিসরে আগ্রহ পরিবেশন করি।”

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, লাইব্রেরি ব্যবহারকারীদের আচরণে কিছু পরিবর্তন এসেছে। অনেক ব্যবহারকারী সহযোগিতামূলক স্থানগুলিকে মূল্য দিতে এসেছেন, যেমন গ্রুপ রুম, যা একাডেমিক কাজ এবং যৌথ প্রকল্প এবং ভিডিও কনফারেন্সিং মিটিং চালানোর জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে প্রয়োজনীয়। “তরুণরাও লাইব্রেরিতে একটি নিরন্তর উপস্থিতি। তারা মূলত অধ্যয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ খোঁজে এবং নথি, ইন্টারনেট এবং লাইব্রেরি স্থানের অ্যাক্সেসকে মূল্য দেয় যা তাদের পৃথকভাবে অধ্যয়ন করতে বা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে দেয়। আমাদের স্থান বহুমুখী হয়ে উঠেছে, হচ্ছে মুখোমুখি ক্রিয়াকলাপ এবং ভার্চুয়াল মিথস্ক্রিয়া উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন এবং দূরবর্তী কাজ এবং দূরত্ব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে।”



ফার্নান্দো ক্যাম্পোসের শতবর্ষে নিবেদিত প্রদর্শনীর বিশদ বিবরণ

আমি একটি মেয়ে এবং একটি লোকের সাথে লাইব্রেরিতে যাওয়া এবং পড়ার অভ্যাস সম্পর্কে কথা বলেছি। “আমি শুধু পড়াশোনা করতে আসি, মনোযোগ দেওয়া সহজ কারণ আমি অন্যদের পড়াশোনা করতে দেখি এবং আমি আরও চাপ অনুভব করি! আমি বছরে প্রায় এক ডজন বই পড়ি, শুধুমাত্র গোয়েন্দা বই, কিন্তু আমি সেগুলি এখান থেকে নিই না, আমি বইয়ের দোকানে যাই এবং সেগুলি এলোমেলোভাবে কিনুন”, বলেছেন ডায়ানা পাইরেস, 18 বছর বয়সী৷ এক ডজন মিটার দূরে, আমি দিয়োগো আজেনহার সাথে দেখা করি, একজন ভবিষ্যতের ডাক্তার। “আমি অর্থোপেডিকস বা সার্জারি করতে চাই, দেখা যাক এটা কেমন হয়। আমি শুধু লাইব্রেরি ব্যবহার করি অধ্যয়নের জন্য, কিন্তু আমি বাড়িতে অনেক পড়ি, আমার মা একজন পর্তুগিজ শিক্ষিকা এবং তাই, পড়া আমার কাছে সবসময়ই স্বাভাবিক। আমি পুলিশ অফিসার এবং ভূরাজনীতি পছন্দ করি।”

প্যাট্রিসিয়া গ্রন্থাগারের শক্তি সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা চালিয়ে যাচ্ছেন: “আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, সেপ্টেম্বর 2020 থেকে, প্রাকা ফার্নান্দো ক্যাম্পোস -1 তলায় রয়েছে, এটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য নিবেদিত একটি স্থান।”

এখন, সাহিত্যের রোড ট্রিপের জন্য প্যাট্রিসিয়ার পরামর্শটি ছিল মাইয়া থেকে একজন লেখক ফার্নান্দো ক্যাম্পোসের জীবনী, যিনি 2013 সালে মারা গিয়েছিলেন এবং যার কাজ এবং সাহিত্যের উত্তরাধিকার মায়ান সম্প্রদায়ের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। এনটাইটেলড টাইপরাইটার মানুষ খুঁজছি, বইটির একটি অস্বাভাবিক লেখকত্ব রয়েছে, যা লেখকের ছয় সন্তানের সম্মিলিত কাজের ফলে, নাতি-নাতনি, ভাগ্নে, ভাই এবং ফার্নান্দো ক্যাম্পোসের জীবনের অংশ ছিল এমন কয়েকজনের সহযোগিতায়।

বইটির সাবটাইটেল রয়েছে “পরিবারের দ্বারা লেখা একটি প্রতিকৃতি”, লেখকের জীবনকে বিশদভাবে বর্ণনা করে এবং তার 15টি বই এবং অন্যান্য পাঠ্য থেকে উদ্ধৃতাংশ উপস্থাপন করে, যেমনটি এই ছোট আত্মজীবনীমূলক রেকর্ডের ক্ষেত্রে “It was Wednesday and it rained” “:

“আমিই সেই যে আমার নয় বছর বয়সে সেখানে যাই — খেলার মাঠ, টপ স্পিনিং, বৃষ্টির জলে পা ছিটিয়ে, মৌরোস নদীতে, মাল্টায় সাঁতার কাটা… যখন আমি বারো বছর বয়সী মেয়েদের দিকে তাকাই ‘ পা, যখন আমি চৌদ্দ বছর বোর্ডিং স্কুলে ল্যাটিন হোমওয়ার্ক করছি, কারভালহোসে, ট্রানকোসোতে, রাতে গান গাইছি, ছাত্রাবাসে, গোপন, গুঁড়ো চেস্টনাট এবং শুকনো ডুমুরের সাথে আখরোট…”

আরেকটি আত্মজীবনীমূলক নোট হল ফার্নান্দো ক্যাম্পোসের দ্বিতীয় বই থেকে এই অংশটি, ঈশ্বরের দুঃস্বপ্ন (1990):

“স্বপ্নগুলি বিকৃতি, শৈশবের টুকরো, পড়া, বেঁচে থাকা বা অনুমান করা অভিজ্ঞতার সাথে জড়ানো। ঘুমের আগে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে, আমি আমার প্রথম অঙ্কন কিট, আমার রঙিন পেন্সিলের প্রথম বাক্স, আমার প্রথম জলরঙের কথা মনে পড়ে। আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে আঁকতে হয় কাঠকয়লা আমি আন্টি তানসার সেলাইয়ের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তৈরি কাঠের টুকরো খোদাই করছি। মেশিন

পরিশেষে, আমি বইটির একটি ত্রয়ী বাক্যাংশ শেয়ার করছি যা জীবনীটিকে এর শিরোনাম দেয়:

“সত্য হল বিষয়টা কোন ব্যাপার না। এটা নিজে থেকেই উঠে আসবে। এটাকেই আপনি অনুপ্রেরণা বলছেন। একটা ভালো শিরোনামই গুরুত্বপূর্ণ।”

টাইপরাইটার মানুষ এটি সেই প্রদর্শনীর নামও ছিল যা লেখকের জন্মের শতবর্ষ উদযাপন করেছিল এবং যা ফোরাম দা মাইয়াতে এই বছরের জুলাই এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদর্শন করা হয়েছিল, যেখানে এই ঘটনাক্রমের সাথে থাকা ফটোগ্রাফগুলি ধারণ করা হয়েছিল৷



লাইব্রেরিতে প্রদর্শনীতে লেখকের বইগুলির একটির মতোই শিরোনাম রয়েছে৷

মাইয়া মিউনিসিপ্যাল ​​লাইব্রেরিতে, সবচেয়ে বেশি অনুরোধ করা বইগুলি হল, এখন পর্যন্ত, শিশুদের বই, এই বয়সের জন্য লক্ষ্য করা নিয়মিত কার্যক্রমের প্রতিফলন। “উদ্যোগের ফলে আমরা প্রচুর সংখ্যক ঋণ রেকর্ড করেছি, যেখানে শিশুরা প্রায়শই অনুমোদিত সর্বাধিক সংখ্যক অনুলিপি নেয়”, প্যাট্রিসিয়া লোরিরো ব্যাখ্যা করেন, যিনি যোগ করেন যে, সাধারণ জনগণের মধ্যে, “সাহিত্যের বইগুলির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পছন্দ রয়েছে, উপন্যাসের উপর বিশেষ জোর দিয়ে, যুক্তিযুক্তভাবে সর্বাধিক অনুরোধ করা ধারা, সাহিত্যের ক্লাসিক থেকে সমসাময়িক উপন্যাস পর্যন্ত, যা আরও অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক জনসাধারণের স্বার্থের আরেকটি কেন্দ্রীয় দিক হল লাইব্রেরির জন্য সম্পাদকীয় সংবাদ এবং প্রবণতাগুলিকে আপডেট করা, আকর্ষণীয় এবং প্রাসঙ্গিক নথিগুলির সাথে রাখা।”

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হল অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব এবং প্রকল্প। “আমরা বেশ কিছু সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বজায় রাখি, বিশেষ করে পৌরসভার স্কুলগুলির সাথে, তবে বাড়ি এবং দিন কেন্দ্রগুলির সাথেও৷ সম্প্রতি, আমরা বাড়ি এবং দিন কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি সমগ্র সম্প্রদায়ের দ্বারা তৈরি ক্রোশেটেড স্কোয়ার দিয়ে তৈরি একটি ক্রিসমাস ট্রি নির্মাণের প্রস্তাব করেছি৷ সাধারণভাবে, পৌরসভার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রচার করে, সম্প্রদায় এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতিকে শক্তিশালী করতে আমরা মাইয়াকে একটি ‘শহরের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাহিত্য এবং গল্প'”, তিনি শেষ করেন।

অবশেষে, এবং প্রতিফলনের আমন্ত্রণ হিসাবে, আমি ফার্নান্দো ক্যাম্পোসের “ও ভ্যাগাবুন্ডো” (1948) কবিতা থেকে একটি বাক্য রেখেছি:

“তাঁর একটি বৃক্ষের কাণ্ডের মতো একটি আত্মা ছিল: তিনি নিজের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।”

লেখক 1990 অর্থোগ্রাফিক চুক্তি অনুসারে লিখেছেন