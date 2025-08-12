মাইলেস গ্যারেট ব্রাউনস প্রিসন গেমের পরে 100 মাইল প্রতি ঘন্টা গাড়ি চালানোর জন্য উদ্ধৃত করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস তারকা ডিফেন্সিভ এন্ড মাইলেস গ্যারেটকে শনিবার প্রথম দিকে ক্যারোলিনা প্যান্থার্সের বিপক্ষে দলের প্রাকসেশন গেমের পরে 100 মাইল প্রতি ঘন্টা গাড়ি চালানোর জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল।
শুক্রবার রাতে রাস্তায় প্যান্থারদের বিপক্ষে জয়ের পক্ষে উপযুক্ত গ্যারেটকে ওহাইওর স্ট্রংসভিলে 60০ মাইল প্রতি ঘন্টা জোনে ১০০ মাইল প্রতি ঘন্টা যাওয়ার জন্য থামানো হয়েছিল বলে জানা গেছে, যা বেরিয়ার দলের সুবিধার বাইরে রয়েছে, প্রতি ক্লিভল্যান্ড ডটকমের মেরি কে ক্যাবোট।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রাউনরা শার্লোট থেকে ফিরে যাওয়ার পরে গ্যারেটকে টেনে নেওয়ার আগে সবেমাত্র ক্লিভল্যান্ড অঞ্চলে অবতরণ করেছিল যেখানে তিনি “সম্ভবত বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথে” ছিলেন, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
গ্যারেটকে একটি 250 ডলার টিকিট দেওয়া হয়েছিল, যা তিনি আদালতে না গিয়ে দিতে পারেন।
ব্রাউনরা এই ঘটনা সম্পর্কে সচেতন, এবং সুপার বাউল-চ্যাম্পিয়ন ag গলসের বিপক্ষে দলের দ্বিতীয় পূর্বসূরী খেলার আগে তারা ফিলাডেলফিয়ায় এটিকে সম্বোধন করবে বলে জানা গেছে।
গ্যারেটকে অতীতে গতির জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, এটি ক্লিভল্যান্ড অঞ্চলে অষ্টমবারের মতো, যেহেতু তিনি 2017 সালে সামগ্রিকভাবে প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন।
এছাড়াও, কোনও প্রাণী এড়ানোর চেষ্টা করার আগে গতি বাড়ানোর সময় গ্যারেট 2022 সালে তার পোরশে উল্টে গেল।
এই পূর্বসূরীর প্রথম দিকে ব্রাউনদের জন্য মাঠের বাইরে গতি একটি সাধারণ থিম ছিল, কারণ রুকি কোয়ার্টারব্যাক শেডিউর স্যান্ডার্সও জুনে দুই সপ্তাহেরও কম সময়ে দু’বার ধরা পড়েছিল।
প্যান্থারদের বিপক্ষে ব্রাউনদের 30-10 জিতে এনএফএল-এর দুর্দান্ত প্রথম স্বাদ পেয়েছিলেন স্যান্ডার্সকে 60 মাইল জোনে 101 মাইল প্রতি ঘন্টা গাড়ি চালানোর অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছিল, যখন জেসমিন হ্যামন্ড নামে পরিচিত এক মহিলাকে নিকটস্থ অন্য একটি গাড়ীতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, 17 জুনের সর্বশেষ ঘটনা থেকে প্রতি ফুটেজ অনুসারে।
স্যান্ডার্সকে টেনে নিয়ে যাওয়া পুলিশ অফিসারের বডিক্যাম ফুটেজ তাকে দেখিয়েছিল যে সে মেয়েটিকে বিরতি কেটে ফেলবে, তবে সে তাকে টিকিট জারি করবে।
স্যান্ডার্সও ১৩ ই জুনের প্রথম গতির টিকিটের জন্য ১৩ ই জুনের গ্রেপ্তারের জন্য হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছিল June জুন।
“আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু ভুল পছন্দ করেছি, এবং আমি তাদের মালিক হতে পারি,” স্যান্ডার্স জুনে ডেভিড এনজোকু চ্যারিটি ইভেন্টের সময় টিকিট সম্পর্কে বলেছিলেন, প্রো ফুটবল টক মাধ্যমে। “আমি কিছু তৈরি করেছি, আপনি জানেন, দুর্দান্ত পছন্দ নয়।… আমি শিখেছি।”
এদিকে, গ্যারেট 2025 মৌসুমে একটি নতুন, চার বছরের চুক্তি সম্প্রসারণের সাথে প্রতি মৌসুমে 40 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যমানের সাথে 123 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থের সাথে যাত্রা করেছে।
তিনি প্রতি বছর ফুটবলে সেরা প্রতিরক্ষামূলক খেলোয়াড়ের জন্য কথোপকথনে রয়েছেন, কারণ তিনি ২০২৪ সালে ১৪ টি বস্তা এবং ৪ 47 টি মোট ট্যাকল পোস্ট করেছেন।
