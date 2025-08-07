মাওরেটরের রিমোট-নিয়ন্ত্রিত রোবটটি আমি ঘাস কাটানোর পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে (এবং এটি বিক্রি চলছে)

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- মাওরেটর এস 1 রিমোট-নিয়ন্ত্রিত লনমওয়ারের দাম $ 3,999।
- এই মাওয়ারটি ইয়ার্ড রক্ষণাবেক্ষণের মজাদার কাজ করে; গতিশীলতা সমস্যাযুক্ত কারও জন্য উপযুক্ত, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং দ্রুত আরসি প্রতিক্রিয়া রয়েছে।
- দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি একটি ব্যয়বহুল ডিভাইস, $ 3,999 এ এবং এটি রোবট মাওয়ারের ক্যানের মতো সম্পূর্ণ হ্যান্ডস-ফ্রি ক্লিনিং সম্পাদন করা নয়।
দ্য মাউরেটর এস 1 রিমোট-নিয়ন্ত্রিত লনমওয়ার 400 ডলার ছাড়ে বিক্রি হচ্ছে, যাতে আপনি এটি সীমিত সময়ের জন্য $ 3,599 এর জন্য পেতে পারেন।
গৃহস্থালীর রোবট বাজারটি রোবট ভ্যাকুয়াম, রোবট মোপস এবং আরও সম্প্রতি রোবট লন মাওয়ার্সের সাথে স্যাচুরেটেড। আমি আমার লনে বেশ কয়েকটি রোবট মাওয়ার পরীক্ষা করেছি এবং সেগুলি স্বায়ত্তশাসিতভাবে অন্যথায় ক্লান্তিকর কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করেছি যা আমার উইকএন্ডের কিছু অংশ দখল করত। তবে যদিও আমার বর্তমান রোবট মাওয়ার ধারাবাহিক এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, এটি এখনও একটি মানচিত্র এবং জিপিএস সীমানার উপর নির্ভর করে, যখন এটি হারিয়ে যায় বা এলোমেলোভাবে কোনও কোণে অবিচ্ছিন্নভাবে ছেড়ে যায় তখন আমাকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ দেয়।
আমি বরং আমার সম্পত্তি লাইনের সাথে শারীরিক সীমানা তারের খনন করব না এবং মাঝে মাঝে যে সময়টি হারিয়ে যায় তা রোবটটি পুনরায় তৈরি করতে আমি ঘৃণা করি। আমিও ইয়ার্ডের কাজ উপভোগ করি, তাই মাওরেটর এস 1 মাওয়ার আমার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি দরকারী এবং মজাদার ছিল।
মাউরেটর এস 1 একটি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত লন মাওয়ার, আপনার রান-অফ-দ্য মিল রোবট মাওয়ার নয়। যদিও এটি আপনার জন্য স্বায়ত্তশাসিতভাবে ইয়ার্ড রক্ষণাবেক্ষণ করে না, এটি বুদ্ধিমানভাবে বাধা এড়াতে সেন্সর ব্যবহার করে এবং ইয়ার্ডের কাজের অভিজ্ঞতা প্রায় গামিয়ে তুলতে পারে।
একটি রোবট মাওয়ারের উপরে রিমোট-নিয়ন্ত্রিত মাওয়ারের ক্ষেত্রে কী? মাউরেটর এস 1 চাকাটি পুনরায় উদ্ভাবন করে না। এটি অনুরূপ ধাতব চ্যাসিস এবং 21 ইঞ্চি ব্লেড সহ একটি traditional তিহ্যবাহী পুশ লনমওয়ারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটিতে traditional তিহ্যবাহী মাওয়ারের মতো একই প্রক্রিয়া সহ একটি মুলচ ব্যাগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হ’ল এটি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত, গুল্ম বা লোককে নিচু করা এড়াতে সেন্সর রয়েছে এবং এটি ব্যাটারি চালিত।
রোবট মাওয়ারগুলিতে traditional তিহ্যবাহী মাওয়ারগুলির চেয়ে আলাদা ব্লেড প্রক্রিয়া থাকে। তারা ছোট ছোট ব্লেড ব্যবহার করে যা প্রতিটি স্পিন ঘাস ছাঁটাই করতে। এই ব্লেডগুলি অবশ্যই মাওয়ারের কার্যকারিতা বজায় রাখতে প্রতি কয়েক সপ্তাহে প্রতিস্থাপন করতে হবে। কার্যকর থাকাকালীন, এই সিস্টেমটি সর্বদা উচ্চ ঘাস বা ছোট ছোট ডাল বা বড় পাতাগুলি কাটাতে পারে না।
মাউরেটর এস 1 একটি traditional তিহ্যবাহী মাওয়ারের মতো কাজ করে তবে একটি স্মার্ট উপাদান রয়েছে। একটি চেয়ার থেকে লনটি কাঁচা করার পাশাপাশি, আমি উদাহরণস্বরূপ, ঝামেলা ছাড়াই এটি মুল ইয়ার্ড বর্জ্য ব্যবহার করতে পারি। আমি সম্প্রতি আমার উঠোনের চারপাশে কিছু হলি গুল্মের একটি বড় ছাঁটাই করেছি এবং বড় শাখাগুলি নিষ্পত্তি করার পরে, বাকি পাতা এবং ছোট ডানাগুলিকে ধাঁধা দেওয়ার জন্য মাউরেটর এস 1 এর রিমোট কন্ট্রোলটি চাবুক করা সহজ ছিল। দীর্ঘ দিন ছাঁটাই এবং ক্লান্তিকর ইয়ার্ডের কাজের পরে এই ক্ষমতাটি একটি স্বাগত পুনরুদ্ধার ছিল।
মওয়ারটিতে সামনের বাম্পার সেন্সর, অতিস্বনক সেন্সর এবং একটি গ্রাস আউটলেট কভার সেন্সর সহ সেন্সরগুলির একটি সেট রয়েছে। সেন্সরগুলি ঝোপের মতো বাধাগুলি সনাক্ত করে, তাই আপনি দুর্ঘটনাক্রমে ঝোপঝাড়ের উপরে মাওয়ার চালাবেন না, যদিও আপনি প্রয়োজনে এগুলি অক্ষম করতে পারেন।
মাওয়ারের শীর্ষে একটি অপসারণযোগ্য ব্যাটারি রয়েছে যা আপনি রিচার্জ করতে ভিতরে রাখতে পারেন। ব্যাটারিটি একক চার্জে একর জমিতে কাট করার জন্য যথেষ্ট বড়, যা আমার অভিজ্ঞতা থেকে সঠিক বলে মনে হয়। মাওয়ারটি হ্রাস থেকে 100%পর্যন্ত চার্জ করতে প্রায় 90 মিনিট সময় নেয় এবং প্রতিটি চার্জের প্রায় 2 ঘন্টা 15 মিনিটের রান সময় থাকে।
আমার একটি 0.3-একর লট রয়েছে এবং রিচার্জ করার আগে একাধিকবার প্রয়োজনীয় হিসাবে মাওয়ারটি ব্যবহার করেছি। আমি পুরো লটটি কাঁচা দিয়েছি, এর অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিচ্ছি কারণ ঘাসটি খুব বেশি ছিল, একাধিকবার মুলচ ইয়ার্ডের অপচয় করতে মওয়ারটি ব্যবহার করেছিল এবং আমার রোবট মাওয়ার কয়েকবার মিস করেছে এমন জায়গাগুলি পেরিয়ে গিয়েছিল – সমস্ত একক চার্জে।
মাওরেটর এস 1 রিমোট-নিয়ন্ত্রিত লনমওয়ার 75% op ালু পর্যন্ত পরিচালনা করতে পারে। আমি এটি আমার বাড়ির উঠোনের একটি পাহাড়ে পরীক্ষা করেছি যা একটি কাঠের অঞ্চলে নিয়ে যায়। মাওয়ার এই অঞ্চলটি সুন্দরভাবে মোকাবেলা করেছে এবং এটি তখন থেকেই পাহাড়ের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের সমাধান হয়ে উঠেছে।
আপনি ঘাসের ক্লিপিংস ধরে রাখতে একটি ব্যাগ সহ মাউরেটর এস 1 ব্যবহার করতে পারেন, যা প্রায় ডাম্প ট্রাকের মতো রিমোট কন্ট্রোলের একটি বোতামের স্পর্শ দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেলে দেওয়া যেতে পারে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
পরীক্ষা করার আগে মাউরেটর এস 1আমি ভেবেছিলাম যে একটি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত মাওয়ারের ধারণাটি কিছুটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তবে এমন অনেকগুলি পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে মাওয়ারটি একটি উপযুক্ত ফিট ছিল। রিমোট কন্ট্রোলের সাথে নেভিগেট করা আমাকে উদাহরণস্বরূপ কোনও উদ্যানের বিছানা ধ্বংস না করে এটি গুল্মের কাছাকাছি যেতে দেয়। এটি প্রয়োজনে একটি ডেকের নীচে কাঁচা কাটাও সক্ষম এবং এর বড় ব্লেড স্তন্যপানগুলি পরিচালনা করতে পারে, যা গাছ অপসারণের বিরক্তিকর পরিণতি।
দরকারী হওয়া ছাড়াও, এটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ মজাদার। এটি ইয়ার্ডের বর্জ্য এবং ভ্যাকুয়ামিং ক্লিপিংস এবং পাতাগুলির জন্য উপযুক্ত, একটি traditional তিহ্যবাহী রোবট মাওয়ারের চেয়ে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা সহজ এবং আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
মাওরেটর এস 1 রিমোট-নিয়ন্ত্রিত মাওয়ারের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক দিকটি এর উচ্চ মূল্য, $ 3,999 এ। এই দামের জন্য, আপনি একটি ম্যামোশন লুবা 2 (আমার গো-টু রোবট মাওয়ার) পেতে পারেন এবং এখনও ছাড়তে $ 1,500 ডলার রয়েছে। এটি দূরবর্তী দিয়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে কোনও ব্যক্তির উপরও নির্ভর করে, সুতরাং মওরেটর এস 1 সম্পূর্ণ হাতের অভিজ্ঞতা খুঁজছেন তাদের পক্ষে নয়।