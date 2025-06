মাজিভের উপর ভোডাকমের প্রভাব খুব শক্তিশালী: ট্রাইব্যুনাল

প্রতিযোগিতা ট্রাইব্যুনালের ফাইবার অপারেটর মাজিভের একটি আপ-টু-এ-40% সহ-নিয়ন্ত্রণের অংশের ভোডাকোম দ্বারা প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকে অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্তটি মোবাইল অপারেটরের দাবির প্রতি অবিস্মরণীয় বলে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে এটি মাজিভের কৌশলগত এবং অপারেশনাল দিকনির্দেশ পরবর্তী মার্জারকে প্রভাবিত করবে না।

এই বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের ম্যারাথন শুনানিতে ভোডাকম এই চুক্তিটিকে কৌশলগত আর্থিক বিনিয়োগ হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন-মূল্যবান আর 14-বিলিয়ন-যা মাজিভকে তার বৃহত debt ণের বোঝা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং আন্ডার সার্ভিসড অঞ্চলগুলি সহ ফাইবারে আরও অবকাঠামোগত বিনিয়োগের অনুমতি দেবে।

এটি বোঝায় যে মার্জ করা সত্তা এমনভাবে আচরণ করবে না যা উভয় পক্ষকে তারা যে কোনও বাজারে পরিচালনা করে তার মধ্যে একটি অন্যায্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দেয় – উদাহরণস্বরূপ, সংবেদনশীল তথ্য ভাগ করে নেওয়া বা ভোডাকমের পক্ষে মূল কৌশলগত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

ভোডাকমের ক্ষমতা থাকবে … ভোডাকমের বা সিভিএইচ -এর বিস্তৃত আগ্রহের বিষয়ে সিভহকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকবে

দ্য ট্রাইব্যুনালযাইহোক, সংহতিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জোর দিয়ে যে ভোডাকোমের বিনিয়োগকে “একবারের একটি ঘটনা হিসাবে দেখা উচিত নয়” কারণ এটি “সংযুক্তি দলগুলির ভবিষ্যতের স্বার্থকে সারিবদ্ধ করে”, যার অর্থ প্রতিযোগিতায় এর প্রভাবগুলি আরও মারাত্মক হতে পারে।

“The merger parties’ witnesses’ version rings hollow that post-merger, Vodacom would have no influence over the operations of Dark Fibre Africa and Vumatel,” the tribunal said in its reasons document. ভুমাতেল এবং ডিএফএ হ’ল মাজিভের সহায়ক সংস্থা।

“প্রমাণগুলি দেখায় যে ভোডাকমের শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক এবং এমনকি মাজিভের পাশাপাশি এর সহায়ক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক এবং এমনকি কমিটির স্তরের ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এবং ক্ষমতা থাকবে …”

কারণগুলির নথি অনুসারে, ট্রাইব্যুনালের উদ্বেগগুলি “মাজিভের কোনও প্যাসিভ শেয়ারহোল্ডার নয়” এই বিষয়টি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এটি “বিস্তৃত অধিকার” থাকবে যা এটিকে মূল সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করতে দেয় যা সময়ের সাথে সাথে “অ্যান্টিকোম্পেটিভ এবং অ্যান্টি-ইনোভেশন” ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে।

ভেটো পাওয়ার

সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডিং থাকা সত্ত্বেও, ভোডাকমের বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব এবং ভোটিং অধিকার থাকবে মাজিভ প্যারেন্ট সিভিএইচ, যা জেএসই-তালিকাভুক্ত রেমগ্রো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ট্রাইব্যুনাল মাজিভের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার, শেয়ার জারি করা, debt ণ অর্থায়ন, এবং মাজিভের লভ্যাংশ নীতি গ্রহণ বা সংশোধনী মূল উদ্বেগ হিসাবে সংশোধন করার জন্য শেয়ারহোল্ডার পর্যায়ে ভোডাকমের দক্ষতার উল্লেখ করেছে।

নিয়ন্ত্রকের জন্য আরেকটি উদ্বেগ ছিল ডিএফএর বৃহত্তম গ্রাহক হিসাবে ভোডাকমের স্ট্যাটাস। মার্জার-পরবর্তী, মাজিভ ভোডাকমের বৃদ্ধির সমর্থক উপায়ে আচরণ করার জন্য উত্সাহ অর্জন করতে পারতেন কারণ ফলস্বরূপ, ডিএফএ-তে প্রবৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। তদ্ব্যতীত, বোর্ড পর্যায়ে ভোডাকমের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার মাধ্যমে “মাজিভ তার বৃহত্তম গ্রাহককে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি বাস্তব উত্সাহ অর্জন করবে”।

“আরও আগ্রাসীভাবে ভোডাকম মাজিভের সাথে প্রতিযোগিতা করে, নিম্ন মাজিভের রাজস্ব এবং মাজিভের প্রতি ভোডাকমের আগ্রহের উপর রিটার্ন তত কম। ফলস্বরূপ, ভোডাকমকে উত্সাহিত করা হবে, যেখানে সম্ভব, প্রতিযোগিতা করা বা প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য, মাজিভের সাথে,” কারণগুলি নথি বলেছে।

ভোডাকম এই শুনানিতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভোডাকমকে উপকৃত করে এমনভাবে অভিনয় করে মাজিভ তার নিজস্ব স্বার্থের সাথে প্রতিবিম্বিতভাবে অভিনয় করতে পারেন। মাজিভের বোর্ড এবং শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজস্ব স্বার্থের বিপরীতে এমনভাবে আচরণ করা যায়নি কারণ তারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ রক্ষা করতে চাইবে, মোবাইল অপারেটর জানিয়েছেন।

ট্রাইব্যুনালের এই যুক্তির প্রথম কাউন্টারটি ছিল যে ভোডাকম এবং মাজিভের স্বার্থ পোস্ট-মার্জারকে সারিবদ্ধ করবে।

মাজিভকে জড়িত কৌশলগত যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে তানজানিয়া, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কঙ্গো এবং মোজাম্বিক সহ আফ্রিকা জুড়ে তার বিভিন্ন বাজারে তার ফাইবার হোল্ডিংগুলি বাড়ানোর জন্য ভোডাকমের ফাইবার হোল্ডিংগুলি বাড়ানোর পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় কাউন্টার যুক্তিটি।

ট্রাইব্যুনাল যুক্তি দিয়েছিল যে মাজিভ শেয়ারহোল্ডাররা দক্ষিণ আফ্রিকার ভোডাকমকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরের চুক্তি দ্বারা সংস্থাটি স্থানীয় বাজারে যে কোনও “হিট” নেবে।

ট্রাইব্যুনাল বলেছে, “ভোডাকমের একটি উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডিংয়ের সহ-নিয়ন্ত্রক শেয়ারহোল্ডার হিসাবে সিআইভিএইচকে তাদের যৌথ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রণোদনের কারণে ভোডাকমের বা সিভিএইচ-এর বিস্তৃত স্বার্থের বিষয়ে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকবে,” ট্রাইব্যুনাল বলেছে। – © 2025 নিউজসেন্ট্রাল মিডিয়া

