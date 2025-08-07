You are Here
মাদ্রিদ কেন্দ্রের লক্ষ্য সিউদাদ দেল এস্টে নেতৃত্ব বজায় রাখতে গ্রাহকের অভিজ্ঞতার উপর প্রসারিত এবং বাজি রাখা
News

মাদ্রিদ কেন্দ্রের লক্ষ্য সিউদাদ দেল এস্টে নেতৃত্ব বজায় রাখতে গ্রাহকের অভিজ্ঞতার উপর প্রসারিত এবং বাজি রাখা

1989 সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা প্যারাগুয়ে ব্রাজিলিয়ান গ্রাহকদের আকর্ষণ করে




ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ছবি: @আলুশ.মাদ্রিড / মার্সিয়া পিয়োভেসান

1989 সালে আলী ফাদি মোহাম্মদের বাবা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, মাদ্রিদ সেন্টার আজ ইলেকট্রনিক্সের বৃহত্তম বিতরণকারী এবং প্যারাগুয়েতে আমদানি করা।

সিউদাদ দেল এস্টে অবস্থিত, সংস্থাটি কঠোর পরিশ্রম এবং উত্সর্গের ভিত্তিতে বেড়েছে এবং বর্তমানে সেখানে ফাদি সেখানে উদ্যোক্তা দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্যারাগুয়ান এবং ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে প্রায় 320 জন কর্মচারী থাকায় মাদ্রিদ কেন্দ্রটি মূল পণ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক দামের একটি রেফারেন্স হয়ে উঠেছে, যা ভাল সুযোগের সন্ধানে সীমানা অতিক্রম করে এমন বিপুল সংখ্যক ব্রাজিলিয়ান গ্রাহককে আকর্ষণ করে।

“মাদ্রিদ কেন্দ্র হ’ল পণ্যগুলির গুণমান এবং মৌলিকত্বের একটি রেফারেন্স” সেখানে হাইলাইটগুলি।

তাঁর মতে, এই অঞ্চলের অন্যান্য ব্যবসায়ের থেকে ব্যবসায়ের পার্থক্য কী তা গ্রাহকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ। “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সর্বদা গ্রাহক We আমরা প্রতিদিন সেরা পণ্য, সেরা দাম এবং সেরা শপিংয়ের অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য কাজ করি।”

ব্যবসায়ী বিশ্বাস করেন যে ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ের মধ্যে বাণিজ্য এখনও প্রচুর প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। “প্যারাগুয়ে এমন একটি দেশ যা প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে এবং ট্রিপল সীমান্তের জন্য ধন্যবাদ, মানুষের প্রবাহ তীব্র। আমি নিশ্চিত যে এখনও প্রসারিত করার মতো অনেক জায়গা রয়েছে।”

ভবিষ্যত সম্পর্কে, ফাদি প্রত্যাশা করে যে সংবাদগুলি তাদের পথে রয়েছে। “আমাদের মূল লক্ষ্য হ’ল আমাদের গ্রাহকদের পক্ষে সর্বোত্তম সম্ভাব্য শপিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকা চালিয়ে যাওয়া,” তিনি বলেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts