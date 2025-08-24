মানুষ তার স্ত্রীকে হত্যার দু’বছর আগে 1974 সালে 5 বছরের ছেলেকে ডুবে যাওয়ার স্বীকার করেছে

শনিবার এই হত্যার কথা স্বীকার করার পরে পুলিশ কয়েক দশক আগে তার পাঁচ বছরের ছেলেকে হত্যার জন্য একটি ৮৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। সন্দেহভাজনকে তার স্ত্রীকে হত্যার জন্য আগে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল।
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ব্যক্তিটি ১৯ 197৪ সালে আইলাতে সমুদ্রে তার পুত্রকে ডুবিয়ে দেওয়ার সন্দেহ রয়েছে। পাঁচ বছর বয়সী এই মৃত্যুর বিষয়টি প্রাথমিকভাবে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা বলে মনে করা হয়েছিল।
এই ব্যক্তি, যিনি এলটের বাসিন্দা, যিনি একটি টার্মিনাল অসুস্থতায় ভুগছেন, তিনি তাঁর বিবেক সাফ করার জন্য নগরীর থানায় স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে।
সন্দেহভাজনকে কান পাবলিক ব্রডকাস্টার আশের গোল্ডস্টেইন হিসাবে নামকরণ করেছিলেন। তিনি পুলিশকে বলেছিলেন যে শিশুটি সেরিব্রাল প্যালসিতে ভুগছিল এবং তিনি তাকে করুণার বোধ থেকে হত্যা করেছিলেন।
পুলিশ গোল্ডস্টেইনকে হেফাজতে নিয়েছিল এবং রবিবার তাকে আটকে রাখার জন্য আইলাত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে তাকে নিয়ে আসার কথা ছিল।
ইস্রায়েলের দৈনিক সংস্করণের টাইমস পান
ইমেল দ্বারা এবং আমাদের শীর্ষ গল্পগুলি কখনও মিস করবেন না
সাইন আপ করে আপনি শর্তাদি সম্মত হন
তার পুত্রকে ডুবিয়ে দেওয়ার মাত্র দু’বছর পরে, গোল্ডস্টেইন তার স্ত্রী লেভানাকে ১৯ 197৪ সালের সেপ্টেম্বরে তার বন্ধু ইস্রায়েল ওমরির কাছ থেকে একটি আয়রন বার দিয়ে হত্যা করেছিলেন। তিনি তার স্ত্রীকে গাড়ি দুর্ঘটনা হিসাবে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, তৎকালীন একটি দাভার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
তার অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করার পরে, তিনি ওমরিকে ১০,০০,০০০ লিরার বিনিময়ে তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তাঁর দেহটি ইলাতের বাইরে ছয় কিলোমিটার (৩.7 মাইল) গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তারপরে তার দেহটি ভিতরে নিয়ে গাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে দেন।
তার মৃত্যুর তদন্ত চলাকালীন পুলিশ সন্দেহ করতে শুরু করে যে গাড়ি দুর্ঘটনায় তাকে হত্যা করা হয়নি, বরং তার স্বামী দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।
ওমরির ছেলে রন পরে রাষ্ট্রীয় সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তার বাবা এবং গোল্ডস্টেইন এই হত্যাকাণ্ড করেছে। গোল্ডস্টেইনকে এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং ১১ বছর কারাগারে পরিবেশন করা হয়েছিল, ইয়েট নিউজলেট জানিয়েছে।
ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?
যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।
প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।
আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।
হ্যাঁ, আমি দেব
হ্যাঁ, আমি দেব
ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন
আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন
আপনি পড়েছেন যে আমরা সত্যিই সন্তুষ্ট এক্স টাইমস অফ ইস্রায়েল নিবন্ধ গত মাসে।
আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।
আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।
সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।
আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন
আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন
ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন
Source link