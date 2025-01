মানোয়েল গোমেসের স্ত্রী, পেনেটা আজুল 41 বছর বয়সে তার বাচ্চাকে হারিয়েছেন

ডিভা গোমেস এবং মনোয়েল গোমেস ছবি: প্রজনন / ইনস্টাগ্রাম / কন্টিগো

মনোয়েল গোমেসবিখ্যাত লেখক নীল কলমএবং তার স্ত্রী, ডিভা গোমেসমহান ব্যথা এবং দুঃখের এক মুহুর্ত বেঁচে থাকুন। তীব্র রক্তপাতের পরে, ডিভা জরুরীভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে গর্ভাবস্থার খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছিল, এটি ইতিমধ্যে সন্দেহযুক্ত এই দম্পতি।

যাইহোক, গর্ভাবস্থার আনন্দটি গর্ভাবস্থার অগ্রগতি হয়নি এবং ডিভা গর্ভপাতের শিকার হয়েছিল বলে ধ্বংসাত্মক সংবাদ দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

মনোয়েলের উপদেষ্টা লিওডিয়াস পোর্টালের ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং জানিয়েছেন যে গায়কটি তাঁর স্ত্রীর সাথে রয়েছেন, যিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং চিকিত্সা যত্ন গ্রহণ করছেন।

এই দম্পতি ২০২৩ সালের শেষের দিকে তাদের সম্পর্ক শুরু করেছিলেন। ডিভা, যিনি মানোয়েলের সাথে দেখা করার সময় একটি রেস্তোঁরায় কাজ করেছিলেন, তিনি ডিজিটাল প্রভাবশালী হিসাবে নিজের কেরিয়ারে নিজেকে উত্সর্গ করার জন্য তার চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে 24 হাজার অনুসারী জমে। একসাথে, তারা সাও পাওলোতে গায়কের ম্যানশনে বাস করে।

মনোয়েল গোমেসের ভাগ্য কী?

“ক্যানেটা আজুল” হিট দিয়ে ব্রাজিলকে জয়কারী গায়ক মনোয়েল গোমেস তাঁর জীবনে একটি নতুন পর্ব বেঁচে থাকতে চলেছেন। যেহেতু 2019 সালে তাঁর গানটি ভাইরাল হয়েছে, তাই তিনি কেবল অসাধারণ খ্যাতি উপভোগ করেননি, তবে নতুন ব্যবসা এবং বিজ্ঞাপন প্রচারে বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বিনিয়োগ করেছেন। তদ্ব্যতীত, তিনি হিটগুলি প্রকাশ করতে থাকেন, যেমন “লে এলে” গানটির সাথে অংশীদারিত্বের সাথে টেরি।

তবে মনোয়েল গোমেসের কতটা সম্পদ রয়েছে? In 2022, he ran for the position of state deputy in his hometown and declared assets worth R$542,615.25 to the Electoral Court, according to information from the newspaper Extra. তাঁর ভাগ্যের মধ্যে একটি মেনশন, গাড়ি, মোটরসাইকেল, অ্যাপ্লিকেশন এবং “এমজে গোমেস” নামে একটি সংস্থায় অংশগ্রহণ রয়েছে।

আর গল্পটি সেখানে থামে না! 2023 সালের ডিসেম্বরে, মানোয়েল দ্বারা ভাড়া করা হয়েছিল এসবিটি সার্কো ডো তিরু প্রোগ্রামে প্রতিবেদক হিসাবে কাজ করার জন্য, তিরুলিপাহমেট্রাপোলস দ্বারা রিপোর্ট করা হিসাবে, আর $ 50 হাজারের বেতন সহ। তার শোগুলি আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্স, প্রতি পারফরম্যান্সে প্রায় 20,000 ডলার ব্যয় করে।

বর্তমানে, গায়ক আলফাভিলের একটি বিলাসবহুল মেনশনে থাকেন, সাও পাওলো, এবং তার জীবনের সবেমাত্র আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন: গত বছরের জানুয়ারিতে, তিনি একটি চিত্তাকর্ষক আর $ 650,000 এর মূল্যবান একটি নতুন রেঞ্জ রোভার কিনেছিলেন।