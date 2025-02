মায়া হক দাবি করেছেন যে কিছু প্রযোজক তাদের ইনস্টাগ্রাম অনুগামীদের সংখ্যার ভিত্তিতে অভিনেতা কাস্ট করেছেন

মায়া হক দাবি করেছেন যে অভিনেতাদের সোশ্যাল মিডিয়া অনুসরণ করে কিছু প্রযোজকের কাস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত এবং কোনও সিনেমা তৈরি করতে সক্ষম কিনা তা একটি বড় কারণ হয়ে উঠছে।

“হ্যাপি স্যাড কনফিউজড” পডকাস্ট “এর সাম্প্রতিক উপস্থিতির সময়, 26 বছর বয়সী এই অভিনেত্রী, যিনি এথান হক এবং উমা থুরম্যানের কন্যা, তিনি স্মরণ করেছিলেন যে তার বাবা-মা যখন বড় হচ্ছিলেন তখন তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য” কঠোর পরিশ্রম করেছেন ” ।

তবে, তিনি বিশ্বাস করেন যে অভিনেতারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের আরও ব্যক্তিগত জীবন ভাগ করে নেবে এবং তাদের অনুগামীদের গণনা তাদের কেরিয়ারের জন্য ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে আশা করা হচ্ছে।

“আমি মনে করি যে অভিনেতা এবং সেলিব্রিটির মধ্যে লাইনটি অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেছে,” দ্য স্ট্র্যাঞ্জার থিংস “তারকা বলেছিলেন। “এবং আমি কিছু উপায়ে মনে করি যে কোনও সেলিব্রিটি এমন একজন যেখানে তাদের ব্যক্তিত্ব হ’ল অঙ্কন। এবং আমি সর্বদা যা হতে চেয়েছিলাম এমন একজন অভিনেতা ছিল যেখানে কাজটি অঙ্কটি কী, ব্যক্তিত্ব নয় But তবে শিল্পটি পরিবর্তন করে চলেছে এবং আপনি এটির সাথে পরিবর্তন করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে এই সমস্ত জিনিস ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে “”

হক বলেছেন যে “এখানে দুর্দান্ত, অবিশ্বাস্য অভিনেতা রয়েছে আমি যাদের ব্যক্তিত্বদের প্রশংসা করি আমরা সকলেই খুব ভাল জানি।” However, she noted that for others, navigating the industry is now about “figuring out the footing in these changing times of social media and public personality and also how difficult it is to get things made.”

অভিনেত্রী বলেছিলেন, “আমি ইনস্টাগ্রামের বিষয়ে চিন্তা করি না। ইনস্টাগ্রামটি সফল হয়। ঠিক আছে, ঠিক তাই আপনি জানেন, যদি আপনার এই বহু অনুসারী থাকে তবে আপনি মুভিটি অর্থায়িত করতে পারেন,” অভিনেত্রী বলেছিলেন। “এটি হাঁটার জন্য সত্যিই বিভ্রান্তিকর লাইন” “

“তারা এর মতো, ‘ঠিক তাই আপনি জানেন, আমি যখন কিছু প্রযোজকের সাথে একটি সিনেমা কাস্ট করছি, তারা আমাকে যে পরিমাণ সম্মিলিত অনুগামীদের কাস্টটি কাস্ট করতে হবে তার সাথে আমাকে একটি শীট হস্তান্তর করে তাই আপনি যদি আপনার ইনস্টাগ্রামটি মুছুন তবে , এবং আমি সেই অনুসারীদের হারিয়েছি, বুঝতে পারি যে এগুলি হ’ল আপনার চারপাশে আমার যে ধরণের লোক রয়েছে, ‘”তিনি বলেছিলেন।

যাইহোক, হক উল্লেখ করেছেন যে অল্প সংখ্যক পরিচালক কাস্টের অনুগামীদের গণনার উপর তাদের কাস্টিংয়ের সিদ্ধান্তগুলি ভিত্তি করে থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

“এই কয়েকজন পরিচালক রয়েছেন, সম্ভবত তাদের মধ্যে দশজন রয়েছেন, যাদের খ্যাতি রয়েছে যা যথেষ্ট বিস্তৃত এবং তারা কতটা ভাল কাজ করতে পারে এবং তারা কী করতে পারে তা দেখিয়েছে যে তারা প্রচুর স্বাধীনতা এবং প্রচুর গোপনীয়তা দেয়,” তিনি ড।

“এবং তাদের কাছে হাজার হাজার অতিরিক্ত বিটিএস ছেলে থাকতে হবে না, ফুটেজ নিয়ে আপনাকে সেটের পাশে আপনার কমলা খোসা ছাড়ানোর একটি ভিডিও তৈরি করতে বলছে,” হক আরও বলেছিলেন।

“আপনি সত্যিই ফোকাস করতে এবং সেখানে বসে তাদের সাথে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারেন,” তিনি যোগ করেছেন। “এবং আমি আমার জীবনে তিনটির সাথে সত্যই কাজ করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। আমি তিনটি সেট নিয়ে কাজ করতে পেরেছি যা এরকম ছিল। আমি কোয়ান্টিন (ট্যারান্টিনো) এর সাথে কাজ করতে পেরেছি, আমি ব্র্যাডলি কুপারের সাথে কাজ করতে পেরেছি এবং আমি পেয়েছি ওয়েস অ্যান্ডারসনের সাথে কাজ করতে। ”

2019 সালে, হককে তারান্টিনোর কমেডি-নাটক চলচ্চিত্র “ওয়ানস আপ টাইম … হলিউডে” অভিনয় করেছিলেন। The actress appeared in Cooper’s 2023 biographical movie “Maestro,” based on legendary conductor Leonard Bernstein’s relationship with his wife Felicia Montealegre. হওয়ে অ্যান্ডারসনের 2023 সায়েন্স ফিকশন কমেডি নাটক “অ্যাসেরয়েড সিটি” -তে স্টার-স্টাডেড এনসেম্বল কাস্টের সদস্য ছিলেন।

হকের বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে 8.9 মিলিয়ন অনুগামী রয়েছে।

