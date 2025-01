মায়িম বিয়ালিকের দ্য বিগ ব্যাং থিওরি রিটার্ন মন্তব্যগুলি পুনরাবৃত্তি করে কেন শোটি প্রথম স্থানে শেষ হয়েছিল

যদিও মায়িম বিয়ালিক ফেরার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে বিগ ব্যাং তত্ত্বতার সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলি দর্শকদের মনে করিয়ে দেয় কেন হিট সিটকম প্রথম স্থানে শেষ হয়েছিল। দ্বারা বিগ ব্যাং তত্ত্বএর সমাপ্তি, শো-এর আসল প্রধান চরিত্র কে ছিল তা বেশ স্পষ্ট ছিল। 2007 সালে যখন সিরিজটি আবার শুরু হয়েছিল, তখন জনি গ্যালেকির নারডি বিজ্ঞানী এবং তার গ্ল্যামারাস প্রতিবেশী, ক্যালি কুওকোর পেনির মধ্যে স্লো-বার্ন রোম্যান্স ছিল মূল ফোকাস বিগ ব্যাং তত্ত্ব. তবে, যদিও বিগ ব্যাং তত্ত্বএর চরিত্রগুলির সম্পূর্ণ কাস্ট মজার ছিল, এর প্রথম স্পিন অফ হওয়ার একটি কারণ রয়েছে তরুণ শেলডন.

জিম পার্সনসের শেলডন দ্রুত সিটকমের ব্রেকআউট চরিত্রে পরিণত হয় এবং সিরিজটি চলতে থাকে। বিগ ব্যাং তত্ত্ব হাস্যকরভাবে অপ্রতিরোধ্য পদার্থবিজ্ঞানীর উপর আরো বেশি ফোকাস করতে শুরু করে। শেলডনের নোবেল পুরষ্কার অনুষ্ঠানটি সমাপ্তির ক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং এটি তার পরিবার এবং বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তৃতা ছিল যা শোটির বারো-সিজনের গল্পটি গুটিয়েছিল। শো শেষ হওয়ার সময়, শেলডন বিগ ব্যাং তত্ত্বএর প্রকৃত প্রধান চরিত্র। যেমন, দর্শকরা যখন জানতে পেরেছিলেন যে পার্সনসও সেই অভিনেতা ছিলেন যিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে শোটি কখন শেষ হবে নতুন প্রকল্পগুলিতে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মায়িম বিয়ালিক এবং জিম পার্সনের বিরোধ বিগ ব্যাং থিওরি রিটার্ন স্ট্যান্স পুনরাবৃত্তি কেন শোটি শেষ হয়েছে



বিগ ব্যাং থিওরির সাথে শেষ করার জন্য জিম পার্সনসের পছন্দ এর চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে



জেসিকা রাডলফের 2022 বইয়ে বিগ ব্যাং থিওরি: দ্য ডেফিনিটিভ, ইনসাইড স্টোরি অফ দ্য এপিক হিট সিরিজ, লেখক রূপরেখা দিয়েছেন যে কীভাবে পার্সনের সিদ্ধান্তের ফলে বাকি কাস্টদের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি হয়েছিল। এটি অ্যামির অভিনেতা মায়িম বিয়ালিকের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল ইয়াহু এন্টারটেইনমেন্ট যে সে “সুপার খুশি হনy” একটি পুনর্মিলনের জন্য শোতে ফিরে যেতে। বিয়ালিক বলেছেন যে, “জিমের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা,” তিনি ভেবেছিলেন সেখানে সৃজনশীল এবং দর্শকরা একই রকম যারা প্যাসাডেনা গ্যাং থেকে আরও দেখতে চান৷ হাস্যকরভাবে, বিয়ালিকের সাম্প্রতিক মন্তব্য পেছনের যুক্তির প্রতিধ্বনি করে বিগ ব্যাং তত্ত্বএর মূল সমাপ্তি.

যদিও বিয়ালিক যুক্তি দিতে পারে যে বিশ্ব 2025 সালে গ্যাং থেকে আরও বেশি কিছু চায়, মনে হচ্ছে সিটকমের কাস্টের সদস্যরা এটি বলে আসছেন যেহেতু পার্সনস মূলত ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি শোটি সম্পন্ন করেছেন।

যদিও পার্সনস শেলডনের ভূমিকায় পুনরায় অভিনয় করেছিলেন তরুণ শেল্ডোএন-এর সমাপ্তি, সমস্ত হিসাব অনুসারে, মূল সিরিজটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তার বিগ ব্যাং তত্ত্বএর চূড়ান্ত বিগ ব্যাং তত্ত্ব পার্সনকে শেলডন না খেলে চালিয়ে যেতে পারে না এবং, যখন বিয়ালিক যুক্তি দিতে পারে যে বিশ্ব 2025 সালে গ্যাং থেকে আরও কিছু চায়, মনে হচ্ছে সিটকমের কাস্টের সদস্যরা এটি বলে আসছেন যেহেতু পার্সন মূলত ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি শোটি শেষ করেছেন। যদি এটি পার্সনদের জন্য না হত, শোয়ের তারকারা কখন এটিকে ছেড়ে দিতেন তা জানা কঠিন।

জিম পার্সন ইতিমধ্যেই একবার বিগ ব্যাং থিওরিতে ফিরে এসেছেন – অন্য শেলডন ক্যামিও গণনা করবেন না



শেলডনের অভিনেতা আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে



যেহেতু পার্সনস শেলডন হাজির তরুণ শেলডনএর সমাপ্তি, এবং তিনি স্পিনঅফের সাতটি সিজন জুড়ে শোটির বর্ণনাকারীর ভূমিকা পালন করেছেন, দর্শকদের শীঘ্রই যেকোনও সময় আবার এই চরিত্রে অভিনয়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। শেলডন পার্সনের সবচেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা হতে পারে, কিন্তু বিগ ব্যাং তত্ত্বএর আসন্ন স্পিনঅফ তাকে তার আইকনিক গ্রাফিক টি আবার দেখতে পাবে না। সর্বোপরি, পার্সন তার সহ-অভিনেতাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও চরিত্রগুলির সাথে তার যাত্রার শেষের দিকে পৌঁছানোর বিষয়ে সর্বদা স্পষ্ট ছিলেন। এইভাবে, বিগ ব্যাং তত্ত্ববিয়ালিক যাই বলুক না কেন, এর তারকা হয়তো অনেকদিন শেলডনকে আবার খেলতে পারবেন না।

