মারাত্মক অফ-রোড দুর্ঘটনায় নিহত প্রভাবক এখনও যানবাহন 656 ফুট কমে যাওয়ার পরেও সচেতন ছিল

একজন উদ্ধারকর্তা প্রকাশ করেছেন, তার বাগদত্তের পাশাপাশি একটি মারাত্মক অফ-রোডিং দুর্ঘটনায় নিহত একজন প্রভাবশালী একটি পাথুরে কানাডার পাহাড়ের নীচে 650 ফুট ডুবে বেঁচে গিয়েছিলেন।
স্টেসি ট্যুরআউট 7 আগস্ট সংঘর্ষের পরে ‘গুরুতর’ মাথায় আঘাত সহ্য করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত তার জীবন এবং তার সঙ্গীর জীবন দাবি করেছিল ম্যাথু ইওমনস।
এই দম্পতি, যারা জনপ্রিয় টয়োটা ওয়ার্ল্ড রানারদের পিছনে ছিলেন ইউটিউব চ্যানেল, তাদের গাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার পরে মারা গেল ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ট্রাউট লেকের নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে।
উদ্ধারকারীরা প্রকাশ করেছেন যে ট্যুরআউট এখনও বেঁচে ছিলেন যখন তারা একটি ‘ব্যাককন্ট্রি ট্রেইল’ -এর ক্ষতিকারক দৃশ্যে পৌঁছেছিলেন, যেখানে এই অঞ্চলটিকে’ বেশ রুক্ষ ‘হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
ক্যাসলো অনুসন্ধান এবং উদ্ধার যোগাযোগ ব্যবস্থাপক মার্ক জেনিংস-বেটস বলেছেন মানুষ।
জেনিংস-বেটস বলেছিলেন, ‘তিনি কতটা আহত ছিলেন তা তিনি বুঝতে পারেননি,’ আরও যোগ করেছেন যে হেলিকপ্টারটি এই দৃশ্য থেকে ট্যুরআউটটি তুলে নিয়েছিল এবং অ্যাম্বুলেন্সে রাখা হয়েছিল যা তাকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি পরে মারা যান।
জেনিংস-বেটসের মতে ইওমনসকে গাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং ‘কোনও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ’ না দিয়ে পাওয়া গিয়েছিল।
জেনিংস-বেটস সিবিসিকে জানিয়েছেন, নিযুক্ত দম্পতি ট্রাউট লেকের নিকটবর্তী কোথাও একটি বনজ রাস্তা ধরে ‘পাহাড়ের কোথাও’ ভ্রমণ করছিলেন।
টয়োটা ওয়ার্ল্ড রানার্স ইউটিউব চ্যানেলের পেছনের জুটি স্টেসি ট্যুরআউট (বাম) এবং ম্যাথিউ ইয়েম্যানস (ডান), August আগস্ট অফ-রোডিং দুর্ঘটনায় মারা গেছেন
উদ্ধারকারীরা প্রকাশ করেছেন যে ট্যুরআউট (চিত্রযুক্ত) প্রাথমিকভাবে ক্র্যাশটি থেকে বেঁচে গিয়েছিল যা তাকে এবং তার বাগদত্তাকে কানাডার একটি পাথুরে পাহাড়ের নীচে 650 ফুটেরও বেশি ডুবিয়ে দিয়েছে
যদিও এই দুর্ঘটনার সরকারী কারণটি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি, তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে তারা সম্ভবত গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পাহাড়কে ডুবে গেছে।
জেনিংস-বেটস অনুমান করেছেন যে তারা নীচে until ুকে না যাওয়া পর্যন্ত তারা প্রায় 656 ফুট উতরাই পড়েছে।
তিনি উদ্ধার অভিযানকে ‘চ্যালেঞ্জিং’ হিসাবেও বর্ণনা করেছিলেন কারণ তাদের কাছে যাওয়ার জন্য এটি দীর্ঘকালীন যাত্রা ছিল, যদিও তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দলটি ‘দক্ষতার সাথে’ করেছে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে তাঁর দল যে অঞ্চলে মারা গিয়েছিল সেখানে অনেক কলকে সাড়া দিয়েছে, কারণ নেভিগেট করা এবং রাগান্বিত হওয়া কঠিন।
জেনিংস-বেটস বলেছিলেন, ‘আমি যা বুঝতে পেরেছি তা থেকে এটি রাস্তার কয়েকটি প্যাচগুলির মধ্যে একটি যা পাশে বন নেই।’
‘তাই অন্য কোথাও, তারা গাছের হাতে ধরা পড়ত – তারা সম্ভবত কিছুটা আঘাত পেয়েছিল। তবে এটিই সেই অঞ্চল যেখানে তারা পাশের রাস্তা থেকে গেলে তারা বড় যাত্রায় যাচ্ছিল। ‘
স্টেসির মা হৃদয় বিদারক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই দম্পতির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এই দম্পতি তাদের যানবাহনের ‘নিয়ন্ত্রণ’ হারিয়েছে এবং ‘বহু, বহুবার’ উতরাই করেছে
যদিও ট্যুরআউট (চিত্রযুক্ত) সচেতন পাওয়া গেছে, তবে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান
তিনি লিখেছেন যে তারা একটি অফ-রোড দুর্ঘটনায় একসাথে মারা গিয়েছিলেন ‘ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সুন্দর পর্বতমালায় যে তারা এত পছন্দ করেছিল’।
কলিন ট্যুরআউট লিখেছেন, ‘দয়া করে আমাদের এবং তাদের আপনার চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনায় রাখুন যখন আমরা এই ধ্বংসাত্মক শেষটি একটি আশ্চর্যজনক প্রেমের গল্পে নেভিগেট করি,’ কলিন ট্যুরআউট লিখেছেন।
তাদের প্রিয়জন এবং তারা যে আন্তর্জাতিক অনলাইন সম্প্রদায়ের তৈরি করেছে তাদের ধ্বংসাত্মক ক্ষতির আলোকে, সোশ্যাল মিডিয়া উচ্চাভিলাষী জুটির কথা স্মরণ করে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনে প্লাবিত হয়েছে।
“তারা এত তরুণ এবং জীবন পূর্ণ ছিল, এত প্রতিভাবান এবং এটি আমাদের অফ-রোড সম্প্রদায়, তাদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার এবং বিশ্বের জন্য একটি বিশাল ক্ষতি,” এখন পর্যন্ত ইউটিউব চ্যানেল শন লিখেছেন, গল্পের পিছনে স্রষ্টা।