মারাত্মক ব্যাংকক বিল্ডিং ধসের জন্য কয়েক ডজন অভিযুক্ত

নিবন্ধ সামগ্রী
ব্যাংকক – থাইল্যান্ডের রাজ্য প্রসিকিউটররা ২৩ জন ব্যক্তি ও সংস্থাকে একটি ব্যাংকক অফিস ভবন পতনের সাথে সম্পর্কিত অভিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করেছেন যা ভূমিকম্পের পরে ভেঙে পড়েছিল এবং কমপক্ষে ৯২ জনকে হত্যা করেছে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
আংশিকভাবে নির্মিত হাই-রাইজ, যা নতুন রাজ্য অডিট অফিসে ছিল, থাইল্যান্ডের একমাত্র একমাত্র ছিল ২৮ শে মার্চ 7.7 মাত্রার ভূমিকম্পের কারণে, যা প্রতিবেশী মিয়ানমারে কেন্দ্রিক ছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
অভিযুক্তদের মধ্যে এই প্রকল্পের শীর্ষস্থানীয় ঠিকাদারদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ইতালিয়ান-থাই ডেভলপমেন্ট কোং এবং প্রকল্পের জন্য এর চীনা যৌথ উদ্যোগের অংশীদার, চীন রেলওয়ে নং 10 সংস্থা।
ইতালীয়-থাই ডেভলপমেন্টের সভাপতি, প্রেমচাই কর্ণসুতা এবং চীন রেলওয়ে নং 10 এর স্থানীয় পরিচালক জাং চুয়ানলিংকেও ডিজাইনার, প্রকৌশলী এবং আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা সহ অন্যদের সাথে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন অভিযোগের অভিযোগগুলির মধ্যে ডিজাইন, তদারকি বা নির্মাণ অনুশীলনে পেশাদার অবহেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অন্যের পক্ষে বিপদ লাভ করে এবং মৃত্যুর কারণ হয়।
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
অতিরিক্ত চার্জগুলির মধ্যে জালিয়াতি এবং নকল নথিগুলির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত।
বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং কোনও অন্যায় কাজ অস্বীকার করেছেন।
পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের তদন্তে দেখা গেছে যে বিল্ডিংয়ের পতনের পিছনে নকশা এবং কাঠামোগত ত্রুটিগুলি ছিল এবং সরকারীভাবে অনুমোদিত কিছু নকশাগুলি কার্যকর করা হয়নি।
এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি মধ্য মিয়ানমারে ছিল, যেখানে এটি ৩,7০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছিল এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং রাজধানী নায়পিটায় ম্যান্ডলেতে বড় ক্ষতি করেছে।
ইতালীয়-থাই বিকাশের প্রেমচাইয়ের অভিযোগটি আইনটির সাথে তাঁর দ্বিতীয় প্রধান জট। 2019 সালে, তাকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে শিকার করার সময় সুরক্ষিত প্রাণী এবং অস্ত্রের অবৈধ দখলের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যার জন্য তিনি প্রায় তিন বছরের কারাদণ্ডে পরিবেশন করেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী