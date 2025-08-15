মারিয়া লা ডেল ব্যারিও থেকে 30 বছর; থালিয়া এভাবেই তার চরিত্রটি মনে রাখে

“এবং অনেক সম্মান!”, থালিয়া তার ক্যারিয়ারের অন্যতম আইকনিক চরিত্রের জন্মদিন উদযাপন করেছেন: মারিয়া, আশেপাশের,, “লা মার্জিনাল” নামে বেশি পরিচিত।
এই 2025 মেক্সিকান টেলিভিশনের অন্যতম সফল সাবান অপেরার প্রিমিয়ারের তিন দশক এবং এর নায়ক এই তারিখটি নজরে না যেতে দেয়নি।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে, গায়ক একটি সংবেদনশীল বার্তাও ভাগ করেছেন যাতে তিনি কেবল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া যুবতীর গল্পটিই মনে করেননি, তবে বলেছিলেন যে মেলোড্রামা জীবনের একটি শিক্ষা:
তিনি লিখেছিলেন, “আমাদের প্রিয় মারিয়ার 30 বছর, আশেপাশের।
থালিয়া বলেছিলেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অংশ হওয়ার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বলেছেন, তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের সাথে সংযুক্ত এবং যোগাযোগ করেছে:
"এই গল্পের মাধ্যমে আপনার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য চ্যানেল হওয়ার জন্য চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ এবং এটি পুরো পরিবারকে একত্রিত করার জন্য একটি নিখুঁত অজুহাত হিসাবে রয়ে গেছে," তিনি যোগ করেছেন।
"মারিয়া, পাড়া" এটি 1995 সালে টেলিভিসা দ্বারা প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং এটি 180 টিরও বেশি দেশে সম্প্রচারিত হয়েছিল। গল্পটি মারিয়াকে অনুসরণ করেছে, একজন নম্র যুবতী, যিনি তার পুরো পরিবারকে হারানোর পরে একজন ধনী ব্যক্তির সুরক্ষিত হয়ে ওঠেন, যিনি তাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করার জন্য তার বাড়িতে এবং তার পরিবারের পাশে নিয়ে যান।
অভিনেতাদের মধ্যে ছিল ফার্নান্দো কলুঙ্গা, হ্যাক্টর সোবারন, ওসভাল্ডো বেনাভাইডস, লুডউইকা প্যালেটা, আনা প্যাট্রিসিয়া রোজো, ইউলিয়ানা পেনিচে এবং দুষ্ট সোরায়া মন্টিনিগ্রোর ভূমিকায়, ইটাটা ক্যান্টোরাল।
তিনি "মারিয়া মার্সিডিজ" এবং "মারিমার" সহ "লাস মারিয়াস" এর ট্রিলজিরও অংশ ছিলেন, যা ক্যারিয়ারকে একীভূত করেছিল থালিয়া টেলিভিশন নায়ক হিসাবে।
শিল্পীর অনুসারীরা শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া জানায় এবং মারিয়াকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তারা টমি মটোলার স্ত্রীর প্রতি তাদের সমস্ত ভালবাসা প্রকাশ করেছিল:
"আমাদের মেরি। সর্বকালের সর্বাধিক আইকনিক সাবান অপেরা", "দ্য বেস্ট অ্যান্ড পয়েন্ট", "এবং প্রচুর সম্মানের", "আমার সুন্দর মেরি অভিনন্দন", "আমার প্রিয় মেরি ট্রিলজির প্রিয় মেরি। এটি নতুন প্রজন্মকে জয় করে চলেছে", কিছু মন্তব্য পড়তে পারে।