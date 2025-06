ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আউটকাস্ট, মার্কাস রাশফোর্ড দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে তিনি এখন একজন “মুক্ত খেলোয়াড়” এবং নিজেকে আর্সেনালের কিংবদন্তি থিয়েরি হেনরির সাথে তুলনা করেছেন।

২০২৪-২৫ মৌসুমের প্রথম অংশে তার দুর্বল খেলার কারণে, জানুয়ারী স্থানান্তর উইন্ডো চলাকালীন রাশফোর্ডকে অ্যাস্টন ভিলায় ed ণ দেওয়া হয়েছিল। উনাই এমেরির নির্দেশনায়, ইংলিশ ফরোয়ার্ড ভিলা পার্কে তার আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করে এবং মরসুমটি ভালভাবে শেষ করে।

যদিও মার্কাস রাশফোর্ড ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরে এসেছেন, দলের সাথে তাঁর ভবিষ্যত এখনও বাতাসে রয়েছে। বার্সেলোনা স্পষ্টতই আক্রমণকারীকে স্বাক্ষর করতে আগ্রহী। তিনি এই গ্রীষ্মে রেড ডেভিলস থেকে স্থায়ী প্রস্থানের সাথে যুক্ত হয়েছেন।

ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক একজন ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে তার উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলেছিল এবং তার ভবিষ্যতের বিষয়ে গুজবের মাঝে নিজেকে ফরাসি ফুটবল কিংবদন্তি হেনরির সাথে তুলনা করেছিল।

স্প্যানিশ ইউটিউব চ্যানেল এক্সবাইয়ারে মারবেলায় বক্তব্য রেখে ২ 27 বছর বয়সী বলেছেন:

ইউনাইটেড স্কুল প্রোডাক্ট জানিয়েছে যে তিনি স্পেনের ঘটনা ল্যামাইন ইয়ামালের সাথে খেলতে আগ্রহী হবেন, যিনি ইতিমধ্যে দু’বার লালিগা জিতেছেন এবং ১ 17 বছর বয়সে ইউরো খেতাব অর্জন করেছেন। গ্রীষ্মের স্থানান্তর উইন্ডো শেষ হওয়ার আগে মার্কাস র‌্যাশফোর্ডকে স্বাক্ষর করার প্রথম রানার বার্সেলোনা।

“It’s difficult to put into words what he’s doing because you’re not supposed to be doing that at 16, 17,” said Rashford. “আমি মনে করি না যে আমরা এটি আগে দেখেছি। (তাঁর) মানসিকতা একটি দক্ষতা অর্জন করা। বিশ্বের প্রত্যেকেই সেরাের সাথে খেলতে চায়, তাই আশা করি, আমরা দেখব।”