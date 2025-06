মার্কিন আবুজাতে থাকা বাসিন্দাদের কাছে শক্তিশালী সুরক্ষা সতর্কতা প্রেরণ করে

নাইজেরিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশন একটি সুরক্ষা সতর্কতা জারি করেছে যা আমেরিকান নাগরিকদের দেশের রাজধানী আবুজাতে সামরিক ও সরকারী স্থাপনাগুলিতে বেসরকারী পরিদর্শন এড়াতে পরামর্শ দেয়।

থানিউসগুরু জানিয়েছেন যে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক ও দেশীয় সুরক্ষা উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই পরামর্শটি রবিবার প্রকাশিত হয়েছিল। সতর্কতা হিসাবে, মার্কিন দূতাবাস তার কর্মী এবং তাদের পরিবারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “সমস্ত মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে আবুজার নাইজেরিয়ান সামরিক ও সরকারী সুবিধাগুলিতে বেসরকারী সফর থেকে সীমাবদ্ধ।”

দূতাবাস উল্লেখ করেছে যে নির্দেশিকাটি “উচ্চতর সতর্কতা” এর বিস্তৃত কৌশলটির অংশ তবে সম্ভাব্য হুমকির প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ করেনি।

American citizens in Nigeria are being urged to remain vigilant, especially in areas commonly frequented by Westerners, expatriates, and government workers. দূতাবাসটি বড় সমাবেশগুলি এড়ানো, অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণকে সীমাবদ্ধ করা এবং পাবলিক স্পেসে চারপাশের সচেতনতা বজায় রাখার পরামর্শ দেয়।

পরামর্শ দেওয়া অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে:

পূর্বাভাস এড়াতে প্রতিদিনের রুটিনগুলি পরিবর্তিত করা

Buildings বিল্ডিংগুলিতে জরুরী প্রস্থানের সাথে নিজেকে পরিচিত করা

Retail নিয়মিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা পরিকল্পনা আপডেট করা

এই বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, মার্কিন মিশন নিশ্চিত করেছে যে এর কূটনৈতিক সুবিধাগুলি পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে।

“আবুজাতে মার্কিন দূতাবাসের কনস্যুলার বিভাগগুলি এবং লাগোসের কনস্যুলেট জেনারেল উন্মুক্ত রয়েছেন এবং সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন,” পরামর্শদাতায় বলা হয়েছে।

মার্কিন সরকার নাইজেরিয়ার আমেরিকান নাগরিকদের স্মার্ট ট্র্যাভেলার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রাম (সিইটি) এর সাথে নিবন্ধন করতে উত্সাহিত করেছিল, এটি একটি পরিষেবা যা বিদেশে মার্কিন নাগরিকদের রিয়েল-টাইম সতর্কতা এবং জরুরি আপডেট সরবরাহ করে।