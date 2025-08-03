You are Here
মার্কিন ওয়াচডগ প্রাক্তন ট্রাম্প প্রসিকিউটর জ্যাক স্মিথের তদন্ত শুরু করেছেন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল এজেন্সি প্রাক্তন বিশেষ পরামর্শদাতা জ্যাক স্মিথের বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে, যিনি হোয়াইট হাউসে প্রথম মেয়াদ শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুটি ফৌজদারি তদন্তের তদারকি করেছিলেন।

অফিস অফ স্পেশাল কাউন্সেল (ওএসসি) রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছে যে স্মিথ হ্যাচ আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা তদন্ত করছে, এটি ফেডারেল কর্মচারীদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের অবস্থান ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞার আইন। এই সিদ্ধান্তটি আরকানসাস রিপাবলিকান মার্কিন সেন টম কটনের তদন্তের জন্য একটি অনুরোধ অনুসরণ করেছে।

ওএসসি হ’ল একটি স্বাধীন সংস্থা যা ফেডারেল কর্মীদের আচরণের তদন্ত করে, তবে এতে ফৌজদারি অভিযোগ আনার ক্ষমতা নেই। এটি পূর্বে স্মিথের তদারকি করা বিশেষ কাউন্সিলের অফিসের ধরণের থেকে আলাদা, যিনি ফৌজদারি মামলা অনুসরণ করার জন্য বিচার বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন।

নিউইয়র্ক পোস্ট দ্বারা প্রথম রিপোর্ট করা অফিসের তদন্তটি ট্রাম্প এবং তার মিত্রদের তাদের অনুভূত রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে নেওয়া একাধিক পদক্ষেপের সর্বশেষতম।

স্মিথ, যিনি জানুয়ারিতে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ট্রাম্পের নির্বাচনের জয়ের পরে, তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার জন্য পৌঁছানো যায়নি।

এই সপ্তাহের শুরুর দিকে কটন তার রাষ্ট্রপতি প্রচারে আঘাত করার লক্ষ্যে স্মিথকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার মামলাগুলি আক্রমণাত্মকভাবে অনুসরণ করার অভিযোগ করেছিলেন এবং স্মিথকে “একজন রাজনৈতিক অভিনেতা একজন সরকারী আধিকারিক হিসাবে মুখোশধারী” বলে অভিহিত করেছেন, “সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স -এ একাধিক পোস্টে।

কটন লিখেছেন, “এ কারণেই আমি ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই অভূতপূর্ব হস্তক্ষেপকে অবিলম্বে ওএসসি দ্বারা তদন্ত করতে বলেছি,” কটন লিখেছেন।

প্রাক্তন যুদ্ধাপরাধের প্রসিকিউটর, স্মিথ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দুটি ফৌজদারি মামলা এনেছিলেন – একজন তাকে অবৈধভাবে শ্রেণিবদ্ধ উপাদান ধরে রাখার অভিযোগ করেছিলেন এবং অন্যটি ট্রাম্পের তার ২০২০ সালের নির্বাচনের ক্ষতি প্রত্যাহার করার প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত, একটি প্রচেষ্টা যা জানুয়ারী, ২০২১ সালে মার্কিন ক্যাপিটলকে আক্রমণ করেছিল।

কোনও মামলা বিচারের দিকে যায়নি, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় সহ একাধিক আইনী চ্যালেঞ্জের কারণে বিলম্বিত হয়ে ওফে করা হয়েছে, যা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের ফৌজদারি মামলা থেকে বিস্তৃত অনাক্রম্যতা প্রদান করেছিল।

ট্রাম্প গত নভেম্বরের নির্বাচনের পরে ট্রাম্পের দীর্ঘকালীন বিচার বিভাগের বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে মামলা করার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন বিচার বিভাগের নীতি বরখাস্ত করার পরে স্মিথ উভয় মামলা বাদ দিয়েছেন, তবে তিনি জানুয়ারিতে একটি প্রতিবেদন জারি করা হয়েছে তিনি যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন তা ট্রাম্পকে বিচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ট্রাম্প অন্যায় কাজকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার প্রচারকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত প্রচেষ্টা হিসাবে মামলাগুলি আক্রমণ করেছিলেন।

