মার্কিন ন্যাটোর স্থায়ী প্রতিনিধি: বিশেষ স্নোম্যান উইলকফ এই সপ্তাহান্তে মস্কো সফর করবেন

“আমি জানি যে রাষ্ট্রপতি স্টিফেন হুইটকফের বিশেষ দূত এই সপ্তাহান্তে মস্কোতে থাকবেন,” টাস তাঁর বক্তব্য।
হুইটকারও এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে বিশেষ সমর্থক ইউক্রেনীয় বন্দোবস্তের প্রক্রিয়াতে “একটি অগ্রগতি অর্জন” করতে সক্ষম হবেন।
এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন যে হুইটকফ ইস্রায়েল ভ্রমণের পরে রাশিয়া সফর করবেন। একই সময়ে, আমেরিকান নেতা তার মস্কো সফরের শর্তাদি নির্দিষ্ট করেননি।
পরে জানা গিয়েছিল যে ১ আগস্ট, স্টিভ হুইটকফ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তার বিতরণ পয়েন্ট পরিদর্শন করেছিলেন এবং ২ আগস্ট ইস্রায়েল সফর করেছিলেন।