মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর রাশিয়া, ইস্রায়েল এবং সালভাদোরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন নরম করেছে। এলজিবিটিকে+ এর অনুসরণের উল্লেখগুলি এ থেকে সরানো হয়েছিল

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর রাশিয়া, ইস্রায়েল এবং সালভাদোরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তার বার্ষিক প্রতিবেদন হ্রাস করেছে, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছেন, নথির খসড়ার সাথে পরিচিত।
মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি প্রায় 50 বছর ধরে জারি করা হয়। তাদের সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বজুড়ে আদালতে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, এই বছর গত বছর জো বিডেন প্রশাসনের দ্বারা প্রস্তুত প্রতিবেদনের তুলনায় এই প্রতিবেদনটি “অনেক খাটো” এবং এতে লঙ্ঘনের বিবরণগুলি নরম করা হয়েছিল।
এই বছরের প্রতিবেদন থেকে, ডব্লিউপি যেমন লিখেছেন, তারা এলজিবিটিকে+ এর অত্যাচার এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সমস্ত উল্লেখ সরিয়ে দিয়েছে। বিডেন প্রশাসনে এই ইস্যুটি মোকাবেলা করা একজন কর্মকর্তা কেফিংহাম, রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটিকে একটি “মারাত্মক বাদ” বলে অভিহিত করেছিলেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট “এলজিবিটি -র আন্তর্জাতিক জনসাধারণের আন্দোলন” নিষিদ্ধ করেছিল এবং সারা দেশে অভিযান ও গ্রেপ্তার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
সালভাদোরের খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০২৪ সালে “গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন” ছিল না। পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে, “মানবাধিকারের সাথে গুরুতর সমস্যাগুলি” চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে হত্যা, নির্যাতন এবং “কারাগারে জীবন -হুমকির পরিস্থিতি” রয়েছে।
ইস্রায়েলের নথিতে দুর্নীতি বা বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল। ইস্রায়েল থেকে ফিলিস্তিনিদের নজরদারি এবং তাদের চলাফেরার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখ নেই।
স্টেট ডিপার্টমেন্টে সরকারী মন্তব্য দেওয়া হয়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তাবলী বিভাগের একজন প্রবীণ কর্মচারী বলেছিলেন যে ২০২৪ সালের প্রতিবেদনটি এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে পুনরাবৃত্তিগুলি দূর করতে, পাঠযোগ্যতা বাড়ানো এবং আইনের প্রয়োজনীয়তাগুলি আরও ভালভাবে পূরণ করা যায়। ” “মানবাধিকার প্রতিবেদনটি মূল বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা হয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।
ডব্লিউপি নোট করে যে মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে কংগ্রেসে জমা দেওয়া উচিত এবং মার্চ বা এপ্রিলে তাদের একটি নিয়ম হিসাবে প্রকাশ করা উচিত। তবে, এই বছরের প্রতিবেদনটি এখনও প্রকাশিত হয়নি, যদিও বর্তমান এবং প্রাক্তন কর্মকর্তাদের মতে, জানুয়ারিতে বিডেন প্রশাসন ছাড়ার সময় পর্যন্ত বেশিরভাগই “প্রায় সম্পন্ন” হয়েছিল।