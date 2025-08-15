মার্কিন প্রতিনিধি দলের মধ্যে কে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কায় তাদের শীর্ষ সম্মেলন শুরু করবেন, দু’জনেরই তাদের সাথে একটি বিশাল প্রতিনিধি রয়েছে।
ট্রাম্পের প্রতিনিধিশুক্রবার সকালে হোয়াইট হাউস দ্বারা ভাগ করা, কিছু প্রত্যাশিত নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – রাজ্য মার্কো রুবিও, সিআইএর পরিচালক জন রেটক্লিফ, হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি উইলস এবং হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট। এছাড়াও ট্রাম্পের সাথে ভ্রমণ তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, যার মস্কোর পুতিনের সাথে গত সপ্তাহে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল।
মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ পৃথকভাবে আলাস্কা ভ্রমণ করবেন, প্রতিরক্ষা বিভাগ নিশ্চিতজয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন সহ। জেনারেল অ্যালেক্সাস গ্রিনকিউইচ, ইউরোপে মার্কিন বাহিনীর সুপ্রিম অ্যালাইড কমান্ডার এবং মার্কিন ইউরোপীয় কমান্ডের প্রধান, তিনিও রয়েছেন প্রতিবেদন শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এই বৈঠকের মূল লক্ষ্যটি অবলম্বন করা হয়েছে বলে বিবেচনা করে এমন বেশ কয়েকটি অন্তর্ভুক্তি রয়েছে যা অবাক করে দেয়। মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং ইউএস ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টও ট্রাম্পের সাথে ভ্রমণ করবেন, এই সম্ভাবনাটি উন্মুক্ত করবেন যে পুতিনের সাথে আলোচনার অংশ হিসাবে বাণিজ্য ছাড় বা নিষেধাজ্ঞার ত্রাণটি টেবিলে রাখা যেতে পারে। ট্রাম্প উল্লেখ করেছেন যে বেশ কয়েকজন রাশিয়ান ব্যবসায়ী পুতিনের সাথেও রয়েছেন, তবে মার্কিন নেতা শুরুতে যে কোনও অর্থনৈতিক আলোচনার পরামর্শকে ডাউনপ্লেড করেছিলেন। ট্রাম্প ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছে আলাস্কার পথে বিমান বাহিনী একের উপরে। “এবং এটি ভাল, আমি এটি পছন্দ করি, কারণ তারা ব্যবসা করতে চায়, তবে আমরা যুদ্ধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা ব্যবসা করছে না।”
ইউক্রেন এবং রাশিয়ার জন্য ট্রাম্পের বিশেষ দূত কিথ কেলোগের অনুপস্থিতি কাগজে উল্লেখযোগ্য তবে ট্রাম্পওয়ার্ল্ড পর্যবেক্ষকদের জন্য সম্ভবত কম অবাক হওয়ার মতো বিষয়। কেলোগ আছে বারবার দূরে সরে গেছে ট্রাম্পের দ্বারা পুতিনের সাথে তার ব্যস্ততায়, সেই বেশিরভাগ দায়িত্ব উইটকফের কাছে পড়ে।
