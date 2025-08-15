মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে পুতিনকে উচ্চতর স্টেক আলোচনার জন্য স্বাগত জানিয়েছেন

ট্রাম্প পুতিনকে historic তিহাসিক ইউএস-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আলাস্কায় স্বাগত জানিয়েছেন
মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির স্বাগত ভ্লাদিমির পুতিন ছয় বছরে তাদের প্রথম সভায় আলাস্কার কাছে মার্কিন-রাশিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত চিহ্নিত করে।
অ্যাঙ্করেজে রেড কার্পেট ওয়েলকাম
ট্রাম্প প্রথমে অ্যাঙ্করেজে পৌঁছেছিলেন তবে পুতিনের বিমানটি অবতরণ না হওয়া পর্যন্ত তার বিমানের উপরে থেকে যায়। পৌঁছে, উভয় নেতা একই সাথে তাদের নিজ নিজ সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলেন, অনুষ্ঠানের জন্য একটি রেড কার্পেটে বৈঠক করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতিরা একসাথে চলার সাথে সাথে একটি মার্কিন বিমান বাহিনী বি -2 স্পিরিট বোমারু বিমানের সাথে ফাইটার জেটস অ্যাঙ্করেজের উপর দিয়ে উড়ে এসে ইভেন্টটিতে একটি নাটকীয় পটভূমি যুক্ত করেছিল।
আলাস্কা 2025 প্ল্যাটফর্মে প্রতীকী শুভেচ্ছা
ট্রাম্প পুতিনকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন, রাশিয়ান নেতা কাছে আসার সাথে সাথে aving এরপরে দুজনে পাশাপাশি একটি পডিয়ামের দিকে এগিয়ে গেলেন “আলাস্কা 2025” শিলালিপি দিয়ে চিহ্নিত করুন।
বৈঠকটি ঘটেছিল এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন যৌথ সামরিক ঘাঁটি অ্যাঙ্করেজে, হাই-প্রোফাইল আলোচনার জন্য ভেন্যু।
উপস্থিতিতে রাশিয়ান প্রতিনিধি
পুতিনের সাথে ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ একটি উচ্চ-স্তরের রাশিয়ান প্রতিনিধি দল সের্গেই লাভরভরাশিয়ান প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ তহবিলের প্রধান এবং বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি বিশেষ দূত কিরিল দিমিত্রিভএবং অর্থমন্ত্রী অ্যান্টন সিলুয়ানভ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি সহায়ক ইউরি উশাকভ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অ্যান্ড্রে বেলোসভ।
তফসিল এবং historic তিহাসিক প্রসঙ্গ
হোয়াইট হাউসের মতে, স্থানীয় সময় সকাল ১১ টা ১১ মিনিটে (মস্কোর সময় রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে) আলোচনা শুরু হবে, তারপরে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন হবে। রাশিয়ান প্রতিনিধি দল তখন আলাস্কা থেকে চলে যাবে, ক্রেমলিন নিশ্চিত করেছে।
এটি চার বছরে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রথম বৈঠক এবং ছয় বছরে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ চলাকালীন, দুই নেতা ছয়বার সাক্ষাত করেছিলেন, তাদের একমাত্র পূর্ণ-স্কেল শীর্ষ সম্মেলন হেলসিঙ্কিতে 16 জুলাই, 2018 এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।