মার্কিন ভ্রমণকারীরা নতুন ভ্রমণ সুরক্ষা ঝুঁকির মধ্যে মেক্সিকোতে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন

As Americans begin to finalize their summer vacation plans, a travel advisor is offering safety tips for those heading to Mexico’s pristine shores that are often frequented by Hollywood stars.

ফক্স নিউজ ডিজিটাল সিওআই ট্র্যাভেলারের পিছনে স্রষ্টা স্যান্ড্রা আওডেলের সাথে কথা বলেছেন, একটি ক্রমবর্ধমান ভ্রমণ ব্লগ এবং প্ল্যাটফর্ম, আমেরিকানরা তাদের গ্রীষ্মের মেক্সিকোয় ভ্রমণের আগে কী সতর্ক থাকতে হবে সে সম্পর্কে।

“লোকেরা মেক্সিকোকে ভালবাসে কারণ এটি একটি ভাল সময়, এটি সাশ্রয়ী মূল্যের, এবং এটি ড্রাইভযোগ্য,” তিনি বলেছিলেন। “তবে তাদের চুরি, কেলেঙ্কারী এবং কার্টেল সহিংসতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।”

ভ্রমণ বিশেষজ্ঞের টিপসগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট হিসাবে মেক্সিকোতে মার্কিন দূতাবাসের সাথে একত্রে আসে, এই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সুরক্ষা উদ্বেগ বাড়ানোর কারণে বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সুর, লা পাজ, লস ক্যাবোস, ক্যাবো সান লুকাসের জন্য একটি জরুরি ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে।

ভ্রমণ সতর্কতা জানিয়েছে যে কার্টেলগুলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছে। এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে ক্যাবো সান লুকাস, সান জোসে ডেল ক্যাবো এবং লা পাজে আমেরিকানদের “সুরক্ষা উপস্থিতি বাড়ানো দেখার আশা করা উচিত [and] গণপরিবহন বিধিনিষেধ। “

মার্কিন রাজ্য বিভাগ বিভিন্ন সুরক্ষার অবস্থার ভিত্তিতে মেক্সিকোয়ের প্রতিটি 32 টি রাজ্যের জন্য ভ্রমণ পরামর্শগুলি জারি করে। বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সুরের পরামর্শটি “অনুশীলন বাড়ানো সতর্কতা” হিসাবে উত্থাপিত হয়েছে।

মেক্সিকোয় অন্যান্য জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য যেমন মেক্সিকো সিটি, কুইন্টানা রু এবং নায়ারিট, একই ধরণের পরামর্শের অধীনে রয়েছে।

যাওয়ার আগে

অদূর ভবিষ্যতে মেক্সিকো সফরের পরিকল্পনা করা ভ্রমণকারীদের জন্য, বিশেষত যারা বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সুরে যাচ্ছেন, দূতাবাস এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের দেওয়া পরামর্শের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আওদেল জানিয়েছেন।

যদি গাড়ি চালানো হয় তবে আওডেল ভ্রমণকারীদের মেক্সিকোতে মনোনীত সুরক্ষা করিডোর ব্যবহার করে তাদের রুটের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। দেশে হাইওয়ে সিস্টেম রয়েছে যা আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ঘন ঘন সুরক্ষা চেকপয়েন্টগুলি থাকে যা পর্যটকদের তাদের ভ্রমণের সময় চোখের একটি অতিরিক্ত সেট সরবরাহ করতে পারে।

প্যাকিংয়ের সময়, যদি কেউ হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় তবে আটকা পড়ার জন্য কমপক্ষে একটি ক্রেডিট কার্ড এবং দুটি ডেবিট কার্ড আনুন, তিনি বলেছিলেন।

আওডেলের পক্ষে, মেক্সিকোয়ের তুলুমে ভ্রমণের সময় তাকে 250 ডলার থেকে ছিনতাই করে কেলেঙ্কারী করার পরে বিষয়টি ব্যক্তিগত।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি বিমানবন্দরে একটি জল ট্যাক্সি নেওয়ার জন্য তার ফ্লাইটের আগে বন্দরে পৌঁছেছিলেন, তবে সবেমাত্র চলে যাওয়া একটি মিস করেছেন। একজন ব্যক্তি তার কাছে এসে দাবি করেছিলেন যে, কোভিড-সম্পর্কিত পরিবর্তনের কারণে, পরবর্তী ওয়াটার ট্যাক্সি সময়মতো আসবে না, এবং সে তার বিমানটি মিস করবে।

তিনি বলেছিলেন, এই ব্যক্তিটি জোর দিয়েছিলেন যে তাকে একটি ছোট বেসরকারী বিমান নেওয়া দরকার – এবং এটির জন্য নগদ $ 250 ডলার প্রয়োজন।

তার সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও, আওডেল মেনে চলেন, কারণ তিনি তার বিমানটি মিস করার বিষয়ে আতঙ্কিত ছিলেন। তিনি এটিএম থেকে টাকাটি প্রত্যাহার করে নিয়ে যান এবং তাড়াতাড়ি একটি ছোট বিমানের দিকে নিয়ে যান। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনিই একমাত্র যাত্রী ছিলেন, যা তার অস্বস্তিতে যুক্ত হয়েছিল।

বিমানবন্দরে পৌঁছে প্রচুর সময় বাকি রেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জরুরীতা বানোয়াট হতে পারে।

এটি খতিয়ে দেখার পরে, আওডেল এই ধরণের কেলেঙ্কারীটি জানতে পেরেছিলেন, যেখানে পর্যটকদের পরিবহণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য ভয় এবং জরুরিতা ব্যবহার করা হয়, এটি অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু অর্থ প্রদান নগদ ছিল, তাই টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য তার কোনও আশ্রয় ছিল না।

তিনি পরামর্শ দেন যে একাধিক ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ডের পাশাপাশি ভ্রমণকারীরা কিছু মার্কিন ডলার বহন করে এবং মূল্যবান জিনিসপত্র সুরক্ষিত করতে একটি অ্যান্টি-চুরি ব্যাগে বিনিয়োগ করে।

“একটি কার্ড নিয়ে ভ্রমণ করবেন না। আপনি যদি কোথাও যাচ্ছেন তবে আপনার ক্রেডিট কার্ড এবং কমপক্ষে দুটি ডেবিট কার্ড প্রয়োজন The ক্রেডিট কার্ডটি লক হয়ে যায়, বা ডেবিট কার্ড চুরি হয়ে যায়,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি ভাল আছেন তা নিশ্চিত করার জন্য আপনার তৃতীয় কার্ডের প্রয়োজন” “

তিনি একটি পাওয়ার ব্যাংক আনার এবং জরুরী বা দুর্বল সেল সংকেতের ক্ষেত্রে আপনার হোটেল, নিকটস্থ থানা এবং অন্যান্য মূল অবস্থানগুলি অন্তর্ভুক্ত অফলাইন মানচিত্রগুলি ডাউনলোড করার পরামর্শও দিয়েছিলেন।

মাটিতে

মেক্সিকোয় থাকাকালীন, আপনার চারপাশের বিষয়ে সচেতন থাকুন এবং হারিয়ে যাওয়া দেখতে এড়ানো এড়াতে হবে, কারণ এটি আপনাকে লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে। মহিলা ভ্রমণকারীদের স্ক্রঞ্চি ids াকনাগুলির মতো পানীয় কভারগুলি ব্যবহার করা, হুইসেল বা ব্যক্তিগত অ্যালার্ম বহন করা এবং বিভিন্ন জায়গায় মূল্যবান জিনিস সংরক্ষণ করা উচিত।

যদি কিছু ভুল হয়

আওদেল বলেছিলেন, যদি কিছু ভুল হয়ে যায় – যেমন কেলেঙ্কারী বা ছিনতাই করা US

সেলিব্রিটিরা এর বিলাসবহুল রিসর্টগুলি, অত্যাশ্চর্য সৈকত এবং ব্যক্তিগত পশ্চাদপসরণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে মেক্সিকোতে এসেছেন।

ক্যারিবিয়ান উপকূলে অবস্থিত তুলাম জেনিফার অ্যানিস্টন এবং প্যারিস হিল্টনের মতো তারকারা প্রায়শই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারদাশিয়ান, লেডি গাগা এবং বেয়েন্সের মতো সেলিব্রিটিরা প্যাসিফিক উপকূলে একটি ব্যক্তিগত উপদ্বীপ ঘন ঘন পান্তা মিতাকে পরিচিত।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছেছে।