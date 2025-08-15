You are Here
মার্কিন মেক্সিকোতে হার্নান কর্টেস স্বাক্ষরিত চুরি হওয়া পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেয়
স্পেনীয় বিজয়ী হার্নান কর্টসের স্বাক্ষরিত একটি চুরি হওয়া পাণ্ডুলিপি মেক্সিকোতে ফিরে এসেছে একটি দ্বিপাক্ষিক তদন্তের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নথিটি সনাক্ত করার পরে

কর্টেস তার স্বাক্ষরটি পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করার প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে, মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) অমূল্য সাংস্কৃতিক নিদর্শনটিকে মেক্সিকোতে ফিরিয়ে দেয়।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের মুখপাত্র জোসে আলফোনসো সুরেজ ওয়াই রিয়েল নথির প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রশংসা কণ্ঠ দিয়েছেন, যখন মেক্সিকোতে মার্কিন দূতাবাস একটি সামাজিক মিডিয়া বিবৃতিতে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন বুধবার পোস্ট।

একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, ইউএস স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা ডিট্টমার, দস্তাবেজটিকে “একটি মূল পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা আসলে 20 ফেব্রুয়ারি, 1527 এ হার্নান কর্টেস স্বাক্ষর করেছিলেন।”

নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত এফবিআইয়ের আর্ট ক্রাইম দলের একজন সদস্য ডিটমর বলেছিলেন যে নথিটি “স্পাইস জমি আবিষ্কারের জন্য প্রস্তুতির জন্য ব্যয়ের জন্য সাধারণ সোনার পেসোগুলির অর্থ প্রদানের রূপরেখা দেয়।”

পাণ্ডুলিপিটিতে কর্টসের যাত্রা সম্পর্কিত লজিস্টিকের বিশদ অ্যাকাউন্টিংও রয়েছে যা শেষ পর্যন্ত নতুন স্পেনে পরিণত হয়েছিল।

“এর মতো টুকরোগুলি সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং মেক্সিকোর ইতিহাসে মূল্যবান মুহুর্তগুলি উপস্থাপন করে,” ডিটমর বলেছিলেন।

দ্য গার্ডিয়ান সংবাদপত্রটি জানিয়েছে যে নথিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল “কর্টসের অন্যতম শীর্ষ লেফটেন্যান্টকে বিজয়ী অঞ্চলের সহ-গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল।”

গার্ডিয়ান আরও 1527 কে “রাজকীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের মূল বছর হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা মেক্সিকোয়ের আদিবাসীদের উপর তার 1810-21 স্বাধীনতার যুদ্ধ অবধি শাসন করবে।”

অমূল্য দলিলটির প্রত্যাবাসনটি ছিল এফবিআই, নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি), মার্কিন বিচার বিভাগ এবং মেক্সিকান সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলাফল।

এনওয়াইপিডি ডিট বলেছেন, “মেক্সিকোতে এফবিআইয়ের সংযুক্তি অফিসের সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব হতে পারত না … আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই কর্মীদের মধ্যে একটি মূল্যবান যোগাযোগ এবং… আমাদের বিদেশী অংশীদারদের মধ্যে একটি মূল্যবান যোগাযোগ,” এনওয়াইপিডি ডিট বলেছেন। রিগেল জেলডন, যিনি তদন্তে ডিটমরকে সহায়তা করেছিলেন।

তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে পাণ্ডুলিপিটি ১৯৮০ বা ১৯৯০ এর দশকে চুরি হয়ে গিয়েছিল, মেক্সিকান আর্কাইভিস্টদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি সিস্টেম মোম সংখ্যার চিহ্নগুলির উপস্থিতি চিহ্নিত করে। এফবিআই বলেছে যে এই তাত্পর্যপূর্ণ বিবরণগুলি তদন্তকারীদের কেবল দস্তাবেজটি খুঁজে পেতে সহায়তা করে না তবে এটি প্রমাণীকরণে সহায়তা করেছিল।

একটি চিত্রকর্ম যুদ্ধের ঘোড়া এবং পিরামিডের সাথে টেনোচিটলানের পতনকে চিত্রিত করে
পাণ্ডুলিপিটি টেনোচটিটলান (মডার্ন ডে মেক্সিকো সিটি) এর পতনের ঠিক ছয় বছর পরে 1527 সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চিত্রযুক্ত: অজানা শিল্পীর একটি 1650 পেইন্টিং টেনোচটিটলনের পতনকে চিত্রিত করে। (উইকিমিডিয়া কমন্স)

এফবিআই বলেছে যে মেক্সিকোয়ের জাতীয় সংরক্ষণাগারগুলি “মূলত কর্টসের দ্বারা স্বাক্ষরিত historical তিহাসিক নথিগুলির সংগ্রহের মধ্যে প্রত্যাবাসিত পাণ্ডুলিপিটি গণনা করেছিল,” কেবল বুঝতে পেরেছিল যে ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে সংকলনটি মাইক্রোফিলিংয়ের সময় একটি তালিকা তৈরি করার সময় নথির ১৫ টি পৃষ্ঠা অনুপস্থিত ছিল।

তবে মেক্সিকো বুধবার ফিরে আসা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটি সন্ধানে সহায়তা চেয়েছিল, গত বছর পর্যন্ত এফবিআইয়ের আর্ট ক্রাইম দলের সহায়তার জন্য অনুরোধ করেনি।

এফবিআই বলছে যে এটি অন্যান্য নিখোঁজ পৃষ্ঠাগুলি সনাক্ত এবং প্রত্যাবাসন করার জন্য সমাধান করা হয়েছে।

এফবিআইয়ের সুপারভাইজারি স্পেশাল এজেন্ট বেজডিকিয়ান প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র – আরও ভাল বা খারাপের জন্য – অন্যতম বৃহত্তম, শিল্প ও পুরাকীর্তির ভোক্তা না হলেও।” “আমরা জানি যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এর চেয়ে এগিয়ে থাকা, আমাদের বিদেশী অংশীদারদের সমর্থন করা এবং এই শৈল্পিক রচনাগুলি এবং প্রাচীনত্বের পাচারের সাথে সম্পর্কিত হিসাবে এটি চেষ্টা করার এবং প্রভাব ফেলতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।”

এফবিআই জানিয়েছে যে ওপেন সোর্স গবেষণাটি সুপারিশ করেছে যে নিখোঁজ পাণ্ডুলিপিটি মহাদেশীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল, তদন্তটি পূর্বে এবং বর্তমানে পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠার দখলে থাকা স্টেকহোল্ডারদের উপর তদন্ত সংকীর্ণ হয়েছিল।

তদন্তকারীরা ডকুমেন্টের দখলে কে ছিলেন তা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন। এবং যেহেতু তারা নির্ধারণ করেছিল যে পাণ্ডুলিপিটি নিখোঁজ হওয়ার পর দশকগুলিতে “বেশ কয়েকবার হাত বদলেছে”, এফবিআই বলেছে যে কেউই মামলা -মোকদ্দমার মুখোমুখি হবে না।

এই দুই বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো এফবিআই মেক্সিকোতে একটি চুরি হওয়া কর্টেস নথি ফিরিয়ে দিয়েছে। 2023 সালের জুলাইয়ে, একটি 16 শতকের চিঠি বিজয়ী থেকে যে গোলাপী চিনি কেনার অনুমোদন দিয়েছিল তা প্রত্যাবাসন করা হয়েছিল।

২০২২ সালে, একটি জাতীয় সংরক্ষণাগার কর্মচারী আবিষ্কার করেছিলেন যে এই পাণ্ডুলিপিটি – ২ May শে মে, ১৫২27 তারিখের – এক সপ্তাহের মধ্যে বোস্টনে নিলামে নামবে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ নিলাম থামিয়ে নথির দখল অর্জন করেছেযা 22 টি বিড পেয়েছিল এবং 18,600 মার্কিন ডলারে বিক্রি হওয়ার পথে ছিল।

থেকে রিপোর্ট সহ দেশ, দিন, ইউনিভার্সাল এবং অভিভাবক



