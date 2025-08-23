লেখা
২৮ শে আগস্ট শুক্রবার সকালে, এফবিআই এজেন্টরা ওয়াশিংটনের মেরিল্যান্ডে জন বোল্টনের হাউসকে প্রশস্ত করার জন্য উপস্থাপন করেছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম আদেশের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সুরক্ষা উপদেষ্টা: উপাদানগুলি তার বিরুদ্ধে তদন্তের প্রমাণ নিয়েছিল, মার্কিন মিডিয়া ভিডিও অপারেশনটি ক্যাপচার করেছিল।
এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল ছিলেন তিনিই ছিলেন যিনি যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণিবদ্ধ তথ্যের সম্ভাব্য অনুপযুক্ত পরিচালনার তদন্তের অংশ হিসাবে অনুসন্ধানের আদেশ দিয়েছিলেন। ট্রাম্প যখন এই আন্দোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে অপারেশন সম্পর্কে তাঁর কোনও পূর্ব জ্ঞান নেই।
বোল্টন ওয়াশিংটনে তাঁর অফিসে ছিলেন, যখন তার বাড়ির কাতিও ঘটেছিল, পরে, এফবিআই এজেন্টরা আরও তথ্যের সন্ধানে তাদের কর্মক্ষেত্রে নিবন্ধন করেছিল; একজন কর্মকর্তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে বোল্টন বর্তমানে কোনও অপরাধের জন্য অভিযুক্ত নয়।
ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময় বিচার বিভাগ, বোল্টনের বই “দ্য রুম সেখানেই ঘটেছে” (“যে ঘরটি এটি ঘটেছে”) বইটিতে জাতীয় গোপনীয়তার প্রচারের বিষয়ে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছিল, তবে, জো বিডেনের সরকার “রাজনৈতিক” কারণে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে।
তার পদে 17 মাস পরে ট্রাম্পের সাথে সরাসরি মতবিরোধের জন্য তাকে 2019 সালে বরখাস্ত করা হয়েছিল; তারপরে বোল্টন তার প্রশাসনের ক্রিয়াকলাপকে এফবিআইয়ের কাছে প্যাটেলের পদবি বা সাম্প্রতিক 15 আগস্টের অ্যাঙ্করেজের সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলন হিসাবে সমালোচনা করতে শুরু করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে অগ্রগতি করেননি এবং ভ্লাদিমির পুতিন, বৈঠকে “স্পষ্টভাবে জিতেছিলেন”।