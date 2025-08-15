মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপল ওয়াচের জন্য রক্ত অক্সিজেনের উপর একটি আপডেট

অ্যাপল কিছু অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 9, সিরিজ 10, এবং অ্যাপল ওয়াচ আল্ট্রা 2 ব্যবহারকারীদের আইফোন এবং অ্যাপল ওয়াচ সফ্টওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে আজ পরে আসছে একটি নতুন ডিজাইন করা রক্ত অক্সিজেন বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মডেলগুলির সাথে যারা বর্তমানে রক্ত অক্সিজেন বৈশিষ্ট্য নেই তাদের ব্যবহারকারীরা তাদের জোড়যুক্ত আইফোনটি আইওএস 18.6.1 এ আপডেট করে এবং তাদের অ্যাপল ওয়াচকে ওয়াচোস 11.6.1 এ আপডেট করে পুনরায় ডিজাইন করা রক্ত অক্সিজেন বৈশিষ্ট্যটিতে অ্যাক্সেস পাবেন। এই আপডেটের পরে, অ্যাপল ওয়াচের রক্ত অক্সিজেন অ্যাপ্লিকেশন থেকে সেন্সর ডেটা জোড়যুক্ত আইফোনে পরিমাপ করা হবে এবং গণনা করা হবে এবং ফলাফলগুলি স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশনটির শ্বাসযন্ত্রের বিভাগে দেখা যেতে পারে। এই আপডেটটি সাম্প্রতিক মার্কিন শুল্কের রায় দ্বারা সক্ষম করা হয়েছিল।
পূর্বে কেনা অ্যাপল ওয়াচ ইউনিটগুলিতে কোনও প্রভাব পড়বে না যার মধ্যে মূল রক্ত অক্সিজেন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কেনা অ্যাপল ওয়াচ ইউনিটগুলিতে
অ্যাপলের দলগুলি এমন পণ্য এবং পরিষেবাদি তৈরি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যা ব্যবহারকারীদের শিল্প-নেতৃস্থানীয় স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে ক্ষমতায়িত করে যা বিজ্ঞানে ভিত্তি করে এবং মূল অংশে গোপনীয়তা রাখে। অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 9, সিরিজ 10, এবং অ্যাপল ওয়াচ আল্ট্রা 2 এছাড়াও ব্যবহারকারীদের অনিয়মিত ছন্দ বিজ্ঞপ্তি, ইসিজি অ্যাপ্লিকেশন, স্লিপ অ্যাপনিয়া বিজ্ঞপ্তি, পতনের সনাক্তকরণ, ঘুমের ট্র্যাকিং, কব্জি তাপমাত্রা সংবেদন, ভাইটাল অ্যাপ্লিকেশন, ওষুধ অ্যাপ্লিকেশন, ওষুধ অ্যাপ্লিকেশন, এবং মাইন্ডফুলনেস অ্যাপ্লিকেশন, ব্যবহারকারীদের একজন স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সহায়তা করে, সরবরাহ করে।