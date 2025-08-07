বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে হামাস গোপন নগদ মজুদ ব্যবহার করে, কর্মচারী এবং অনুগতদের অর্থ প্রদানের জন্য লুট করা সহায়তা
বিবিসি রিপোর্ট হামাস ইস্রায়েলের দ্বারা বিতরণকে ব্যর্থ করে না দিয়ে তার কয়েক হাজার সদস্যকে বেতন দেওয়ার জন্য একটি গোপন পদ্ধতি ব্যবহার করছে, এমন একটি গল্পে যা ইস্রায়েলের এই বিতর্ককেও সমর্থন করে যে সন্ত্রাস গোষ্ঠীটি নিয়মিতভাবে মানবিক সহায়তা কমান্ডিং করে স্ট্রিপটিতে প্রবেশ করে এবং এটি তার অনুগতদের হাতে তুলে দিয়েছিল যখন অন্যান্য গাজানরা তারকা স্টারভ করে।
ব্রিটিশ ব্রডকাস্টার বলেছে যে তারা তিনজন হামাস কর্মচারীর সাথে কথা বলেছিল যারা প্রত্যেকে বলে যে তারা গত সপ্তাহের মধ্যে কিছু এনআইএস 1000 (300 ডলার) পেয়েছিল এবং তারা প্রতি 10 সপ্তাহে তাদের যুদ্ধ-পূর্ব বেতনের পঞ্চমাংশ পায়।
হামাসের এক প্রবীণ কর্মকর্তা বরাত দিয়ে বলেছেন যে সন্ত্রাস গোষ্ঠী যুদ্ধ শুরু করে, October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে চালু করার আগে ভূগর্ভস্থ টানেলগুলিতে প্রায় $ 700 মিলিয়ন ডলার নগদ মজুদ করেছে।
ইস্রায়েল এর আগে হামাসের বেতন বিতরণকারীদের লক্ষ্যবস্তু করার সাথে সাথে কর্মীরা তাদের বা তাদের স্বামী / স্ত্রীর ফোনে এনক্রিপ্ট করা বার্তাগুলি গ্রহণ করে, একটি নির্দিষ্ট সময় এবং জায়গায় তাদের “চা” এর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সভায়, তাদের নগদ অর্থের সাথে একটি খামে সুস্পষ্টভাবে হস্তান্তর করা হয়।
বিবিসি আরও জানিয়েছে যে হামাস রাজস্ব আদায়ের জন্য তাদের যুদ্ধ-পূর্বের দামের 100 গুণ বেশি সময়ে ব্যবসায়ীদের কর আদায় করে এবং সিগারেট প্যাকগুলি বিক্রি করে চলেছে।
এটি ইস্রায়েলের দীর্ঘকালীন দাবি নিশ্চিত করে গাজান সূত্রকে নামবিহীন বলে উল্লেখ করেছে যে গাজায় প্রবেশকারী মানবিক সহায়তার উল্লেখযোগ্য অংশগুলি সন্ত্রাস গোষ্ঠী দ্বারা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কালো বাজারে বিক্রি হওয়া দামের জন্য বিক্রি হয়েছে বা অনুগতদের হাতে দেওয়া হয়েছে।
সন্ত্রাস গোষ্ঠী এবং জাতিসংঘ উভয়ই পদ্ধতিগত লুটপাট হচ্ছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এটি বাসিন্দাদের মধ্যে হামাসের প্রতি ক্রোধকে উত্সাহিত করেছে।
“যখন ক্ষুধা আরও খারাপ হয়ে যায়, তখন আমার বাচ্চারা কেবল ব্যথা থেকে নয়, আমাদের হামাস-অনুমোদিত প্রতিবেশীরা খাবারের পার্সেল এবং ময়দার বস্তা গ্রহণ করেও কাঁদছিল,” গাজার একক মা নিসরিন খালেদকে বলা হয়েছে। “তারা কি আমাদের দুর্ভোগের কারণ নয়? কেন তারা তাদের October অক্টোবর অ্যাডভেঞ্চার চালু করার আগে খাবার, জল এবং ওষুধ সুরক্ষিত করেনি?”