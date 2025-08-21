মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনা নাগরিক উত্তর কোরিয়ায় গোলাবারুদ, সামরিক সরবরাহের জন্য 8 বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত

ওয়াশিংটন, ডিসি (মার্কিন) ২১ শে আগস্ট (এএনআই): একটি চীনা নাগরিক যিনি তার ছাত্র ভিসার সময়কাল অতিক্রম করেছেন, তিনি চীন হয়ে অবৈধভাবে গোলাবারুদ এবং বিভিন্ন সামরিক সরবরাহের জন্য চীন হয়ে বিভিন্ন সামরিক সরবরাহের জন্য আট বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন, যেমনটি ইপোক টাইমস (টিইটি) দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার অন্টারিওতে বসবাসরত শেঙ্গুয়া ওয়েন (৪২), ১৮ ই আগস্ট লস অ্যাঞ্জেলেসে মার্কিন জেলা জজ স্টিফেন ভি। উইলসন একটি ফেডারেল পেনিটেন্টিরিতে 96 মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন, যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার কেন্দ্রীয় জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
অন্টারিওতে তাঁর বাড়িতে গ্রেপ্তারের পরে ওয়েন গত ডিসেম্বর থেকে ফেডারেল হেফাজতে রয়েছেন। টিইটি জানিয়েছে, জুনে তিনি আন্তর্জাতিক জরুরী অর্থনৈতিক শক্তি আইন (আইইপিএ) লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের এক গণনার জন্য এবং বিদেশী সরকারের জন্য অননুমোদিত এজেন্ট হিসাবে অভিনয় করার সাথে সম্পর্কিত আরও একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগেই শুরু হওয়া ওয়েনের অপারেশন সম্পর্কে মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। ওয়েন ২০১২ সালে একটি শিক্ষার্থী ভিসা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন তবে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের বাইরে রয়েছেন।
তার আগমনের আগে ওয়েন উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে চীনে তাদের দূতাবাসে বৈঠক করেছিলেন, যেখানে তিনি সরকারের জন্য পণ্য অর্জনের জন্য নির্দেশনা পেয়েছিলেন।
২০২২ সালে উত্তর কোরিয়ার দু’জন কর্মকর্তার কাছে যাওয়ার পরে, ওয়েন ২০২৩ সালে লং বিচ বন্দর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য আইটেম শিপিং শুরু করেছিলেন। মিথ্যা রফতানি ডকুমেন্টেশন জমা দেওয়ার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি এই চালানগুলি ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।
2023 সালে, ওয়েেন আগ্নেয়াস্ত্রযুক্ত কমপক্ষে তিনটি পাত্রে প্রেরণ করতে সক্ষম হন। টিইটি রিপোর্ট অনুসারে, উত্তর কোরিয়ার নামপোতে ফরোয়ার্ড করার আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে একটি চালান হংকং পৌঁছেছিল।
2024 সালের সেপ্টেম্বরে, ওয়েন উত্তর কোরিয়ায় প্রসবের জন্য প্রায় 9 মিমি গোলাবারুদটির প্রায় 60,000 রাউন্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। মোট, উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তারা তাদের সরকারের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ অধিগ্রহণের জন্য প্রায় 2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার স্থানান্তরিত করেছেন।
আগস্টের গোড়ার দিকে প্রসিকিউটরদের দ্বারা জমা দেওয়া একটি সাজা স্মারকলিপিতে ওয়েন উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে চীনের একটি ব্যাংক থেকে হংকংয়ের তহবিলগুলি নিয়ে এবং পরে তাদের গার্লফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে আর্থিক লেনদেনকে অস্পষ্ট করে তুলেছিল। টিইটি জানিয়েছে, ওয়েন পুনর্বিবেচনা এবং লক্ষ্য সনাক্তকরণের জন্য ডিজাইন করা একটি তাপীয় ইমেজিং সিস্টেমও পেতে চেয়েছিলেন, কোর্টের নথিতে বলা হয়েছে, ড্রোন, হেলিকপ্টার এবং বিভিন্ন বিমানের উপর মাউন্ট করতে সক্ষম, টেট জানিয়েছে।
অধিকন্তু, উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিরা অনুরোধ করেছিলেন যে ইউএস উত্স মার্কিন বেসামরিক বিমান ইঞ্জিনগুলি পিয়ংইয়াংয়ের সামরিক ড্রোন সক্ষমতা অগ্রগতির জন্য, প্রসিকিউটরদের মতে।
আদালতের নথিতে বর্ণিত হিসাবে ওয়েনকে দক্ষিণ কোরিয়ার উপর একটি সম্ভাব্য ‘আশ্চর্য হামলার জন্য’ উদ্দেশ্যে সামরিক ইউনিফর্ম সংগ্রহের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।
আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একবার বিবাদী উচ্চ স্তরের পরিশীলনের সাথে পরিচালিত হয়েছিল, তিনি যে জটিল অপরাধমূলক প্রকল্পটি তৈরি করেছিলেন এবং তার বেআইনী কার্যক্রম গোপন করতে তিনি যে অপারেশনাল সুরক্ষা ব্যবহার করেছিলেন তা প্রমাণ করে,’ আদালতের নথিতে বলা হয়েছে। টিইটি রিপোর্ট অনুসারে, প্রসিকিউটররা বিচারককে 63৩ মাসের কারাদণ্ডের কারাদণ্ড আরোপ করার আহ্বান জানান, তারপরে তিন বছরের তদারকি মুক্তি দেওয়া হয়েছে। (আনি)