মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ তাদের বাণিজ্য চুক্তির জন্য লিখিত কাঠামো জারি করে
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

স্যাম ম্যাকনিল, ডেভিড ম্যাকহাগ এবং ফাতিমা হুসেন

21 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত3 মিনিট পড়া

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন আলাপ করেছেন, স্কটল্যান্ডের ট্রাম্প টার্নবেরি গল্ফ কোর্সে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছানোর পরে, স্কটল্যান্ডের রবিবার, জুলাই 27, 2025।
ব্রাসেলস-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার তাদের বাণিজ্য চুক্তির একটি খালি-হাড়ের বিবরণ প্রকাশ করেছেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা ইউরোপীয় পণ্যগুলির 70% উপর কঠোর 15% আমদানি কর আরোপ করে, তবে তারা ওয়াইন এবং প্রফুল্লতা এবং ইস্পাত সহ ফাঁকা মূল ক্ষেত্রগুলি রেখে দেয় এবং ইঙ্গিত দেয় যে তাদের এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলির উপর আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

উভয় পক্ষই বলেছে যে বৃহস্পতিবার জনসমক্ষে প্রকাশিত নথিটি কেবল “একটি প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ যা অতিরিক্ত ক্ষেত্রগুলি কভার করার জন্য আরও প্রসারিত করা যেতে পারে।” তারা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিপক্ষীয় ব্যবসায়ের সম্পর্কের মধ্যে দুটি অর্থনীতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পণ্যগুলির সাথে লেনদেন করছে, যা বার্ষিক ট্রান্সটল্যান্টিক ব্যবসায় $ 2 ট্রিলিয়ন ডলার জড়িত।

3 1/2-পৃষ্ঠার পাঠ্য, যা একটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করে এবং আইনত বাধ্যতামূলক নয়, বাণিজ্য চুক্তির জন্য সাধারণ ফর্ম্যাটের সাথে বৈপরীত্য, যা কয়েকশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ হতে পারে এবং আইনী শক্তি বহন করতে পারে।

মূল বিধানগুলি হ’ল বেশিরভাগ ইইউ পণ্যগুলিতে 15% শুল্ক, মার্কিন গাড়িগুলির একটি শূন্য হার এবং ইইউতে রফতানি করা অন্যান্য শিল্প পণ্য এবং বিমান এবং বিমানের অংশগুলির জন্য 15% হারের ব্যতিক্রম, জেনেরিক ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদানগুলি, অন্যান্য খাতগুলির সাথে একে অপরের অর্থনীতির ক্রুশিয়ালদের জন্য যুক্ত করা যেতে পারে। ট্রাম্পের শুল্ক হামলার আগে থেকেই এই পণ্যগুলি কম শুল্কের মুখোমুখি হবে।

একটি পণ্য বিভাগ যা উচ্চতর শুল্ক থেকে বাদ দেওয়া হয়নি তা হ’ল ওয়াইন এবং প্রফুল্লতা, যা ১৯৯ 1997 সাল থেকে উভয় প্রান্তে শূন্য শুল্ক উপভোগ করেছিল। ইইউর প্রধান বাণিজ্য আলোচক মারোস সেফকোভিক বলেছিলেন যে ইইউ কর্মকর্তারা “এখনও” ছাড়টি জিততে পারেননি তবে ভবিষ্যতে আলোচনায় আশা করেছিলেন এবং যে “দরজা চিরতরে বন্ধ নয়”।

ইইউ ইস্পাত আমদানিগুলির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবগুলি, যা শুল্ক রেট কোটা হিসাবে পরিচিত, আরও আলোচনার জন্য মুলতুবি রেখে অমীমাংসিত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প তার শুল্কের wave েউ চালু করার আগে থেকেই উভয় পক্ষের শুল্ক স্তরের তুলনায় 15% শুল্ক অনেক বেশি, যখন তারা কম একক অঙ্কে গড় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কগুলি প্রদান করা হয় – হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যগুলি আমদানি করে, তাদের লাভ কমিয়ে দেয় বা নগদ রেজিস্টারে উচ্চতর দামের আকারে আমেরিকান গ্রাহকদের কাছে প্রেরণ করা হয়।

ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের উচ্চতর শুল্ক ও সমালোচনা ও সমালোচনা করে যে ব্যবসায়িক ও সদস্য সরকারগুলির কাছ থেকে হতাশার বিরুদ্ধে এই চুক্তি রক্ষা করতে হয়েছিল যে ইইউ খুব বেশি দিয়েছে। কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন ২ 27.৫% এর ইইউ গাড়িগুলিতে আরও উচ্চতর শুল্কের কাছ থেকে দ্রুত ত্রাণ প্রদান এবং আরও আলোচনার পথ খোলার জন্য এই চুক্তিটি বিক্রি করেছেন যা ১৫% শুল্ক থেকে আরও বেশি পণ্য বাদ দিতে পারে। এই চুক্তিতে বিধান করা হয়েছে যে গাড়িগুলিতে নিম্ন শুল্ক 1 আগস্ট থেকে প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে প্রয়োগ করবে যদি ইইউ ততক্ষণে চুক্তির অংশটি বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রবর্তন করতে পারে, যা ইইউ কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা করবেন।

“একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি, আমরা আমাদের সদস্য দেশ এবং শিল্পের জন্য বিতরণ করেছি এবং ট্রান্সটল্যান্টিক বাণিজ্যের সাথে স্পষ্টতা এবং সংহতি পুনরুদ্ধার করেছি,” ভন ডের লেইন বলেছিলেন। “এটি প্রক্রিয়াটির শেষ নয়।”

সেফকোভিক, যিনি এই অনুভূতিগুলি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, “বিকল্পটি ছিল আকাশের উচ্চ শুল্কের সাথে একটি বাণিজ্য যুদ্ধ … এটি আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। এটি স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে।”

এই চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ 750 বিলিয়ন ডলার কেনার জন্য এবং ইইউ সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ 600 বিলিয়ন বিনিয়োগের জন্য উভয় ক্ষেত্রেই এই অর্থটি বেসরকারী সংস্থাগুলি থেকে আসবে এবং সংস্থাগুলি কী ব্যয় করার পরিকল্পনা করছে সে সম্পর্কে ইউরোপীয় কমিশনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে এটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

– ম্যাকহাগ ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি এবং ওয়াশিংটন থেকে হুসেন থেকে অবদান রেখেছিলেন।

