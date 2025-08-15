You are Here
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এক্সপ্রেস পাকিস্তানের উত্তরে বৃষ্টির মৃত্যুর জন্য সমবেদনা জানায়
News

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এক্সপ্রেস পাকিস্তানের উত্তরে বৃষ্টির মৃত্যুর জন্য সমবেদনা জানায়



বাসিন্দারা একটি পতিত গাছের উপর একটি মোটরসাইকেল সরান যা আজকেস মুজাফফরাবাদে, 2025 সালের 15 ই আগস্টে ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যে রাস্তাটি অবরুদ্ধ করেছিল। - রয়টার্স
বাসিন্দারা একটি পতিত গাছের উপর একটি মোটরসাইকেল সরান যা আজকে মোজাফফরাবাদে ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যে রাস্তাটি অবরুদ্ধ করেছিল, ২০২৫ সালের ১৫ ই আগস্ট। – রয়টার্স

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স খাইবার পাখতুনখওয়া সহ উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলে মারাত্মক ফ্ল্যাশ বন্যার কারণে সৃষ্ট প্রাণহানির কারণে পাকিস্তানের সাথে সমবেদনা জানিয়েছে এবং সংহতি প্রকাশ করেছে।

গত ২৪ ঘন্টা ধরে উত্তর -পশ্চিম পাকিস্তানে মুষলধারে বৃষ্টিতে প্রায় ২০০ জন নিহত হয়েছিল, খারাপ আবহাওয়া শুক্রবার একটি উদ্ধার হেলিকপ্টারও নামিয়েছে।

মেঘ ফেটে, ফ্ল্যাশ বন্যা, বজ্রপাত এবং বিল্ডিং ধসে ভারী বৃষ্টির মধ্যে খাইবার পাখতুনখোয়ার পাহাড় এবং পর্বতমালায় প্রাণহানির সৃষ্টি হয়েছিল।

নিহতদের মধ্যে ১৮০ জন পর্বতমাল খাইবার পাখতুনখোয়ায় রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে এক বাসিন্দা এই দুর্যোগকে “ডুমসডে” এর সাথে তুলনা করেছিলেন।

প্রাদেশিক সরকার শনিবার শোকের একদিন ঘোষণা করেছে, কেপির মুখ্যমন্ত্রী গন্ডাপুর জানিয়েছেন।

“জাতীয় পতাকাটি প্রদেশ জুড়ে অর্ধ-মাস্টে উড়ে যাবে এবং শহীদদের পুরো রাষ্ট্রীয় সম্মানের সাথে বিশ্রাম দেওয়া হবে,” তার অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

পাকিস্তানের ব্রিটিশ হাই কমিশনার জেন মেরিয়ট বলেছেন যে পাকিস্তানের কিছু অংশ জুড়ে আরও বন্যার পরে জীবনযাত্রার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি দ্বারা তিনি “বিধ্বস্ত” হয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি সরকারী হেলিকপ্টার ত্রাণ অভিযানে নিযুক্ত কর্মীদের মৃত্যু সহ।

“আমার চিন্তাভাবনাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির সাথে রয়েছে। আমরা এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছি,” তিনি এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছিলেন।

মার্কিন চার্জ ডি’ফায়ারস নাটালি বাকের ট্র্যাজেডির প্রতি তার দুঃখকে কণ্ঠ দিয়েছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি “আজকের ফ্ল্যাশ বন্যার কারণে সৃষ্ট প্রাণ ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন”।

তিনি যে পরিবারগুলি তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছিলেন তাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা বাড়িয়ে তিনি আরও যোগ করেছেন: “এই কঠিন সময়ে আমার দল এবং আমি পাকিস্তানের মানুষের সাথে সংহতি পোষণ করেছি।”

পাকিস্তানের ফরাসী দূতাবাসও তার সমবেদনা প্রকাশ করেছিল, উল্লেখ করে যে এটি “খাইবার পাখতুনখওয়া এবং গিলগিত-বালতিস্তানের প্রাণহানির কারণে গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছিল যেখানে ধ্বংসাত্মক ফ্ল্যাশ বন্যা উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার ক্রু সহ মূল্যবান জীবন দাবি করেছে এবং অনেক অনুপস্থিত রেখে গেছে”।

দূতাবাস আরও যোগ করেছে: “আমাদের হৃদয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে পরিবারগুলির জন্য ভেঙে যায়।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।