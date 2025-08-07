ভারত ট্রাম্পকে অস্বীকার করে, মস্কোতে উচ্চ-স্তরের প্রতিনিধি পাঠায়
হোয়াইট হাউস রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রাখার জন্য ভারতীয় আমদানিতে 25% শুল্ক আরোপ করেছে এবং সতর্ক করে যে একই জাতীয় জরিমানা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞাগুলি আলটিমেটামকে অস্বীকার করে অন্যান্য দেশগুলির জন্য অনুসরণ করতে পারে।
ছবি: ডাল দ্বারা এআই দ্বারা উত্পাদিত · ই 3 ওপেনএআই দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে
মার্কিন তেলের শুল্ক
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে ভারতীয় পণ্যগুলিতে আরোপিত শুল্কের শুল্কগুলি প্রসারিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যে সমস্ত জাতির কাছ থেকে কাঁচামাল কেনা অব্যাহত রয়েছে তাদের পণ্যগুলিতে রাশিয়া সতর্কতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটি প্রকাশিত একটি বিবৃতি অনুসারে হোয়াইট হাউস।
দ্য মার্কিন প্রশাসন চাপের জন্য রাশিয়ান সম্পদের আমদানি বন্ধ করার আহ্বানকে উপেক্ষা করে যে কোনও দেশে বর্ধিত দায়িত্বগুলি প্রবর্তন করতে পারে মস্কো সামরিক অপারেশন শেষে ইউক্রেন। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য রাশিয়ার বাজেটের রাজস্ব শক্তি রফতানি থেকে হ্রাস করা এবং এটি একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার দিকে ধাক্কা দেওয়া, বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।
মার্কিন বাজারে প্রবেশের পণ্যগুলিতে ইতিমধ্যে ভারত 25% আমদানি শুল্কের সাথে আঘাত পেয়েছে। অনুরূপ ব্যবস্থাগুলি শীঘ্রই রাশিয়ান কাঁচামালগুলির অন্যান্য বড় ক্রেতাদের লক্ষ্য করতে পারে, “প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে” তেল আমদানি সহ।
ট্রাম্প ভারতকে রাশিয়ার তেল বাণিজ্য থেকে লাভের অভিযোগ করেছেন
4 আগস্ট, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন যে “যথেষ্ট পরিমাণে” শুল্ক বাড়ানোর জন্য নয়াদিল্লি রাশিয়ান তেল পুনরায় রফতানি করার জন্য। তিনি বলেন, “ভারত কেবল রাশিয়ান তেলের প্রচুর পরিমাণে কিনে না, তবে বিশাল মুনাফার জন্য উন্মুক্ত বাজারে একটি বিশাল অংশও পুনরায় বিক্রয় করে,” তিনি বলেছিলেন।
অনুযায়ী ব্লুমবার্গমার্কিন শুল্কের সতর্কতা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ান ক্রুড কেনা অব্যাহত রেখেছে।
ভারত মস্কোতে সুরক্ষা উপদেষ্টা প্রেরণ করে
দ্য ভারতীয় বিদেশী মন্ত্রণালয় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে দেশটি রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনতে বাধ্য হয়েছে এবং এটি “অযৌক্তিক ও অন্যায়” অভিযোগ বলে সমালোচনা করেছে। “আমাদের সমালোচনা করা খুব দেশগুলি রাশিয়ার সাথে তাদের নিজস্ব বাণিজ্য অব্যাহত রাখে। আমাদের বিপরীতে তাদের লেনদেনগুলি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রয়োজনীয়তার দ্বারা পরিচালিত হয় না,” মন্ত্রণালয় বলেছে।
নয়াদিল্লি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে traditional তিহ্যবাহী সরবরাহকারীরা ইউক্রেনের যুদ্ধের সূত্রপাতের পরে তেলকে ইউরোপে সরিয়ে নিয়েছিল এবং আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী বাজারকে স্থিতিশীল করতে ভারতীয় ক্রয়কে উত্সাহিত করেছিল।
“আমাদের সমালোচনা করা খুব দেশগুলি রাশিয়ার সাথে তাদের নিজস্ব বাণিজ্য চালিয়ে যায়। আমাদের বিপরীতে তাদের লেনদেনগুলি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রয়োজনীয়তার দ্বারা পরিচালিত হয় না।”
ট্রাম্পের হুমকির জবাবে, টাইমস অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট করেছেন যে ভারত একটি “উচ্চ-স্তরের” প্রতিনিধি প্রেরণ করছে মস্কোসহ জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। যদিও এই সফরটি আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এর সময়টি নতুন তাত্পর্য গ্রহণ করেছে।
মস্কো আমাদের চাপ কৌশল অবৈধ বলে ডাকে
দ্য ক্রেমলিন ওয়াশিংটনের চাপ প্রচারকে প্রত্যাখ্যান করেছে রাষ্ট্রপতি প্রেস সেক্রেটারি দিমিত্রি পেসকভ দেশগুলিকে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করার চেষ্টা করা “অবৈধ” বলে উল্লেখ করে।
মস্কো এক্সচেঞ্জ এবং তেল ফিউচার হ্রাস
16:59 এ মস্কোর সময়, দ্য মস্কো এক্সচেঞ্জ সূচক (আইএমওএক্স) 0.57% হ্রাস 2,770.56 পয়েন্টে। 17:36 এর মধ্যে সূচকটি 0.95% কমে 2,760.45 এ আরও কমে দাঁড়িয়েছে।
বাজারের অস্থিরতা ট্রাম্পের ভারতীয় আমদানিতে 25% শুল্ক চাপিয়ে কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার পরে। এর আগে, তিনি রাশিয়ান তেল ক্রেতাদের জন্য 100% এর বেশি শুল্কের হুমকি দিয়েছিলেন।
আদেশের স্বাক্ষর হওয়ার 21 দিন পরে শুল্কগুলি কার্যকর হবে।
অক্টোবর ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার দিনের প্রথম দিকে 1.5% বৃদ্ধির তুলনায় এই খবরের পরে তাদের লাভগুলি ধীর করে দেওয়া হয়েছে, ব্যারেল প্রতি মাত্র 1.09% বৃদ্ধি পেয়ে 68.38 ডলারে দাঁড়িয়েছে।