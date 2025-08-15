মার্কিন সরকার নতুন বিটকয়েন ক্রয় এখনও টেবিলে রয়েছে, বেসেন্ট বলেছেন

বিটকয়েন সম্প্রতি সর্বকালের সর্বোচ্চ $ 124,400 এর উচ্চতায় এসেছিল এবং এক বছর আগে থেকে 93% বেড়েছে। তবে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভক্তরা মনে করেন যে এটি আরও উচ্চতর হতে পারে এবং স্কট বেসেন্ট বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য মার্কিন সরকার কী পরিকল্পনা করেছিল সে সম্পর্কে বিরোধী সংকেত দেওয়ার পরে বৃহস্পতিবার এই লোকেরা আবেগের রোলারকোস্টারকে অনুভব করেছিল।
প্রাথমিকভাবে, বেসেন্ট বিটকয়েন ভক্তদের বৃহস্পতিবার সকালে হতাশ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন সরকারের তথাকথিত কৌশলগত বিটকয়েন রিজার্ভ, মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা প্রথম ঘোষিত, খুব শীঘ্রই নতুন কেনা বিটকয়েন দিয়ে স্টক করা হবে না।
তবে ট্রেজারি সেক্রেটারি দিনের পরের দিকে বিপরীতভাবে বিপরীত বলে মনে হয়েছিল, ক্রিপ্টো লোকদের কাছে মিশ্র সংকেত প্রেরণ করে যারা জানেন যে ট্রাম্প সরকার যদি কোনও ভাল কারণ ছাড়াই ডিজিটাল অর্থের একটি নৌকা-বোঝা কিনে তবে এটি সত্যিই দামের রসকে সহায়তা করবে।
স্কট বলে নতুন টাকা নেই
মারিয়া বার্তিরোমোর সাথে ফক্স বিজনেস সম্পর্কিত একটি সাক্ষাত্কারের সময় বেসেন্টকে সোনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং বিটকয়েন সম্পর্কে কথা বলার জন্য প্রবর্তিত, যা হোয়াইট হাউস যুক্তি দিয়েছিল ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
“আমরা একবিংশ শতাব্দীতে একটি বিটকয়েন কৌশলগত রিজার্ভে প্রবেশের জন্যও শুরু করেছি। আমরা এটি কিনব না, তবে আমরা বাজেয়াপ্ত সম্পদ ব্যবহার করব এবং এটি তৈরি করতে চলেছি We আমরা এটি বিক্রি বন্ধ করতে যাচ্ছি,” বেসেন্ট ড।
ট্রেজারি সেক্রেটারি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে সরকারের বিটকয়েন হোল্ডিংগুলি কোথাও ১৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ছিল, যা ক্রিপ্টো নিউজ আউটলেট হিসাবে আগের অনুমানের তুলনায় কম ২৩ বিলিয়ন ডলার কম ছিল প্রোটিয়া নোট।
ক্রিপ্টো পর্যবেক্ষকদের কাছে কেন এই বিষয়টির কোনও বিষয় হবে? কারণ অনেকে মার্চ মাসে ফিরে হতাশ হয়েছিলেন যখন দেখা গেল যে ক্রিপ্টোর একটি “কৌশলগত রিজার্ভ” সম্পর্কে গুজব অর্থ ছিল যে মার্কিন সরকার আসলে নতুন বিটকয়েন কিনবে না। মার্কিন বিচার বিভাগ প্রায়শই ফৌজদারি বিচারের সময় ক্রিপ্টোকে ধরে রাখে এবং সেই ক্রিপ্টো যেমন বিক্রি করে তা বিক্রি না করে ট্রাম্প সরকার এটিকে “রিজার্ভ” হিসাবে ধরে রাখার প্রস্তাব করেছিল।
স্কট রহস্যজনকভাবে ফ্লিপ
বৃহস্পতিবার সকালে বেসেন্টের মন্তব্যগুলি নিশ্চিত করেছে যে আসলে নতুন বিটকয়েন কেনার কোনও পরিকল্পনা নেই, এমন কিছু যা তিনি সম্ভবত অভিযোগ শুনেছিলেন। কারণ বিকেলে, বেসেন্ট একটি টুইট প্রেরণ এটি ফক্স ব্যবসায় সম্পর্কে যা বলেছিল তার বিরোধিতা বলে মনে হয়েছিল।
বেসেন্ট টুইট করেছেন, “অবশেষে ফেডারেল সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা বিটকয়েন হ’ল স্ট্র্যাটেজিক বিটকয়েন রিজার্ভের ভিত্তি হবে যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার মার্চের নির্বাহী আদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,” বেসেন্ট টুইট করেছেন। “এছাড়াও, ট্রেজারি রিজার্ভ সম্প্রসারণের জন্য আরও বিটকয়েন অর্জনের জন্য বাজেট-নিরপেক্ষ পথগুলি অন্বেষণ করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ‘বিশ্বের বিটকয়েন পরাশক্তি’ হিসাবে গড়ে তোলার রাষ্ট্রপতির প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
এর অর্থ কী?
“বাজেট-নিরপেক্ষ পথ” এর অর্থ কী? এটা অস্পষ্ট। তবে এটি আরও বিটকয়েনকে এমনভাবে অর্জনের দরজা বন্ধ করে না যা দাম বাড়িয়ে তুলবে, যা বিটকয়েনধারীদের কেবল যত্নশীল। বিটকয়েনকে একটি “রিজার্ভ” ধরে রাখা এটিকে আরও দুষ্প্রাপ্য হওয়ার বাইরে কোনও উদ্দেশ্য করে না, এইভাবে দাম বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে।
তবে ক্রিপ্টো ভাবেনদের জন্য স্বপ্নটি মার্কিন সরকার বিটকয়েনে আসল মার্কিন ডলার ইনজেকশনের জন্য, কৃত্রিমভাবে দামকে আরও বেশি স্ফীত করে এবং ক্রিপ্টো লিকুইটি পুলে এক ধরণের নিখরচায় অর্থের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ এর কোনওটিই আসল ডলার ছাড়া কাজ করে না। যখন সেগুলি শুকিয়ে যায়, আপনি ডিজিটাল আশা এবং স্বপ্নের চেয়ে কিছুটা বেশি রেখে গেছেন।
মার্কিন ডলার আক্ষরিক অর্থে মার্কিন সামরিক বাহিনী দ্বারা সমর্থিত। বিটকয়েন? এটি চিরকালের জন্য এগিয়ে যেতে এর দামে আপনার বিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত।