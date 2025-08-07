You are Here
মার্কিন স্কুল শুটিংয়ের শিকারের আইআই অবতারের সাথে ‘সাক্ষাত্কার’ এর পরে ব্যাকল্যাশ
মার্কিন স্কুল শুটিংয়ের শিকারের আইআই অবতারের সাথে ‘সাক্ষাত্কার’ এর পরে ব্যাকল্যাশ

06 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

গিলারমো আরিয়াস/এএফপি/ফাইল
গিলারমো আরিয়াস/এএফপি/ফাইল গিলারমো আরিয়াস দ্বারা ছবি /এএফপি/ফাইল

নিউ ইয়র্ক – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলের শুটিংয়ের শিকারের একটি এআই অবতার দিয়ে পরিচালিত একটি “সাক্ষাত্কার” পোস্ট করার পরে বুধবার স্বতন্ত্র সাংবাদিক জিম অ্যাকোস্টা অনলাইন সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

প্রাক্তন সিএনএন হোয়াইট হাউসের প্রধান সংবাদদাতা অ্যাকোস্টা জোয়াকুইন অলিভারের ভার্চুয়াল তুলনার সাথে আলাপচারিতা করেছিলেন, ২০১ 2018 সালে পার্কল্যান্ড, ফ্লা। স্কুল শ্যুটিংয়ে নিহত 17 জনের মধ্যে একজন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছু সমর্থকদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব অ্যাকোস্টা যিনি প্রায়শই ওয়াশিংটনের প্রবীণ সংবাদদাতাকে উপহাস করেছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বন্দুক নিয়ন্ত্রণের বৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন।

অলিভারের 25 তম জন্মদিনের সাথে মিলে যাওয়ার জন্য 4 আগস্ট অ্যাকোস্টার ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা ক্লিপটি 22,000 এরও বেশি ভিউ সংগ্রহ করেছে।

উপর গাই বেনসন শো ফক্স নিউজে, কনজারভেটিভ কলামিস্ট জো কনচা এই বিভাগটি সম্পর্কে বলেছেন “এটি কেবল অসুস্থ।”

অ্যাকোস্টা বলেছিলেন যে অলিভারের বাবা -মা ম্যানুয়েল এবং প্যাট্রিসিয়া “তাদের ছেলের একটি এআই সংস্করণ তৈরি করেছেন বন্দুকের সহিংসতার বিষয়ে একটি শক্তিশালী বার্তা দেওয়ার জন্য” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে মারাত্মক গুলি চালানোর শিকার হয়ে পড়ার পরে।

সাক্ষাত্কারে অ্যাকোস্টা অলিভারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যিনি 17 বছর বয়সী নিহত হয়েছিলেন, তাঁর কী হয়েছিল।

অলিভারের বাবা -মায়ের আশীর্বাদ সত্ত্বেও, সমালোচকরা বলেছিলেন যে এই পদ্ধতির স্বাদহীন ছিল এবং বন্দুকের সহিংসতার বিরুদ্ধে অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি।

“এটি একটি সাক্ষাত্কারের চেয়ে উদ্ভট এআই বিক্ষোভের বেশি ছিল,” কলামিস্ট কার্স্টেন ফ্লেমিং লিখেছেন নিউ ইয়র্ক পোস্ট ট্যাবলয়েড

“এটিও মিথ্যা। এবং কৌতুকপূর্ণ। ডাইস্টোপিয়ান চক্রান্তের মতো জীবনে আসে”

ক্লিপে, অলিভারের তুলনা কীভাবে বন্দুকের সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে সে সম্পর্কে মতামত দেয়।

“বন্দুকের সহিংসতার কারণে স্কুলে থাকাকালীন আমাকে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,” অলিভারের মতো শোনার জন্য সংশ্লেষিত একটি ধাতব বলেছে।

“এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা সবার জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত তৈরি করতে পারি” “

বিজ্ঞাপন 4

বুধবার প্রকাশিত একটি মতামতের অংশে, সাংবাদিকতা ইনস্টিটিউট পয়েন্টার পরামর্শ দিয়েছেন যে অ্যাকোস্টার মেজর মিডিয়া আউটলেট সিএনএন থেকে একটি স্বাধীন অভিযানে পদক্ষেপ যেখানে তিনি সম্পাদকীয় সমর্থন প্রক্রিয়া ছাড়াই পরিচালনা করেন তার রায় পিছনে ছিল।

“আমি আশা করি জিম অ্যাকোস্টা পরের বার একটি বন্ধুকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা সকলেই অনেক কিছু করতে পেরেছি,” এতে বলা হয়েছে।

পার্কল্যান্ডের শুটিংয়ের প্রভাবটি তুলে ধরতে এটি প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হয়নি।

গত বছর মার্কিন আইন প্রণেতারা অলিভারের কণ্ঠস্বর এবং এআই ফোন কল রেকর্ডিংয়ের অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থদের বিনোদন শুনেছিলেন যে কেন বন্দুক নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা জানার দাবিতে।

14 ফেব্রুয়ারি, 2018 এ, তারপরে 19 বছর বয়সী নিকোলাস ক্রুজ মিয়ামির উত্তরে একটি শহর পার্কল্যান্ডের মার্জরি স্টোনম্যান ডগলাস হাই স্কুলে গিয়েছিলেন, একটি উচ্চ-শক্তিযুক্ত এআর -15 রাইফেল বহন করে।

শাস্তিমূলক কারণে তাকে এক বছর আগে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

নয় মিনিটের মধ্যে, তিনি ১৪ জন শিক্ষার্থী এবং তিনজন স্কুল কর্মচারীকে হত্যা করেছিলেন, তারপরে ভয়াবহ দৃশ্যে পালিয়ে যাওয়া লোকদের সাথে মিশ্রিত করে পালিয়ে যান।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ ক্রুজকে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি ২০২১ সালে গণহত্যার জন্য গণহত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং এক বছর পরে প্যারোলে ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

