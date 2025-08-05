মার্কিন স্পিকার মাইক জনসন শিলোহের পশ্চিম তীর বন্দোবস্তে নেতানিয়াহুর সাথে ডাইনস করেছেন

প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তাঁর স্ত্রী সারা সোমবার সন্ধ্যায় শিলোহের পশ্চিম তীর বন্দোবস্তে মার্কিন হাউস স্পিকার মাইক জনসন এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ডাইন করেছিলেন, মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে।
ডিনারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি এবং তাঁর স্ত্রী, পাশাপাশি কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্য মাইকেল ম্যাককুল, ক্লাউডিয়া টেনি, মাইকেল ক্লাউড এবং নাথানিয়েল মুরান উপস্থিত ছিলেন। ইস্রায়েল গ্যাঞ্জ, যিনি ইয়েশা কাউন্সিলের পাশাপাশি পশ্চিম তীরে বিনয়ামিন আঞ্চলিক কাউন্সিলের নেতৃত্ব দেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন।
সোমবার আরিয়েল এবং শিলোহ ভ্রমণ করে জনসন হিসাবে এই রাতের খাবারটি ঘটেছিল, পশ্চিম তীরের বন্দোবস্ত দেখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক সিনিয়র কর্মকর্তা হয়েছিলেন। বিগত দশকগুলিতে, উভয় পক্ষের নেতারা দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বন্দোবস্তগুলিতে সফরকে নিষিদ্ধ হিসাবে দেখা হত।
তবে নেতানিয়াহুর সরকার ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাটিকে কথায় কথায় প্রত্যাখ্যান করেছে, এমনকি বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ যেমন সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বলেছে যে তারা একটিকে স্বীকৃতি দেবে। হাকাবি পশ্চিম তীরের জনবসতিগুলির দীর্ঘকালীন উকিল, জনসন সোমবার প্রতিধ্বনিত একটি ভঙ্গি।
আরিয়েল সফরের সময় জনসন বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের সরকার কর্তৃক সমর্থিত পশ্চিম তীরের বাইবেলের নাম ব্যবহার করে “জুডিয়া এবং সামেরিয়ার পর্বতমালা” ইহুদিদের “ডানদিকে” অন্তর্ভুক্ত।
“এই জমির প্রতিটি কোণ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের বিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং তাই আমাদের পক্ষে তাত্পর্যটি দুর্দান্ত … আমরা আপনার পক্ষে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছি,” জনসন বলেছেন, আরিয়েল বন্দোবস্তের পৌর কর্তৃপক্ষের এক বিবৃতি অনুসারে।
অ্যাক্সিওসের মতে, ডিনারে রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা ইস্রায়েলের কাছে একটি বেসরকারী, পূর্বে অঘোষিত ভ্রমণে এসেছিলেন, হিদার জনস্টন দ্বারা আয়োজিত, ইউএস ইস্রায়েল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা, যা এর মূল মূল্যকে “জুডো-খ্রিস্টান heritage তিহ্য এবং ইসরেলের historical তিহাসিক ও বাইবেলের তাত্পর্য হিসাবে বর্ণনা করে।”
একটি ফেসবুক পোস্ট মঙ্গলবার, গ্যাঞ্জ জনসনের এই সফরকে “এমন একটি পদক্ষেপ যা বন্দোবস্তের জন্য এবং এই অঞ্চলে ইহুদিদের historical তিহাসিক এবং জাতীয় সংযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য সমর্থন দেখায়।” তিনি লিখেছেন যে তিনি জনসনকে এই অঞ্চলটিকে সংযুক্ত করার জন্য ইস্রায়েলের জন্য একটি প্রস্তাব দেখিয়েছিলেন।
এই অনুষ্ঠানেও দিতসা বা আভিনাতানের মা বা, যিনি হামাস দ্বারা October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে অপহরণ করেছিলেন, আক্রমণ করেছিলেন এবং বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। অনুষ্ঠানের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।
বা জিম্মি পরিবারগুলির মধ্যে একটি আদর্শিক সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত যা তাদের প্রিয়জনদের আলোচনার পরিবর্তে সামরিক চাপের মাধ্যমে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। তিনি হামাসে খুব নরম হওয়ার জন্য সামরিক নেতাদের সমালোচনা করেছেন।