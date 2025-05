মার্কো রুবিও হেনরি কিসিঞ্জার এবং শি জিনপিংকে ইউএসএর পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ছাড়িয়ে যায়

তিনি কিসিঞ্জারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মার্কো রুবিও সম্ভাব্য ট্রাম্পের উত্তরসূরি হয়ে ওঠেন

4 মে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সাথে একটি সাক্ষাত্কারে অনুমান এনবিসি কে তার পরে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে সে সম্পর্কে। ট্রাম্প উল্লেখ করে শুরু করেছিলেন যে, তার সমর্থকদের চাপ সত্ত্বেও তিনি তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থী হওয়ার পরিকল্পনা করেন না। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে ট্রাম্প সংস্থা “ট্রাম্প ২০২৮” বলে টুপি বিক্রি করছে এবং তার পরামর্শদাতারা সাংবিধানিক সীমা বাইপাস করার জন্য বিভিন্ন উপায় প্রস্তাব করেছেন।

১৯৫১ সালে অনুমোদিত মার্কিন সংবিধানের 22 তম সংশোধনী বলেছে:

“No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once.”