মার্ক, আরেগবেসোলা উত্থিত এডিসির চেয়ারম্যান, আতিকু-ওবি কোয়ালিশন হিসাবে সেক্রেটারি দত্তক গ্রহণ করছেন

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর, সিনেটর ডেভিড মার্ক, প্রাক্তন আনামব্রা রাজ্যের গভর্নর পিটার ওবি এবং কাদুনা রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর নাসির এল-রুফাই সমন্বিত একটি নতুন রাজনৈতিক জোট আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) এর রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছেন।

পার্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তনের অংশ হিসাবে, প্রাক্তন সিনেটের রাষ্ট্রপতি ডেভিড মার্ক জাতীয় চেয়ারম্যান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ওসুন রাজ্যের দুই-মেয়াদী গভর্নর ওগবেনী রাউফ আরগবেসোলা এডিসির নতুন জাতীয় সচিব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

মঙ্গলবার আবুজাতে দলীয় স্টেকহোল্ডার এবং জোটের নেতাদের একটি উচ্চ-স্তরের বৈঠকের সময় এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

তার গ্রহণযোগ্যতার বক্তৃতায়, আরগবেসোলা জরুরীতা এবং সংস্কারের একটি সুরকে আঘাত করেছিল এবং আদর্শ এবং জনসেবার মূল-মূল্যবোধ-চালিত রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিল।

“এটি গভীর নম্রতা, গভীর কর্তব্য এবং আমাদের জনগণ, জাতি, জাতি এবং দলের জন্য অটল আশা নিয়ে যা আমি আমাদের গ্রেট পার্টির জাতীয় সচিব হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্টকে গ্রহণ করি,” আরেগবেসোলা ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি দলীয় নেতৃত্ব এবং জোটের সদস্যদের তাঁর প্রতি তাদের আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তবে জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর আনুগত্য জনগণ এবং জবাবদিহি প্রশাসনের আদর্শের সাথেই থাকবে।

“একটি রাজনৈতিক দল সুবিধাবাদের জন্য প্ল্যাটফর্ম নয়। এটি কয়েকজনের পক্ষে ক্ষমতার জন্য নিছক বাহন নয়, বা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য কোনও সরঞ্জাম নয়,” তিনি বলেছিলেন। “একটি রাজনৈতিক দল, তার সত্যবাদী আকারে, একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান – মূল্যবোধগুলিতে নির্মিত, আদর্শ দ্বারা পরিচালিত এবং এটি যে লোকদের সেবা করতে চায় তাদের কাছে দায়বদ্ধ।”

প্রভাবশালী দলগুলির মধ্যে আদর্শিক স্পষ্টতার অভাবকে শোক করে আরগবেসোলা নাইজেরিয়ার বিদ্যমান রাজনৈতিক দলীয় সংস্কৃতির সমালোচনা থেকে বিরত ছিলেন না।

“আমাদের রাজনৈতিক আড়াআড়ি এমন দলগুলির দ্বারা জর্জরিত রয়েছে যার আদর্শিক গভীরতার অভাব রয়েছে। তারা খালি শেল – মার্জিং এবং বিভাজন, নীতি বা নীতিমালার চেয়ে বেশি নয়, ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের চেয়ে বেশি। জনগণের প্রতি খুব কমই বিবেচনা করা হয় না এবং দেশের জন্যও কম।”

Historical তিহাসিক মুক্তি আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা অঙ্কন করে, আরগবেসোলা দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস (এএনসি) কে জনগণের কেন্দ্রিক, আদর্শ-ভিত্তিক দল কী অর্জন করতে পারে তার উদাহরণ হিসাবে ইঙ্গিত করেছিলেন।

“এএনসি নিখুঁত নয়, তবে এটি কোনও কিছুর পক্ষে দাঁড়িয়েছে It

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা, আরেগবেসোলা এডিসিকে একটি আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা এবং নির্বাচনী চক্রের বাইরে পরিষেবা সরবরাহকে গ্রহণ করে।

“আমাদের অবশ্যই এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে যেখানে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কেবল প্রচার করা হয় না তবে অনুশীলন করা হয় … যেখানে যুবক, মহিলা এবং প্রান্তিকদের প্রতীকী অন্তর্ভুক্তি নয়, সত্যিকারের কণ্ঠ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে তাঁর নেতৃত্বে, এডিসি ন্যায্য ও স্বচ্ছ আন্তঃ দলীয় প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করবে, ওয়ার্ড থেকে জাতীয় পর্যায়ে সমস্ত দলীয় কাঠামোকে ক্ষমতায়িত করবে এবং সমালোচনামূলক আগ্রহী গোষ্ঠীগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসিত ডানা তৈরি করবে-শিক্ষকদের, শ্রমিক, কৃষক, পেশাদার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য।

তিনি আরও বলেন, দলটি দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, চিলি এবং কেনিয়ার মতো দেশগুলি থেকে আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন গ্রহণ করবে।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, “আমরা কী কাজ করে তা অধ্যয়ন করব এবং আমাদের স্থানীয় বাস্তবতার সাথে খাপ খায়।

আরগবেসোলা অবশ্য সতর্ক করেছিলেন, “এটি কোনও সহজ কাজ নয় It এটি সময় নেবে It এটি ত্যাগ দাবি করবে But তবে এটি করা যেতে পারে।

“আমাকে জবাবদিহি করুন। আমি যখন বিপথগামী হই তখন আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাই। এবং আমাদের দলটি পুনর্নির্মাণ করতে, এর আত্মাকে পুনরুদ্ধার করতে এবং রাজনীতিটিকে তার যথাযথ জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এই যাত্রা শুরু করার সাথে সাথে আমার সাথে দাঁড়াতে – জনগণের সেবা হিসাবে।”

শক্তিশালী জোটের দ্বারা এডিসি গ্রহণ-পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি), লেবার পার্টি (এলপি), এবং অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি)-এর সিগন্যালসকে ‘তৃতীয়-বাহিনী বিবর্তন বলা হচ্ছে যা বর্তমান দ্বি-পক্ষের আধিপত্যকে ব্যাহত করতে পারে বলে পরিচিতি।

আরগবেসোলা এখনও ক্ষমতাসীন এপিসির সদস্য। আতিকুও পিডিপির সদস্য এবং পিটার ওবি লেবার পার্টির সদস্য।