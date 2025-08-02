মার্ক মারন 16 বছর পরে জনপ্রিয় ‘ডাব্লুটিএফ’ পডকাস্টের অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
স্ট্যান্ড-আপ কৌতুক অভিনেতা এবং পডকাস্ট হোস্ট মার্ক মারন বৃহস্পতিবার সিএনএনকে বলেছেন যে তিনি কেন তাঁর জনপ্রিয় পডকাস্ট অবসর নিচ্ছেন।
মার্ন, একজন স্পষ্টবাদী উদারপন্থী এবং “ডাব্লুটিএফ সহ মার্ক মারন” পডকাস্টের হোস্ট, সিএনএন অ্যাঙ্কর জন বারম্যান এবং কেট বোল্ডুয়ানকে বলেছেন যে তিনি কেবল মাঝারিটির উপরে রয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে পডকাস্টের স্থানটি ওভারস্যাচুরেটেড হয়ে গেছে এবং এর নেতিবাচক প্রান্ত রয়েছে।
“আমি ক্লিকবাইট এবং আবর্জনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কথোপকথনের তাড়া করতে চাই না। আপনি জানেন, আমি আঁকতে চাই না,” মারন বলেছিলেন।
“এবং এখন আপনি যখনই 100% নিশ্চিত হন যে পডকাস্টগুলি আমেরিকান নির্বাচন এবং মানবজাতির ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন আপনি ঠিক তখনই বেরিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক? তাই সবাই যখন আপনার কাছে আসে ঠিক তখনই কেন বেরোন?” বার্মান জিজ্ঞাসা করলেন।
মারন, যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি 16 বছর পরে জুনে তার পডকাস্ট অবসর নিচ্ছেন, তিনি অ্যাঙ্করকে বলেছিলেন যে তিনি কখনও এই শোটি রাজনীতি সম্পর্কে হওয়ার ইচ্ছা করেননি এবং অনুভব করেছিলেন যে এটি তার পথ চালিয়েছে।
“এবং আমরা সত্যিই রাজনীতি না করা এবং কেবল প্রোফাইল এবং ধরণের স্পষ্ট কথোপকথন না করা বেছে নিয়েছি,” তিনি কীভাবে মূলত শোটি স্থাপন করেছিলেন তা বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন। “এবং আমরা অডিও ছিলাম, এবং আমরা অডিও ছিলাম কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে এটি সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আপনি জানেন, ফর্ম।”
তিনি অবিরত বলেছিলেন যে শোটি কতটা সামগ্রী তৈরি করেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট এবং তিনি ঘটনাস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন আরও অনেক পডকাস্টার নিয়ে বেরিয়ে আসতে চান।
“এবং এও, যদি আমরা থামি এবং এই মুহুর্তে, আপনি জানেন, আমাদের নিজের একটি কাজ রয়েছে যা নিজস্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে And
মারন যোগ করেছেন, “আমরা যা করতে পেরেছি তা করেছি It
বোলডুয়ান আজ পডকাস্টিং সম্পর্কে কী ভাবছেন তা জিজ্ঞাসা করে অনুসরণ করেছিলেন। মারন জবাব দিয়ে বলেছিল যে এটি অনেক পডকাস্টারকে তাদের নিজস্ব “ছোট্ট শোবসিনেস সাম্রাজ্য” স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে এবং মানুষকে তাদের “মন্দ” এর জন্য ব্যবহার করার স্বাধীনতা দিয়েছে।
“সুতরাং, আমি বলতে চাইছি যে কোনও মাধ্যমের মতো এটি খারাপ বা মন্দের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং, আমি বলতে চাইছি, আপনি জানেন, আপনি কী করতে যাচ্ছেন? তবে মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপটি যেভাবে কাজ করছে তা এটিই” “
মারন যোগ করেছেন, “দেখুন, কিছু উপায়ে এটির জন্য সাংস্কৃতিক মারাত্মকতা রয়েছে এবং – তবে কিছু ক্ষেত্রে লোকেরা সত্যই আকর্ষণীয় জিনিস করছে” “
যদিও মারন এই “সাংস্কৃতিক মারাত্মকতা” কী তা নির্দিষ্ট করে নি, অতীতে তিনি পডকাস্টারদের ডেকেছিলেন যারা ডানপন্থী কারণ এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন।
পডকাস্ট হোস্ট জো রোগান ২০২৪ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে তার শোতে ট্রাম্পের তিন দিন পরে, মারন একটি ব্লগ পোস্ট ভাগ করেছেন এতে তিনি লিখেছিলেন, “জনপ্রিয় পডকাস্টগুলি বহু বছর আগে উপজাতি ও বিভাজনমূলক হয়ে উঠেছে। এখন তারা নতুন গণতন্ত্রবিরোধী সরকারের অধীনে মিডিয়া অভিজাতদের অংশ হওয়ার অবস্থানে থাকতে পারে।”
মার্ক মারনের প্রতিনিধিরা তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেননি।