মার্ভেলের ধ্বংসের অবহেলিত মূর্ত প্রতীক

প্রতিটি হাল্ক ফ্যান তার বিকল্প ব্যক্তিত্ব, ‘দ্য গ্রে হাল্ক’, পাশাপাশি থান্ডারবোল্ট রস ‘আধা-ভিলেনাস লাল হাল্ক সম্পর্কে জানেন। বেশিরভাগই এনিগমা ফোর্স-ইনফিউজড ব্লু হাল্ক এবং অল্ট-ইউনিভার্সি কমলা হাল্কের কথা শুনেছেন। যাইহোক, একটি হাল্ক যা খুব কমই উল্লেখ করা হয় তা হ’ল নুল, ব্ল্যাক হাল্ক, যদিও সবুজ গোলিয়াত ভোটাধিকার বোঝার মূল চাবিকাঠি।
ব্রুস ব্যানারের হাল্ক তার মুঠির সাথে জিনিসগুলি ভাঙার জন্য পরিচিত, ব্ল্যাক হাল্ক কেবল বিদ্যমান দ্বারা প্রতিটি স্তরে বাস্তবতা ভেঙে দেয় …
অংশ হিসাবে পরিচয় নিজেই ভয় ইভেন্ট, নুল একটি প্রাচীন আসগার্ডিয়ান রাক্ষস যা ‘ওয়ার্ল্ডস অফ ব্রেকার’ নামে পরিচিত, ওডিন দ্বারা বাস্তবের বাইরে নিষিদ্ধ। কমিক ইভেন্টের সময়, হাল্ক নলের আত্মাযুক্ত একটি হাতুড়ি তুলে নিয়েছিল এবং দানব দ্বারা ধারণ করে, এটি মহাকাব্য ধ্বংসের শক্তি হয়ে ওঠে।
তবে এর ঘটনা অনুসরণ করে নিজেই ভয়হাল্ক তার হাতুড়িটি ধ্বংস করার পরে নুল পালিয়ে যায়, উপ-মেরিনার ক্রিস্টেনস কী নামোর আসল প্রকৃতি প্রকাশ করে “দ্য ব্ল্যাক হাল্ক।” (নুলকে ভেনম চরিত্রের নাল, ওরফে দ্য কিং ইন ব্ল্যাকের জন্য ভুল করা উচিত নয়, যদিও মহাজাগতিক শূন্যতার সাথে তাদের সংযোগ দেওয়া হয়েছে, এটি হয় সম্ভব তারা একই বৃহত্তর রূপের মন্দের বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যা অ্যান্টি-অল হিসাবে পরিচিত))
ব্ল্যাক হাল্ক চূড়ান্ত ধ্বংসকারী
তার এনট্রপি শক্তি ভয়ঙ্কর
ম্যাট ভগ্নাংশ এবং টেরি ডডসনের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত ডিফেন্ডার্স ভলিউম 4ভক্তরা অবশেষে নুলের আসল ফর্ম এবং শক্তিগুলি দেখতে পান। কমিক ব্যাখ্যা করে যে কেবল দৈত্য হওয়ার পরিবর্তে নুল হ’ল এনট্রপির মূর্ত প্রতীক, উল্লেখ করে “তাঁর সত্তা একটি ধ্বংসাত্মক কাজ।” যদিও ব্ল্যাক হাল্ক ‘হাল্ক’ নামের পরামর্শ অনুসারে ততই দৃ strong ় এবং অদম্য, তার অনন্য শক্তিগুলি আরও বেশি বিরক্তিকর।
যে কোনও কিছু কালো হাল্ক ছিন্নভিন্ন এবং বিরতি স্পর্শ করে, তা কংক্রিট বা লাল শে-হাল্কের অবিচ্ছেদ্য ত্বক হোক। একই সময়ে, পৃথিবী -616 এ নুলের উপস্থিতি বাস্তবতা নিজেই অস্থিতিশীল করে তোলে। দীর্ঘতর নুল তার সত্য আকারে বিদ্যমান, আরও অন্যান্য মাত্রা পৃথিবীতে ভেঙে যেতে পারে, যা বেশ কয়েকটি অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটায়। একই সময়ে, অসুস্থতাগুলি আরও খারাপ হয়ে যায় এবং প্রযুক্তি ব্যর্থ হতে শুরু করে, যখন ব্ল্যাক হাল্কের আশেপাশের যে কেউ শারীরিকভাবে ভেঙে যেতে শুরু করে, অব্যক্ত ব্যথা তাদের দেহটি ছড়িয়ে দেয়।
ব্রুস ব্যানার হাল্ক তার মুঠির সাথে জিনিস ভাঙার জন্য পরিচিত, ব্ল্যাক হাল্ক কেবল বিদ্যমান দ্বারা প্রতিটি স্তরে বাস্তবতা ভেঙে দেয়, দুর্যোগের একটি তুষারপাতের কারণ হয় (পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহ জুড়ে চার্জ করে, তার পথে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেয়))
ব্ল্যাক হাল্কের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ’ল কনকর্ডেন্স ইঞ্জিনটি ধ্বংস করা – একটি শক্তিশালী নিদর্শন যা মাল্টিভার্সের মধ্যে পৃথিবী -616 কে নোঙ্গর করে। যদি এটি সফল হয়, পৃথিবী -616 ভেঙে পড়ত, সম্ভাব্যভাবে একটি চেইন প্রতিক্রিয়া শুরু করে যা মাল্টিভার্সকে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলেছিল, এটি দেখায় যে কালো হাল্কটি সত্যই কতটা বিপজ্জনক।
নুলের উপস্থিতি না জেনে ভক্তদের ক্ষমা করা যেতে পারে, তবে এই স্বল্প-কালীন খলনায়ক নিজেই হাল্কের নিখুঁত ভাষ্য হিসাবে শেষ হয়েছিল।
হাল্ক ধাক্কা খায়, তবে এটি এতটা সহজ নয়
কিছু জিনিস ধ্বংস করা উচিত
শেষ পর্যন্ত, নুল খুব বেশি মার্ভেল কমিকসে উপস্থিত হয়নি, এবং ভক্তরা হাল্কের অধিকারী হওয়ার বাইরে এটি বিদ্যমান না জেনে ক্ষমা করা যেতে পারে নিজেই ভয়। যাইহোক, এই স্বল্প-কালীন ভিলেন হুল্কের উপর নিখুঁত মন্তব্য হিসাবে শেষ করেছিলেন, চরিত্রটি চালু হওয়ার পর থেকে তাঁর লরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিকাশ স্থাপন করেছিলেন।
1962 সাল থেকে হাল্ক ধ্বংসের কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে – এমনকি তার ক্যাচফ্রেজও “হাল্ক স্ম্যাশ!” ব্ল্যাক হাল্ক সেই থিমটি নিয়েছিল এবং এটিকে সবচেয়ে বড় ক্যানভাসে প্রয়োগ করেছিল, নুলকে ধ্বংসের মূর্ত আকারে পরিণত করে এবং এইভাবে হাল্কের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতপক্ষে, নুল মূলত ব্রুস ব্যানার কীভাবে হাল্ককে দেখেন – ধ্বংসের একটি বিশৃঙ্খল শক্তি যা অবশ্যই কোনও মূল্যে বন্ধ করতে হবে।
যাইহোক, কেবল বিদ্যমান দ্বারা, নুল এটিকে পরিষ্কার করে দেয় যে হাল্ক আসলে কীভাবে আলাদা। নুল ধ্বংস সবকিছুসম্পূর্ণ বিস্মৃত একটি বর্ণিত শেষ সঙ্গে। বিপরীতে, হাল্কের ধ্বংস লক্ষ্য করা হয়েছে। তার ভয়াবহ চেহারা এবং কাতর ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও হাল্ক হয় একজন নায়ক, এবং যখন তিনি কোনও কিছু ছিন্ন করেন, এটি সাধারণত এমন কিছু যা বিশ্বকে আরও খারাপ জায়গা করে তোলে।
এই ধারণাটি আল ইউইং এবং জো বেনেটের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছিল অমর হাল্কযেখানে (শয়তান হাল্ক ব্যক্তিত্ব হিসাবে), হাল্ক ‘বিশ্বকে ধ্বংস করার’ জন্য তাঁর নতুন মিশন প্রকাশ করেছেন। যাইহোক, হাল্ক পরে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি সত্যই যা চান তা বিশ্বকে ধ্বংস করা এটি বর্তমানে যেমনআরও ভাল কিছু জন্য উপায় সাফ করা। হাল্কের ধ্বংস শেষ পর্যন্ত ভালোর জন্য একটি মৌলিক শক্তি – এমন কিছু যা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে যায় তবে এখনও এটি উপকারী।
প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে ধ্বংসের এই ধারণাটি হাল্ক পৌরাণিক কাহিনী আনলক করার মূল চাবিকাঠি, অনেক স্তরের চরিত্রের উদ্দেশ্যকে nding ণ দেওয়া এবং কেন তিনি অসম্ভব প্রাণীদের জগতে এমনকি ধ্রুবক বহিরাগত। ব্রুস ব্যানারের হাল্কের বিপরীতে দ্য ব্ল্যাক হাল্কের অস্তিত্ব প্রকাশ করে যে এটি সর্বোত্তম, দ্য হাল্ক ফ্র্যাঞ্চাইজি ধ্বংস সম্পর্কে নয় – এটি সম্পর্কে কি ধ্বংস হয় এবং কেন।
ওয়ান-বেলো-অল ছিল নুলের নিখুঁত ফলোআপ
হাল্কের বড় খারাপ God শ্বরের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি
অমর হাল্ক ডেভিল হাল্কের উদ্দেশ্যগুলি অন্বেষণ করে থামে না। একসাথে বাইন্ডিং হাল্ক লোর, সিরিজটি ওয়ান-বেলো-অলকে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই প্রবীণ ঘৃণা বাস্তবতার নীচে নরকের মতো রাজ্যে বিদ্যমান, কেবল মহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্সকে ধ্বংস করার জন্য নয়, সৃষ্টির চিরন্তন চক্রকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য। এর চূড়ান্ত মোড়, অমর হাল্ক প্রকাশ করে যে ওয়ান-বেলো-অলরা হ’ল মার্ভেলের সর্বোচ্চ সত্তার একটি বিকল্প ব্যক্তিত্ব, এক-অবভ-অল-মূলত God’s শ্বরের হাল্ক।
মধ্যে অমর হাল্কওয়ান-বেলো-অল এর উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কারণ সত্তা তার বাইরে সমস্ত কিছুর জন্য তার স্থায়ী অপছন্দ এবং বিদ্বেষ বর্ণনা করে। ওয়ান-বেলো-অলরা মাল্টিভার্সে একা থাকতে চায়, জীবন বা চিন্তার অন্য কোনও রূপ দ্বারা উদ্বেগহীন। এটি হিংসা, বিদ্বেষ এবং সলিসিজম থেকে ধ্বংস করে দেয়, আবারও হাল্কের ক্ষতিকারক ধ্বংসের বিপরীতে যা ক্ষতিকারক।
মার্ভেল সম্প্রতি নুলের অস্ত্র ফিরিয়ে এনেছে, পরামর্শ দিয়েছিল যে আমরা শীঘ্রই আবার কালো হাল্কটি দেখতে পাব।
এউইং মার্ভেল ইউনিভার্সের এই গভীর লোরটি আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছিল ডিফেন্ডার #5 (জাভিয়ের রদ্রিগেজের সাথে), প্রকাশ করেছেন যে মাল্টিভিরের প্রথম দিকের রূপে, বাস্তবতা কেবল বীরত্বপূর্ণ লাইফব্রিঞ্জার এবং নির্লজ্জ বিরোধী সবার মধ্যে লড়াইয়ের মঞ্চস্থ ক্ষেত্র ছিল। এই গভীর ডাইভটি পরামর্শ দেয় যে মার্ভেলের বাস্তবতার কেন্দ্রবিন্দুতে ভাল এবং মন্দের মধ্যে একটি যুদ্ধ যা ‘বনাম কিছুই নয়’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
মার্ভেলের কসমোসের কেন্দ্রস্থলে এই ‘বড় ধারণা’ হাল্ককে আরও মর্মান্তিক ব্যক্তিত্ব করে তোলে। ‘লাইফ বনাম ধ্বংস’ ধারণার উপর নির্মিত একটি মাল্টিভার্সে, হাল্কের জীবনের পক্ষে ধ্বংস করার অযোগ্য কাজ রয়েছে – একটি অ্যান্টিহিরো জীবন ও সৃষ্টির কম কলঙ্কিত চ্যাম্পিয়নদের দ্বারা ঘৃণিত হওয়ার নিয়ত, তবে এখনও প্রয়োজনীয়।
যদিও এউইং সাম্প্রতিক কমিকগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যটির বেশিরভাগ আকার ধারণ করেছে, নুল দ্য ব্ল্যাক হাল্ক হাল্কের বীরত্বপূর্ণ ধ্বংস এবং বাস্তবের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যটি সেট আপ করেছে ক্ষতিকারক কয়েক বছর আগে ধ্বংস। এখন, এমন লক্ষণ রয়েছে যে এই প্রভাবশালী ভিলেনের সাথে মার্ভেল করা হয়নি …
কালো হাল্ক এখনও ফিরে আসতে পারে
নুল সম্প্রতি অদ্ভুত উপায়ে মার্ভেল লোর পুনরায় প্রবেশ করেছে
ডিফেন্ডার একটি বিভ্রান্তিকর কমিক, বেশিরভাগ আখ্যানটি একটি বিকল্প টাইমলাইনে সংঘটিত হয় যা শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুছে দেয়। এ কারণে, ভক্তরা নিশ্চিত নন যে নুল বর্তমানে কোথায় আছেন, প্রচলিত তত্ত্বটি হ’ল তিনি কনকর্ডেন্স ইঞ্জিনের প্রটেক্টর দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন। যাইহোক, মার্ভেল ভিলেনরা অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট ফলস ভোগ করেছেন এবং এখনও ফিরে এসেছেন।
প্রকৃতপক্ষে, নুল সম্প্রতি একটি অদ্ভুত উপায়ে মার্ভেল লোর পুনরায় প্রবেশ করেছে। বর্তমান রান অ্যাভেঞ্জার্স (জেদ ম্যাকে এবং ফ্রান্সিসকো মর্টারিনো থেকে) দ্য টোবলাইট কোর্ট নামে পরিচিত নায়কদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল চালু করেছে। একজন সদস্য – জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড আসগার্ডিয়ান গ্যালিহাট – অজানা উপায়ে অস্ত্রটি অর্জন করে নুলের হাতুড়িটি পরিচালনা করে।
বর্তমানে, দেখে মনে হচ্ছে না যে নুল গ্যালিহাটের অধিকারী, যদিও তিনি স্পষ্টতই তাঁর শক্তির প্রতিধ্বনি আঁকছেন। আশা করি, এই পুনঃপ্রবর্তন আবার কালো হাল্কের দিকে নিয়ে যায়, কারণ এখনও একটি রয়েছে অনেক এটি এমন থিম্যাটিক জটিল ভিলেনের সাথে করা যেতে পারে – যিনি কেবল এটির মধ্যে বিদ্যমান দ্বারা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়।
কালো হাল্কটি প্রায়শই বিকল্প বর্ণের হাল্কসের মিশ্রণে ভুলে যায়, তবে ধ্বংসের জীবন্ত মূর্ত প্রতীক ব্রুস ব্যানারের অন্যান্য স্ব-এর অন্যতম আকর্ষণীয় অন্ধকার প্রতিচ্ছবি, এটি সংজ্ঞায়িত করার ধারণাগুলি প্রবর্তন করে হাল্ক এর পর বছরগুলিতে লোর।