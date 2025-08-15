মালিয়া ওবামার বয়ফ্রেন্ড টাইমলাইন: কয়েক বছর ধরে তিনি কার তারিখ করেছেন?

মালিয়া ওবামার বয়ফ্রেন্ড টাইমলাইন তার ব্যক্তিগত জীবনে একটি বিরল ঝলক দেয়। যদিও তিনি বেশিরভাগই তার সম্পর্কগুলিকে স্পটলাইটের বাইরে রেখেছেন, কয়েক বছর ধরে, তিনি রোম্যান্টিকভাবে তাকে সহ কয়েকজন পুরুষের সাথে যুক্ত ছিলেন হার্ভার্ডের সহপাঠী ররি ফার্কোহারসন এবং সংগীত প্রযোজক দওয়িত একলুন্ড।
বিষয়বস্তু সারণী
কী টেকওয়েস
- 2025 হিসাবে, মালিয়া ওবামা হলেন খবরে একক।
- তিনি হার্ভার্ডের সহপাঠী ররি ফারুকারসনকে তারিখ দিয়েছিলেন 2017 থেকে 2022।
- 2022 সালে, তিনি যুক্ত ছিলেন সংগীত প্রযোজক দাভিত একলুন্ড।
- তাকে রেপার সহ অন্যান্য পুরুষদের সাথেও চিহ্নিত করা হয়েছে আমিন এবং ফটোগ্রাফার অ্যাকিলিয়াস আম্বাতজিডিস।
প্রোফাইল সংক্ষিপ্তসার
|পুরো নাম
|মালিয়া আন ওবামা
|লিঙ্গ
|মহিলা
|জন্মের তারিখ
|4 জুলাই 1998
|বয়স
|27 বছর বয়সী (2025 হিসাবে)
|রাশিচক্র
|ক্যান্সার
|জন্মের জায়গা
|হাইড পার্ক, শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
|বর্তমান বাসস্থান
|মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
|জাতীয়তা
|আমেরিকান
|জাতিগততা
|আফ্রিকান-আমেরিকান
|ধর্ম
|খ্রিস্টধর্ম
|যৌনতা
|সোজা
|ইঞ্চি উচ্চতা
|5′11 ″
|সেন্টিমিটার উচ্চতা
|180
|পাউন্ড ওজন
|132
|কিলোগ্রামে ওজন
|60
|চুলের রঙ
|কালো
|চোখের রঙ
|গা dark ় বাদামী
|বাবা
|বারাক ওবামা
|মা
|মিশেল ওবামা
|ভাইবোন
|সাশা ওবামা
|সম্পর্কের স্থিতি
|একক
|স্কুল
|সিডওয়েল ফ্রেন্ডস স্কুল, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল
|বিশ্ববিদ্যালয়
|হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
|পেশা
|টেলিভিশন লেখক
মালিয়া ওবামার বয়ফ্রেন্ড টাইমলাইন
প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বড় মেয়ে মালিয়া ওবামা জনগণের চোখে বড় হয়েছেন, তবে তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনকে বেশিরভাগ ব্যক্তিগত রেখেছেন। তবে, তার মা, প্রাক্তন প্রথম মহিলা মিশেল ওবামা, তার মেয়েদের কতটা বেড়েছে এবং প্রকাশ করেছে যে তারা উভয়ই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে। চালু এলেন ডিজেনেরেস শো 2022 এপ্রিল, তিনি বলেছিলেন:
এখন, তারা বড়দের বাড়িতে নিয়ে আসছে। এটি কেবল একটি পপ ব্যান্ড হওয়ার আগে, এখন তাদের প্রেমিক এবং বাস্তব জীবন এবং সমস্ত জিনিস রয়েছে। তারা আমাদের চোখের ঠিক আগে বড় হয়েছে, এবং তারা ভাল করছে,
নীচে মালিয়া ওবামাকে রোম্যান্টিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
ররি ফার্কোহারসন (2017– 2022)
ররি ফারুকারসন একজন ব্রিটিশ আইন শিক্ষার্থী যিনি মালিয়া ওবামার সাথে তাঁর সম্পর্কের জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দুজন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সময় সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন। যেমন প্রতি টিএমজেডররি ফার্কোহারসন এবং মালিয়া ওবামার রোম্যান্স ২০১ 2017 সালের নভেম্বরে প্রথম শিরোনাম হয়েছিল যখন তাদের মালিয়ার নতুন বছরের সময় হার্ভার্ড -ইয়েল ফুটবল খেলায় চুমু খেতে দেখা গিয়েছিল।
তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এবং প্রকাশ্যে একসাথে সময় কাটাতে দেখা গেছে। অনুযায়ী ব্যবসায় ইনসাইডারকোভিড -19 মহামারী চলাকালীন, ররি ওবামা পরিবারের সাথে ছিলেন। ররি এবং মালিয়ার সম্পর্ক কিছুক্ষণের জন্য গুরুতর বলে মনে হয়েছিল, তবে ২০২২ সালের মধ্যে তাদের আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি।
দাভিট একলুন্ড
অনুযায়ী পৃষ্ঠা ছয়লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়াম অফ আর্টে যখন তাদের একসাথে দেখা হয়েছিল, তখন 2022 সালের আগস্টে মালিয়া ওবামা এবং দাভিত একলুন্ডকে প্রথম সংযুক্ত করা হয়েছিল। দাভিত একজন আমেরিকান-ইথিওপীয় সংগীত প্রযোজক এবং রেকর্ড লেবেল 1432 আর এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা তিনি মালিয়ার চেয়ে প্রায় নয় বছর বড়, যা তাদের বয়সের গ্যাপ রোম্যান্সের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহের সূত্রপাত করেছিল।
মনোযোগ সত্ত্বেও, তারা জিনিসগুলিকে খুব ব্যক্তিগত রেখেছিল এবং সেই প্রাথমিক দেখার পরে খুব কমই জনসমক্ষে দেখা গিয়েছিল। যাইহোক, এই জুটি 2022 সালের নভেম্বরে তাদের সম্পর্ক শেষ করেছে বলে জানা গেছে। মালিয়া বা দাভিট কেউই প্রকাশ্যে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেনি এবং তার স্টাইলের প্রতি সত্য, মালিয়া তার ডেটিং জীবন সম্পর্কে চুপচাপ ছিল না। তাদের সংযোগটি সংক্ষিপ্ত এবং নিম্ন-কী বলে মনে হয়েছিল।
অ্যামাইন
মালিয়া ওবামা এবং র্যাপার অ্যাডাম অ্যামাইন ড্যানিয়েল, তাঁর মঞ্চের নাম আমিন দ্বারা সর্বাধিক পরিচিত, তিনি 2023 সালের শেষের দিকে সংক্ষেপে যুক্ত ছিলেন, যখন তাদের প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে একসাথে সুশির তারিখ উপভোগ করতে দেখা গিয়েছিল, প্রতি হোলা ম্যাগাজিন। মালিয়াকে আমিনির সাথে তার বাহুটি ইন্টারলক করতে দেখা গেছে, তারা পরামর্শ দিয়েছিল যে তারা কেবল বন্ধুদের চেয়ে বেশি হতে পারে।
আমিন, তার হিট গানের জন্য পরিচিত ক্যারোলিন, এর আগে 2017 সালে লোলাপালুজা সংগীত উত্সবে মালিয়ার সাথে দেখা হয়েছিল। ডেটিং গুজব সত্ত্বেও, তাদের সংযোগটি স্বল্পস্থায়ী বলে মনে হয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও নিশ্চিত হয়নি। একটি 2017 এ সাথে সাক্ষাত্কার আইডিঅ্যামাইন মালিয়াকে একটি “অতি-সাধারণ, শীতল, নিয়মিত আমেরিকান কিশোর” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন:
আমি অফস্টেজে এসেছি, এবং একজন লোলাপালুজার সুরক্ষা প্রহরী উঠে এসে বললেন, ‘মালিয়া ওবামা আপনার সাথে কথা বলতে চাইবে।’ তিনি ছিলেন একজন অতি-স্বাভাবিক, শীতল, নিয়মিত আমেরিকান কিশোর,
অ্যাকিলিয়াস আম্বাতজিডিস
অ্যাকিলিয়াস অ্যাম্বাতজিডিস হলেন একজন গ্রীক সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফার, সৃজনশীল শিল্প ও সংস্কৃতি উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি প্রকাশনা চক ম্যাগাজিনের সহ-তৈরি করার জন্য পরিচিত। লস অ্যাঞ্জেলেসে মধ্যাহ্নভোজনের তারিখে একসাথে দেখা যাওয়ার পরে তিনি এবং মালিয়া ২০২৪ সালের অক্টোবরে ডেটিংয়ের গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, অনুযায়ী হ্যালো।
যাইহোক, তাদের সাথে একসাথে স্পট করা হয়নি, তারা পরামর্শ দেয় যে তারা রোম্যান্টিকভাবে জড়িত নাও হতে পারে।
মালিয়া ওবামা কি এখন অবিবাহিত?
সেলিব্রিটি কন্যা কারও সাথে কোনও রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে নেই। 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে, তাকে রোমান্টিক অংশীদারের পরিবর্তে বন্ধুদের সাথে ভ্যালেন্টাইনস ডে কাটাতে দেখা গিয়েছিল, পরামর্শ দিয়েছিল যে সে অবিবাহিত হতে পারে।
FAQS
- মালিয়া ওবামা কে? মালিয়া ওবামা প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা এবং মিশেল ওবামার বড় মেয়ে।
- মালিয়া ওবামার বয়স কত? প্রাক্তন প্রথম কন্যা 2025 বছর বয়সী 27 বছর। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 4 জুলাই 1998 এ।
- মালিয়া ওবামা কি বিবাহিত? মালিয়া বিবাহিত নয় এবং এর আগে কখনও বিয়ে হয়নি।
- মালিয়া ওবামা কি সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে? এই লেখা হিসাবে, তিনি অবিবাহিত।
- মালিয়া ওবামা কে তারিখ করেছেন? মালিয়া ওবামা তার হার্ভার্ডের সহপাঠী ররি ফার্কোহারসন এবং সংগীত প্রযোজক দওয়িত একলুন্ড সহ কয়েকজনের সাথে রোম্যান্টিকভাবে যুক্ত ছিলেন।
- মালিয়া ওবামা এবং ররি ফারুকারসন কি এখনও একসাথে? মালিয়া ওবামা এবং ররি ফারুকারসন আর একসাথে নেই।
- ররি ফারুকারসন কোন জাতীয়তা? ররি ফার্কোহারসন একজন ব্রিটিশ নাগরিক, তিনি ইংল্যান্ডের সাফল্কে জন্মগ্রহণ করেছেন।
- মালিয়া ওবামা কী করেন? মালিয়া ওবামা একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং টেলিভিশন লেখক যিনি অ্যামাজন টেলিভিশন শো সহ প্রকল্পগুলিতে কাজ করেছেন ঝাঁক, এবং শর্ট ফিল্ম পরিচালনা হৃদয়।
মালিয়া ওবামার প্রেমিক টাইমলাইনে হার্ভার্ডের সহপাঠী ররি ফার্কোহারসনের সাথে দীর্ঘমেয়াদী রোম্যান্স থেকে শুরু করে সংগীত প্রযোজক দাভিত একলুন্ডের সাথে তাঁর গুজব সংযোগের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও তিনি মাঝে মাঝে অন্য ব্যক্তির সাথে যুক্ত ছিলেন, মালিয়া তার প্রেমের জীবনকে বেশিরভাগ ব্যক্তিগত রেখেছেন এবং এখন পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত বলে মনে হয়।
