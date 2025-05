‘মালো’: একটি নতুন অন্তরঙ্গ জেনিস হানিম্যান শো | বিনোদন

বেশিরভাগ দক্ষিণ আফ্রিকার অভিনয়শিল্পীরা তাদের বাম পা উভয়কে জেনিস হানিম্যান প্রযোজনায় অভিনয় করতে দিতেন।

এবং তরুণ এবং উদ্যমী অভিনেতাদের একটি একেবারে নতুন কাস্ট ঠিক এটি করার জন্য সারিবদ্ধ।

এটি একটি নতুন, অ্যাক্রোব্যাটিক এবং মূল সংগীত উত্পাদন বলে ঘর এটি 3 মে খোলা হয়েছে সির্ক থিয়েটার নর্থক্লিফের ক্রেস্তা শপিং সেন্টারে।

কারমেন জুস্টে তারকারা শোতে শক্তিশালী প্রতিভার একটি ট্রুপের পাশাপাশি।

গল্পটি একটি সার্কাসে ঘটে। তবে কেবল কোনও সার্কাস নয়। এটি একটি ক্লান্ত পুরানো ইউরোপীয় স্টাইলের বড় শীর্ষ। এটি ম্যালো দ্য ক্লাউন এবং সেলেস্টিয়াল মুন-মেইডেন মেলোডিয়া লুনার প্রতি তাঁর নিষ্ঠার গল্প।

তিনি সার্কাস ট্রুপকে তার ঝলকানি পুনরায় দাবি করতে সহায়তা করার জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এটি একটি অন্তরঙ্গ থিয়েটার সেটিংয়ে একটি গান এবং নাচ এবং নোটের অ্যাক্রোব্যাটিকস।

“এটি এভিল রিংমাস্টার মেলোডিয়ার সুবিধা গ্রহণের চ্যালেঞ্জগুলি দেখায় এবং কেবল আমাদের সেই যাত্রাটি দেখিয়েছিল It এটির রোম্যান্স রয়েছে, এটির আশ্চর্যজনক থিম রয়েছে যা এটি অন্বেষণ করে,” জুস্টে শেয়ার করেছেন।

এবং যদি রিহার্সালগুলি কিছু হয় তবে শ্রোতারা একটি ট্রিটের জন্য রয়েছেন।

জুস্ট ইলাস্টিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন, একজন বেন্ডি সার্কাস পারফর্মার যিনি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তার পথটি আঁকেন।

“সার্কাসের পরিবেশ তৈরি করার জন্য ইলাস্টিক রয়েছে

“Traditional তিহ্যবাহী সার্কাসগুলিতে, কনটোর্টিস্ট সর্বদা যাদুবিদ্যার অংশ ছিল এবং আমি এটাই মঞ্চে নিয়ে আসি Then

“এটি আপনার গড় সংগীত নয় This এটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু” “

রিহার্সালগুলি বেশ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রয়েছে, এবং এখনও একসাথে টানানোর মতো অনেক কিছুই রয়েছে, তিনি বলেছিলেন, চাপটি বিভিন্ন ধরণের ইতিবাচক শক্তি তৈরি করে।

“প্রত্যেকে মনোনিবেশিত। প্রত্যেকেই দেখায় And এবং এটিই এটি বিশেষ করে তোলে” “

হানিম্যানের সাথে কাজ করা, তিনি বলেছিলেন, এখন পর্যন্ত তাঁর পারফর্মিং কেরিয়ারের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল।

“কেবল স্ক্রিপ্টটি পড়া আমাকে গুজবাম্পস দিয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

“জেনিস উজ্জ্বল। তিনি কীভাবে একটি গল্পকে প্রাণবন্ত করতে পারেন তা ঠিক জানেন। কেবল তার স্ক্রিপ্ট পড়া এবং তার লেখাটি পড়ার ফলে আমাকে এই জাতীয় অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং আমি যখন এটি পড়ি তখন আমি গুজবাম্পস পাই Her তার দৃষ্টি পরিষ্কার এবং প্রতিটি নোট যা সে দেয় তা আপনাকে আরও ভাল করে তোলে You আপনি ক্রমাগত শিখছেন।”

হানিম্যানের মিডাস টাচ সাধারণত বড় আকারের প্যান্টোমাইমসের উত্সব মরসুমে সমার্থক হয় তবে এই উত্পাদনটি আরও কিছুটা নিমজ্জনিত পরিবেশের জন্য গ্র্যান্ডকে ব্যবসা করে।

সিআইআরকে থিয়েটার বিশাল নয়, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে পারফর্মাররা কাছাকাছি থাকে।

“এটি অবিশ্বাস্যভাবে অন্তরঙ্গ,” জুস্টে বলেছিলেন। “আপনি প্রতি সেকেন্ডে আপনার সাথে শ্রোতাদের অনুভব করেন। এছাড়াও, আপনি তাদের শ্বাস নিতে শুনতে পারেন You

পুরো পরিবারের জন্য

জুস্টে বলেছিলেন যে শোটি পুরো পরিবারের জন্য।

“আমি মনে করি বাচ্চারা, ঠাকুরমা, বাবা -মা, যে কেউ শোটি উপভোগ করতে পারে It এর হাস্যরস রয়েছে It এটির নাটক রয়েছে Then তারপরে আশ্চর্যজনক বায়ু প্রদর্শনগুলি রয়েছে, আশ্চর্যজনক অভিনয় It’s এটি সবার জন্য।”

এখন 21, জুস্টে নিয়মিত কিছু হয়ে গেছে সিরক ​​স্টেজ।

তিনি স্কুলের পরে সরাসরি পারফর্মিং আর্টস-এ লেপেছিলেন, প্রতিযোগিতামূলক ছন্দবদ্ধ জিমন্যাস্টিকগুলির এক দশক দীর্ঘ ভিত্তি তৈরি করেছিলেন যা তাকে বেশ কয়েকবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করতে দেখেছিল।

“আমি যখন প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছি, তখন কিছু নিখোঁজ অনুভূত হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কেবল নতুন কিছু চেষ্টা করার জন্য একটি বায়বীয় ক্লাস নিয়েছি এবং আমি কখনই চলে যাইনি। আমি জীবনের ধাঁধাটির সেই টুকরোটি পেয়েছি যা আমি জানতাম না যে আমি খুঁজছি।”

ঘর ক্রেস্টা শপিং সেন্টারে সিআইআরকে -তে এখন থেকে 15 জুন 2025 পর্যন্ত চলে।

পারফরম্যান্স শনিবার এবং রবিবার দুপুর ২ টায়, সন্ধ্যা 7 টায় শুক্রবার রাতে শো সহ।

টিকিটগুলি R220 থেকে R320 পর্যন্ত রয়েছে এবং এটি উপলব্ধ www.cirk.co.za।