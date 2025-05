মাশাটাইল এএনসির 2027 সম্মেলনের আগে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে

উপ -রাষ্ট্রপতি পল মাশাতাইল বলেছেন, ২০২27 সালে এএনসির জাতীয় সম্মেলনের আগে একে অপরকে অনুসরণ করার জন্য রাজনীতিবিদদের দ্বারা রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার সহ্য করা হবে না।

তিনি বলেছিলেন, এটি এএনসি রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার উত্তরসূরি নির্বাচিতদের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

সেক্রেটারি-জেনারেল ফিকাইল এমবালুলা সহ অন্যান্য সিনিয়র এএনসির নেতাদের সাথে মাশাতাইল চলমান রয়েছে।

Taking oral questions in the National Assembly on Thursday, Mashatile was asked by EFF leader Julius Malema whether he believed the several allegations he is facing, including being pursued for perjury in a case relating to a North West provincial conference and the case of corruption brought by the DA, have anything to do with him running for the ANC’s top position.

মাশাতাইল বলেছিলেন যদিও তারা এটিকে সত্য হিসাবে চিহ্নিত করেনি, যারা এএনসির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাদের পক্ষে তাঁর পরামর্শ হ’ল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অবশ্যই সম্মেলনে এটি করতে হবে।

“আমি বলতে চাই, মাননীয় মালেমা, আমরা এর বিরুদ্ধে রক্ষা করব। সুতরাং যারা যে কোনও পক্ষ থেকে সম্মেলনে যাচ্ছেন, সম্মেলনে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাদের কাছে আমার পরামর্শ আমার পরামর্শ আপনার পক্ষে কিছু কাজ করুন, সেখানে যান এবং প্রতিনিধিদের বোঝান যে আপনি নির্বাচিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী, “মাশাতাইল বলেছেন।

“আমরা দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠানের যে কোনও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষা করব। মানুষ শাখা দ্বারা নির্বাচিত হয়; শক্তি শাখাগুলির সাথে রয়েছে। “

তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে এনপিএ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রয়ে গেছে এবং এটি (দলটি) সম্মেলনটি যতই কাছে আসে তেমন অপব্যবহার চিহ্নিত করতে পারে, এটি এটি মোকাবেলা করবে।

“কর্মী এবং নির্বাচিত জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের তাদের কার্যক্রমগুলিতে হস্তক্ষেপ করার বা আমাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থ অনুসরণ করতে আমাদের বিচার ব্যবস্থা ব্যবহার করার কোনও অধিকার নেই,” মাশাতাইল বলেছেন। “আমরা যে কাউকে ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়াই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করে চলেছি তার নিন্দা অব্যাহত রাখব।”

মাশাতাইল বলেছিলেন যে তিনি যতক্ষণ না তিনি উত্তর পশ্চিমে এএনসির সম্মেলন চালাচ্ছিলেন তখন তাকে পদচ্যুত করা একটি হলফনামা সম্পর্কিত মামলায় তাকে মিথ্যাচারের জন্য অনুসরণকারীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন।

তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আপিল সম্প্রতি তাদের মামলা ছুঁড়ে ফেলার সাথে তারা এখন সাংবিধানিক আদালত সহ তাকে আরও অনুসরণ করার জন্য কয়েকটি বিকল্প রেখে গেছে।

“অবশ্যই, সম্মানিত মালেমা জানতে চায় কারণ এএনসি ২০২27 সালে একটি সম্মেলনে চলেছে, ‘আমরা কি আরও সমস্যা দেখতে যাচ্ছি’, এএনসির নেতৃত্ব যতদূর আমি জানি যে এই জাতীয় ঘটনা ঘটলে উদ্বিগ্ন হবে এবং আমরা নিশ্চিত করব যে আমরা আইনকে সম্মান করি,” মাশাতাইল বলেছিলেন।

সম্মেলনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতটা উদ্বিগ্ন, মাশাতাইল বলেছিলেন যে নিজেকে সহ সবাইকে রাজনৈতিকভাবে অনুসরণ করার ভয়ে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হওয়া উচিত নয়।

“দক্ষিণ আফ্রিকানদের তারা যে রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্ভুক্ত তা নির্বিশেষে অধিকার রয়েছে। আমি জানি যে এই দেশে লোকেরা যে কোনও প্রকারের নির্বাচনে নির্দ্বিধায় অংশ নেওয়ার অধিকার রাখে, যে কোনও পক্ষেই যে কোনও পক্ষেই তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে এই ভয় ছাড়াই।”

তবে তিনি বলেছিলেন যে উপ -রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি এই ধারণাটি নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন যে রাজনীতিবিদদের একে অপরকে অনুসরণ করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

“আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যে কোনও প্রচেষ্টা এবং অপব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কেবল আমাদের গণতন্ত্রকেই হ্রাস করে না, এটি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করে, দুর্নীতি বাড়িয়ে তোলে এবং অস্থিরতার দিকে পরিচালিত করতে পারে,” মাশাতাইল বলেছিলেন।

“এক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহারের বিষয়টি বর্তমানে রাজ্য ক্যাপচার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাধান করা হচ্ছে, যার মধ্যে অনেকে জোন্ডো কমিশন নামে পরিচিত, যার মধ্যে কিছু ইতিমধ্যে প্রাসঙ্গিক আইন পাস করার মাধ্যমে এই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।”