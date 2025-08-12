মা, ভাইকে হত্যার সন্দেহে এইচকে মহিলা আটক করা হয়েছে

শাম শুই পোয়ের একটি ফ্ল্যাটে তার বৃদ্ধ মা এবং ছোট ভাইকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ কর্তৃক 52 বছর বয়সী হংকংয়ের এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে যে তারা সোমবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল যে চেউং শ ওয়ান রোডের হ্যাং মুন বিল্ডিংয়ের একটি ফ্ল্যাটে একজনকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে।
দমকলকর্মীরা ইউনিটে প্রবেশ করে এবং 47 বছর বয়সী লোকটিকে একটি বিছানায় শুয়ে থাকতে এবং 85 বছর বয়সী এক অচেতন মহিলা তার ঘাড়ে আহত অবস্থায় দেখতে পেল। এই জুটিকে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে এই জুটি মা ও ছেলে। “47 বছর বয়সী এই ব্যক্তির মাথাটি covered াকা পড়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, যার ফলে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল। 85 বছর বয়সী মহিলাকে একজোড়া কাঁচি দিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল,” পুলিশ পুলিশ ড একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।
52 বছর বয়সী এই মহিলাকে, যিনি পুলিশ বলেছিলেন যে মৃত মহিলার কন্যা, তাকে হত্যার সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে আরও অনুসন্ধানের জন্য আটক করা হচ্ছে।
কর্তৃপক্ষের মতে, মামলাটি শাম শুই পো জেলার জেলা অপরাধ দল দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে এবং একটি ময়না তদন্তের পরে পরীক্ষা করা হবে।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে 47 বছর বয়সী এই ব্যক্তির ডাউন সিনড্রোম ছিল এবং সামাজিক কল্যাণ বিভাগের (এসডাব্লুডি) অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিয়মিত একটি আবাসিক যত্নের বাড়িতে যেতে হয়েছিল।
তিনি তিন সপ্তাহের জন্য কেয়ার হোমে ফিরে আসেন নি, এবং একজন সমাজকর্মী সোমবার মিং পাও, একটি হোম সফর করেছিলেন রিপোর্ট। সমাজকর্মী ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ শুনে পুলিশকে জানালেন।
এসডব্লিউডি বলেছিল যে এটি এই ঘটনার বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল, জানিয়েছে Rthk।
