মিক্সি পয়েন্টসবেট অর্জনের জন্য অনুমোদন পেয়েছে

মিক্সি অস্ট্রেলিয়া পিটিওয়াই লিমিটেড (মিক্সি) পয়েন্টসবেটটি গ্রহণের জন্য দেশের নিয়ামকদের কাছ থেকে সবুজ আলো পেয়েছে।
এটি মিক্সি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিটর এন্টারটেইনমেন্টের (বিটিআর) মধ্যে মারাত্মকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কয়েক মাস দীর্ঘ কাহিনীর একটি সম্ভাব্য পরিণতি চিহ্নিত করে। প্রাক্তন এখন শীর্ষে এসেছেন, প্রকাশ করেছেন যে তারা পয়েন্টসবেটের শেয়ারগুলিতে যাওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক বিনিয়োগ পর্যালোচনা বোর্ডের (এফআইআরবি) অনুমোদন অর্জন করেছে।
মিক্সি পয়েন্টসবেটের জন্য সবুজ আলো সুরক্ষিত করে
যেমনটি আমরা জানিয়েছি, পয়েন্টসবেট অধিগ্রহণে একটি দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে, দৌড়ের লোকেরা বেশ কয়েকবার শীর্ষস্থান নিয়েছে। 2025 এর গোড়ার দিকে, বেটার মনে হয়েছিল শেয়ারের আলোচনায় উপরের হাত রয়েছে। তবুও, পন্টসবেট অন্যান্য জুয়ার অপারেটরের অফারের মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরপরই মিক্সি পরিচালনা পর্ষদের প্রিয় বোর্ডে পরিণত হয়েছিল।
উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে পয়েন্টবেটে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার রয়েছে, মিক্সির 9.15%এর তুলনায় বিটিআর প্রায় 19.6%ধরে রয়েছে।
যাইহোক, মিক্সির প্রাথমিক অফারের একটি কম শেয়ারহোল্ডার গ্রহণযোগ্যতা প্রান্তিকতা ছিল এবং প্রাক-আবেদন আকারে কোম্পানির দিকে পরিচালিত করে, 17.18% শেয়ার সুরক্ষিত করে। এগুলি পরিচালকদের হোল্ডিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধারকদের কাছ থেকে প্রাক-বিড চুক্তি থেকে সম্মত হয়েছিল।
বিটিআর উন্নত অফার করে
এটি মিক্সির পক্ষে বিটিআর-এর পক্ষে জোয়ারকে পরিণত করেছিল, যা এখনকার বাইরে থাকা সংস্থাটিকে তার টেকওভারের অফার বাড়াতে বাধ্য করেছিল। বিটিআর প্রকাশ করেছে যে এর অফারটি শেয়ার প্রতি $ 1.35 এর সমান হবে, কারণ এটি স্টেকহোল্ডারদের তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য দমন করার শেষ হাঁফের প্রয়াসে অফারটি নিয়ে আলোচনা করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।
“উন্নত অফারটি মিক্সির প্রতি পয়েন্টসবেট শেয়ার প্রতি 1.20 ডলার নগদ অফারের চেয়ে উচ্চতর,” আর্থিক বিবৃতিতে বিটিআর বলেছেন। “বিইআরআর সংমিশ্রণ যুক্তিগুলিতে দৃ firm ়ভাবে বিশ্বাস করে চলেছে এবং আমরা এই দুটি ব্যবসায়কে সংহত করে পয়েন্টসবেট এবং বিআইটিআর শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপাদানগত মান তৈরি করতে পারি, যাতে আমাদের অস্ট্রেলিয়ান বাজির বাজারে লাভজনকভাবে আমাদের অংশ বাড়ানোর অনুমতি দেয়।”
ফার্স্ট হাঁটা
মিক্সি এখন প্রকাশ করেছে যে (এফআইআরবি) অনুমোদনের সবুজ-আলোকসজ্জা কোম্পানির পয়েন্টবেট শেয়ার টেকওভার।
“মিক্সি অস্ট্রেলিয়াকে আজ বিদেশী বিনিয়োগ পর্যালোচনা বোর্ড (এফআইআরবি) দ্বারা অবহিত করা হয়েছে যে কমনওয়েলথের মিক্সি অস্ট্রেলিয়া দ্বারা প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই যা অফ-মার্কেট টেকওভার বিড এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলি কর্পোরেশন আইন 2001 (সিটিএইচ) (কর্পোরেশন আইন) এর অধীনে অনুমোদিত হিসাবে অন্যান্য সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে পয়েন্টবেটে 100% আগ্রহের কারণে,” সংস্থা বিবৃতিটি পড়েছে।
সুতরাং কাহিনীটি শেষ হয়ে গেছে, এবং এখন মিক্সি, পয়েন্টসবেটের দ্বারা কোনও আপত্তি ব্যর্থ করে, সংস্থার বাজি কিংডমের কীগুলি পাবে।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: মিক্সি অফিসিয়াল।