মিখাইলভের উপন্যাস “ওয়ে মেক মেক মেক ফিল্মস অফ লাভ” এর উপন্যাসটির নতুন চলচ্চিত্রটি কী ছিল

বক্স অফিসে রোমান মিখাইলভ পরিচালিত চলচ্চিত্রটি রয়েছে “আমাদের অবশ্যই প্রেম সম্পর্কে চলচ্চিত্র তৈরি করা উচিত” (2024)। মিখাইল ট্রোফিমেনকভ, অবশ্যই, আমি লেখকের আপিলের সাথে একমত, তবে ছবিটি নিজেই তাকে হতাশ করেছিল।
আট বছর আগে, রোমান মিখাইলভ কোনও পরিচালক ছিলেন না, তবে ইতিমধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের একাডেমি অফ সায়েন্সেসের অধ্যাপক শারীরিক ও গাণিতিক বিজ্ঞানের একজন ডাক্তার ছিলেন, “গণিতবিদ-আবদ্ধ”, নাট্যকার, লেখক, শিশুদের এবং তারুণ্যের যুবক-যুবতীর অভিজ্ঞতার সাথে সমৃদ্ধ করেছেন, একটি ড্যান্সার-গ্যাভিভায় একটি পেশাদার খেলোয়াড়।
সময় এসেছে, তিনি বলেছিলেন, তার নিজের শখের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য, তবে হুডগুলি। আমি কার্ড, দাবা এবং নাচের সাথে বেঁধে দেব, আমি কেবল হিন্দি এবং জাগ্রত করার শিল্প ছেড়ে দেব। দাবা এবং নৃত্যের সাথে যা আছে তা বিচার করা কঠিন, তবে কার্ডগুলিতে, “আমরা আপনার সাথে ম্যাকাউতে যাব” (২০২৩) ছবিটির বিচার করে পরিচালক এখনও পেট্রাইট রয়েছেন। তবে হিন্দি ও জাগ্রত করার জন্য একটি সিনেমা যুক্ত করা হয়েছিল, যা তাঁর নিজের ভর্তির মাধ্যমে তিনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত উপেক্ষা করেছিলেন এবং তুচ্ছ করেছিলেন এবং তাকে এতে বিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই।
পাঁচ বছর ধরে, স্প্রিন্টের গতির সাথে তিনি আটটি চলচ্চিত্রের গুলি করেছিলেন “পুরাতন জন্য পরী গল্প” (২০২২) মিনি-সিরিজে “সূর্য ও পিছনে ভ্রমণ” (২০২৫)–যথাযথভাবে তাকে “কাল্ট” স্ট্যাটাস নিয়ে এসেছিল। “আমাদের অবশ্যই প্রেম সম্পর্কে চলচ্চিত্র তৈরি করতে হবে” – একটানা ষষ্ঠ। মিখাইলভ সমস্ত সিনেমাটিক “শালীনতার নিয়ম” লঙ্ঘন করেছেন। তিনি জেনার সীমানাগুলি মুছে ফেলেছিলেন, শ্রোতাদের স্বপ্নের কুয়াশায় কখনও কখনও ডেভিড লিঞ্চের চেয়ে ক্লিনারে ডুবিয়েছিলেন। আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির আইনগুলি উপেক্ষা করেছি, সামান্যতম রাষ্ট্রীয় তহবিল ছাড়াই একটি সিনেমা তৈরি করেছি – একটি পয়সা জন্য।
একই সময়ে, তিনি তাঁর মহাবিশ্বে এভজেনি টাকাচুক থেকে এডেলস্টাইনকে চিহ্নিত করে মূলধারার তারকাদের প্রলুব্ধ করতে এবং এতে সাংস্কৃতিক ও পাল্টা -সংস্কৃতি নায়কদের জড়িত করতে – আনাতোলি মিখাইল এলিজারভের লিমনভস্কি আন্দোলনের প্রবীণ থেকে আন্দ্রে প্যালেরির কাছ থেকে “25/17)” 25/17) “আমাদের প্রেম সম্পর্কে চলচ্চিত্র তৈরি করতে হবে” -তে মিখাইলভের ক্যারিশমাটির পরবর্তী “শিকার” র্যাপার হুস্কি পড়েছিল, বিব্রতভাবে, ছবিতে নির্মিত একটি ব্যারেল।
তবে এবার ডিরেক্টরিয়াল ক্যারিশমার প্রধান শিকার, হায় হায়, পরিচালক।
“আমাদের প্রেম সম্পর্কে চলচ্চিত্র তৈরি করা দরকার” – – একটি traditional তিহ্যবাহী, যদি ব্যানাল না হয়, সিনেমা সম্পর্কিত সিনেমা। গল্পটির সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে সেরা “সিনেমা সম্পর্কে সিনেমা”, যখন এটি দেখা যায় যে পরিচালক যখন কোনও চলচ্চিত্র তৈরির অসম্ভবতা সম্পর্কে বলেন: তার নিজের সৃজনশীল পুরুষত্ব বা গণ্ডগোলের সিনেমা শিল্পের বৈশিষ্ট্য কিনা তা বিবেচ্য নয়। আসুন আমরা “সাড়ে আট” (1963) ফেডেরিকো ফেলিনি স্মরণ করি, “সতর্কতা, পবিত্র বেশ্যা!” (1971) রাইনার ওয়ার্নার ফ্যাসবাইন্ডার, “জিনিসগুলির মঞ্চ” (1982) ভিম বিক্রেতারা বা “ভয়েস” (1982) ইলিয়া অ্যাভারবাচ। তবে তার পর থেকে, নিজস্ব পরিচালনামূলক বন্ধ্যাত্বের স্বীকৃতি একটি মৌলিক অঙ্গভঙ্গি থেকে পেশাদার কোকিটারে পরিণত হয়েছে।
তবে মিখাইলভ এই শব্দটি গ্রহণ করবেন: পাঁচটি দুর্দান্ত চলচ্চিত্রের পরে, একজন ব্যক্তির নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্র তৈরির অধিকার রয়েছে, যদিও এটি একটি অপ্রত্যাশিত বিজয় ফাইনালে ঘুরে দাঁড়ায়।
সুতরাং, পরিচালক রোমা (রোমান মিখাইলভ) প্রাচীন ভারতীয় শহর বারাণসীর সাথে তরুণ অভিনেতা চিংজিজ (চেঙ্গিস গ্যারায়েভ), মার্ক (মার্ক ইডেলস্টাইন), মাশা (মারিয়া ম্যাকেল), সাশা (আলেকজান্ডার কিসলেভা) এবং তার জীবনযাত্রার পুরো জীবন জুড়ে, জীবনজুড়ে জীবনযাপনের জন্য, তার জীবনযাত্রার পুরো জীবন জুড়ে, তার জীবনযাত্রায় জীবনযাপনের জন্য উড়ে এসেছেন। সিনেমা
এটি কী ধরণের অজানা মাস্টারপিস – ছবিতে একটিও ইঙ্গিত নেই। এটি কেবল জানা যায় যে নায়ক তাকে ভারতে জীবনের বিশ -বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দু’বছর প্রস্তুত করেছিলেন। একটি লাল বান্দানায় রোমা-এ মারাত্মক-সান্নিধ্যের মানুষটির পরিচালনার কাজটি কুকুরছানা-উত্তপ্ত পোষা প্রাণীর সাথে নেমে আসে যে সে তার কাঁধে হাত রাখে। সে তার হাত দিয়ে কিছু পাস করে। রাস্তায় নৃত্যে প্রবেশ। মুখ মার্জ করে। তিনি “ভয়েস” বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর পোষা প্রাণীকে “দুর্দান্ত” অভিনেতাদের বলে এবং ল্যাকোনিকদের কাছে সমস্ত পরিচালনার নির্দেশনা নিয়ে আসে, তবে নির্বোধ “চালিত!”।
সাধারণভাবে, তিনি এমন একটি গোষ্ঠীর গুরুদের মতো আচরণ করেন যা তিনি ছিটকে পড়েছিলেন: মিখাইলভের জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে সাহায্য করার জন্য।
অজানা মাস্টারপিসের ইউটোপিয়া উতরাই চলে যায়। একজন অভিনেতা আলিঙ্গন করলেন। চাঁচা ফাঁকা মাশা আশ্রমে গিয়েছিল, যেখানে তিনি “বাচ্চাদের সুখ” অনুভব করেছিলেন এবং এক বছর ধরে দীর্ঘায়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মার্কের প্রধান ভূমিকাটি মারমেইড ভেসকামশিক লাইটের (দরিয়া ব্রিউখানোভা) সাথে দেখা করেছিল এবং গোয়ায় তার সাথে ডাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলস্বরূপ, রোমা পরিস্থিতিতে নম্র হয় এবং স্পষ্টতই, প্রেম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন চলচ্চিত্র তৈরি করবে।
এটি কীভাবে চিত্রায়িত হয়? শুরুতে ইনফ্যান্ট হোম ভিডিও, ফাইনালে আত্মবিশ্বাসী প্রযোজনা স্বরে একটি ব্র্যান্ডের দৃশ্যে সিনেমা ক্লোইং। মিখাইলভ যে আখ্যানটির বিষয়ে কথা বলছেন তার খুব অস্পষ্টতা: দর্শকদের অবশ্যই প্লট এবং চিত্রগুলির ফাটলগুলির মধ্যে পড়তে হবে, সেখানে হারিয়ে যেতে হবে এবং তার নিজস্ব ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে হবে।
সুতরাং শ্রোতাদের “প্রেম সম্পর্কে চলচ্চিত্র তৈরি করা দরকার” তারা কী দেখেছিল তা বুঝতে হবে: এটি মিখাইলভের পরিচালকের পরিচালনামূলক ক্রেডো বা স্ব -অনুচ্ছেদ কিনা। তবে যাই হোক না কেন, আমি স্ট্যানিস্লাভস্কয়কে চিৎকার করতে চাই: “আমি বিশ্বাস করি না!”